Özbaşına tikintilərin qarşısının alınması üçün məsuliyyət sərtləşdirilir
Özbaşına tikintilərin qarşısının alınması sahəsində məsuliyyətin gücləndirilməsi ilə bağlı təkliflər hazırlanır.
1news.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, bu Dünya Bankı Qrupunun “Business Ready” hesabatının “Biznesin yerləşdiyi yer (tikintiyə icazələrin verilməsi)” indikatoru ilə bağlı müvafiq sahədə təkmilləşmələrin və kommunikasiyanın həyata keçirilməsinə dair 2025-ci il üzrə Yol Xəritəsində öz əksini tapıb.
Sənədə əsasən, cari ilin 1 oktyabr tarixinə qədər, xüsusi şərtlərlə istifadə olunan ərazi zonaları (mühafizə, sanitar və sanitar-mühafizə zonaları), o cümlədən xətti obyektlərin və neft-qaz yataqlarının işlənməsi üçün təsərrüfat subyektlərinin istifadəsində olan torpaq sahələrində qanunsuz aparılan tikinti işlərinin qarşısının alınması ilə bağlı aidiyyəti qurumlar, mühafizə zonalarının yerləşdiyi torpaq sahələrinin sahibləri, istifadəçiləri, balanssaxlayıcıları, təsərrüfat subyektləri tərəfindən müvafiq tədbirlərin görülməsinin qanunvericilikdə nəzərə alınması ilə bağlı təkliflərin hazırlanaraq aidiyyəti üzrə təqdim olunması planlaşdırılır.
Yol Xəritəsinə görə, mütərəqqi beynəlxalq təcrübə nəzərə alınmaqla qanunsuz tikintilərin qarşısının alınması sahəsində qanunvericiliyin (o cümlədən nəzərdə tutulmuş məsuliyyət tədbirlərinin) təhlil edilməsi və nəticələri üzrə təkliflərin Komissiyaya təqdim edilməsi nəzərdə tutulub.
Qeyd edək ki, Dünya Bankı Qrupunun “Business Ready” hesabatının “Biznesin yerləşdiyi yer (tikintiyə icazələrin verilməsi)” indikatoru ilə bağlı müvafiq sahədə təkmilləşmələrin və kommunikasiyanın həyata keçirilməsinə dair 2025-ci il üzrə Yol Xəritəsi Biznes mühiti və beynəlxalq reytinqlər üzrə Komissiyası tərəfindən təsdiq edilib.