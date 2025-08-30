 Özbaşına tikintilərin qarşısının alınması üçün məsuliyyət sərtləşdirilir | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

Özbaşına tikintilərin qarşısının alınması üçün məsuliyyət sərtləşdirilir

17:28 - Bu gün
Özbaşına tikintilərin qarşısının alınması üçün məsuliyyət sərtləşdirilir

Özbaşına tikintilərin qarşısının alınması sahəsində məsuliyyətin gücləndirilməsi ilə bağlı təkliflər hazırlanır.

1news.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, bu Dünya Bankı Qrupunun “Business Ready” hesabatının “Biznesin yerləşdiyi yer (tikintiyə icazələrin verilməsi)” indikatoru ilə bağlı müvafiq sahədə təkmilləşmələrin və kommunikasiyanın həyata keçirilməsinə dair 2025-ci il üzrə Yol Xəritəsində öz əksini tapıb.

Sənədə əsasən, cari ilin 1 oktyabr tarixinə qədər, xüsusi şərtlərlə istifadə olunan ərazi zonaları (mühafizə, sanitar və sanitar-mühafizə zonaları), o cümlədən xətti obyektlərin və neft-qaz yataqlarının işlənməsi üçün təsərrüfat subyektlərinin istifadəsində olan torpaq sahələrində qanunsuz aparılan tikinti işlərinin qarşısının alınması ilə bağlı aidiyyəti qurumlar, mühafizə zonalarının yerləşdiyi torpaq sahələrinin sahibləri, istifadəçiləri, balanssaxlayıcıları, təsərrüfat subyektləri tərəfindən müvafiq tədbirlərin görülməsinin qanunvericilikdə nəzərə alınması ilə bağlı təkliflərin hazırlanaraq aidiyyəti üzrə təqdim olunması planlaşdırılır.

Yol Xəritəsinə görə, mütərəqqi beynəlxalq təcrübə nəzərə alınmaqla qanunsuz tikintilərin qarşısının alınması sahəsində qanunvericiliyin (o cümlədən nəzərdə tutulmuş məsuliyyət tədbirlərinin) təhlil edilməsi və nəticələri üzrə təkliflərin Komissiyaya təqdim edilməsi nəzərdə tutulub.

Qeyd edək ki, Dünya Bankı Qrupunun “Business Ready” hesabatının “Biznesin yerləşdiyi yer (tikintiyə icazələrin verilməsi)” indikatoru ilə bağlı müvafiq sahədə təkmilləşmələrin və kommunikasiyanın həyata keçirilməsinə dair 2025-ci il üzrə Yol Xəritəsi Biznes mühiti və beynəlxalq reytinqlər üzrə Komissiyası tərəfindən təsdiq edilib.

Paylaş:
78

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev Çinə işgüzar səfərə gəlib

Siyasət

Leyla Əliyeva və Arzu Əliyeva Milli Onkologiya Mərkəzində olublar

Siyasət

Ceyhun Bayramov Türkiyənin Zəfər Bayramı münasibətilə paylaşım edib

Rəsmi

Prezident müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırılma ilə bağlı Sərəncam imzalayıb

Cəmiyyət

Bu gün Kürdəmirdə ağır yol qəzası baş verib

Özbaşına tikintilərin qarşısının alınması üçün məsuliyyət sərtləşdirilir

Bakının bu küçəsində avtomobillə hərəkət qismən məhdudlaşdırılacaq

Sentyabr ayına olan hava proqnozu açıqlanıb

Redaktorun seçimi

Tələbələrin universitetdən uzaqlaşması - Artan kirayə qiymətlərinin gətirdiyi problemlər - ŞƏRH

Meşə yanğınları, iqlim dəyişikliyi... - Təbiət və səhlənkarlıq - ŞƏRH

Şahin Seyidzadə: Avaza Zirvəsi dostluq və qardaşlıq əlaqələrinin möhkəmlənməsi baxımından tarixə düşdü

Dövlət Komitəsindən azyaşlı qızların sosial şəbəkələrdə paylaşılan rəqsləri ilə bağlı ÇAĞIRIŞ

İçərişəhərdə yenilik: qolfkar-avtobuslar istifadəyə verilib - FOTO

Sizin üçün xəbərlər

Deputat: Mehriban Əliyevanın irəli sürdüyü təşəbbüslər Azərbaycan dövlətinin milli gücünü artırıb

“Bakı Metropoliteni”ndən gediş haqqı ilə bağlı açıqlama

Ali məktəb və kolleclərin boş qalan yerlərinə ixtisas seçimi başlanıb

Ağdamın Xıdırlı kəndinə köçən daha 104 ailəyə evlərin açarları təqdim edilib - YENİLƏNİB

Son xəbərlər

Bu gün Kürdəmirdə ağır yol qəzası baş verib

Bu gün, 18:00

Özbaşına tikintilərin qarşısının alınması üçün məsuliyyət sərtləşdirilir

Bu gün, 17:28

Bakının bu küçəsində avtomobillə hərəkət qismən məhdudlaşdırılacaq

Bu gün, 16:49

İlham Əliyev Çinə işgüzar səfərə gəlib

Bu gün, 16:10

Sentyabr ayına olan hava proqnozu açıqlanıb

Bu gün, 16:08

Leyla Əliyeva və Arzu Əliyeva Milli Onkologiya Mərkəzində olublar

Bu gün, 15:45

Azərbaycanlı itkinlərin ailə üzvləri ilk dəfə xarici ölkədə aksiya keçirib - FOTO

Bu gün, 15:17

Bakıdan-Ağdam ilk sərnişin qatarı mənzil başına çatıb - YENİLƏNİB

Bu gün, 15:02

Yeni ictimai çimərliklərdə yay turizm mövsümünün ilkin nəticələri açıqlanıb - FOTO

Bu gün, 14:51

Ceyhun Bayramov Türkiyənin Zəfər Bayramı münasibətilə paylaşım edib

Bu gün, 14:25

Yaxın aylarda Ağdam şəhərinə ilk köç həyata keçiriləcək

Bu gün, 14:04

Bakıda taksi şirkətinin xidməti otağından pul oğurlayan şəxslər saxlanılıb

Bu gün, 13:38

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 13:09

Çimərliklərdə hava necədir?

Bu gün, 13:06

Yasamalda moped oğurlayan şəxslər saxlanılıb

Bu gün, 12:47

Naxçıvanda dələduzluq edən şəxs saxlanılıb

Bu gün, 12:09

Bu gün Beynəlxalq İtkinlər Günüdür

Bu gün, 11:55

Ötən gün 65 cinayətin açılması təmin olunub

Bu gün, 11:19

Lerikdə meşədə çətənə kolları yetişdirməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb

Bu gün, 10:54

Əmtəə bazarlarında qızılın qiyməti 3500 dolları ötüb

Bu gün, 10:33
Bütün xəbərlər