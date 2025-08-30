 Bakının bu küçəsində avtomobillə hərəkət qismən məhdudlaşdırılacaq | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

Bakının bu küçəsində avtomobillə hərəkət qismən məhdudlaşdırılacaq

16:49 - Bu gün
Bakının bu küçəsində avtomobillə hərəkət qismən məhdudlaşdırılacaq

Bakının Nəsimi rayonunun Rəşid Behbudov küçəsinin 28 May küçəsindən Şəmsi Bədəlbəyli küçəsinə qədər olan hissəsində aparılacaq təmir işləri ilə əlaqədar olaraq, sabah 06:00-dan 23:00-a qədər həmin ərazidə nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti qismən məhdudlaşdırılacaq.

1news.az bu barədə Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinə istinadən xəbər verir.

"Sürücülərdən qeyd olunan hissədə hərəkətdə olarkən diqqətli olmaları, yol hərəkəti qaydalarına və müvəqqəti yol nişanlarının tələblərinə riayət etmələri xahiş olunur", - deyə məlumatda qeyd olunub.

Paylaş:
84

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev Çinə işgüzar səfərə gəlib

Siyasət

Leyla Əliyeva və Arzu Əliyeva Milli Onkologiya Mərkəzində olublar

Siyasət

Ceyhun Bayramov Türkiyənin Zəfər Bayramı münasibətilə paylaşım edib

Rəsmi

Prezident müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırılma ilə bağlı Sərəncam imzalayıb

Cəmiyyət

Bu gün Kürdəmirdə ağır yol qəzası baş verib

Özbaşına tikintilərin qarşısının alınması üçün məsuliyyət sərtləşdirilir

Bakının bu küçəsində avtomobillə hərəkət qismən məhdudlaşdırılacaq

Sentyabr ayına olan hava proqnozu açıqlanıb

Redaktorun seçimi

Tələbələrin universitetdən uzaqlaşması - Artan kirayə qiymətlərinin gətirdiyi problemlər - ŞƏRH

Meşə yanğınları, iqlim dəyişikliyi... - Təbiət və səhlənkarlıq - ŞƏRH

Şahin Seyidzadə: Avaza Zirvəsi dostluq və qardaşlıq əlaqələrinin möhkəmlənməsi baxımından tarixə düşdü

Dövlət Komitəsindən azyaşlı qızların sosial şəbəkələrdə paylaşılan rəqsləri ilə bağlı ÇAĞIRIŞ

İçərişəhərdə yenilik: qolfkar-avtobuslar istifadəyə verilib - FOTO

Sizin üçün xəbərlər

Meşə yanğınları, iqlim dəyişikliyi... - Təbiət və səhlənkarlıq - ŞƏRH

Bakıda mənzildə partlayış olub - Yaralı var - FOTO - VİDEO

“La Vie en Rose” 40 illik yubileyini üslubla qeyd edir - FOTO - VİDEO

“Sədərək” ticarət mərkəzindəki yanğın məhdudlaşıdırılıb - YENİLƏNİB

Son xəbərlər

Bu gün Kürdəmirdə ağır yol qəzası baş verib

Bu gün, 18:00

Özbaşına tikintilərin qarşısının alınması üçün məsuliyyət sərtləşdirilir

Bu gün, 17:28

Bakının bu küçəsində avtomobillə hərəkət qismən məhdudlaşdırılacaq

Bu gün, 16:49

İlham Əliyev Çinə işgüzar səfərə gəlib

Bu gün, 16:10

Sentyabr ayına olan hava proqnozu açıqlanıb

Bu gün, 16:08

Leyla Əliyeva və Arzu Əliyeva Milli Onkologiya Mərkəzində olublar

Bu gün, 15:45

Azərbaycanlı itkinlərin ailə üzvləri ilk dəfə xarici ölkədə aksiya keçirib - FOTO

Bu gün, 15:17

Bakıdan-Ağdam ilk sərnişin qatarı mənzil başına çatıb - YENİLƏNİB

Bu gün, 15:02

Yeni ictimai çimərliklərdə yay turizm mövsümünün ilkin nəticələri açıqlanıb - FOTO

Bu gün, 14:51

Ceyhun Bayramov Türkiyənin Zəfər Bayramı münasibətilə paylaşım edib

Bu gün, 14:25

Yaxın aylarda Ağdam şəhərinə ilk köç həyata keçiriləcək

Bu gün, 14:04

Bakıda taksi şirkətinin xidməti otağından pul oğurlayan şəxslər saxlanılıb

Bu gün, 13:38

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 13:09

Çimərliklərdə hava necədir?

Bu gün, 13:06

Yasamalda moped oğurlayan şəxslər saxlanılıb

Bu gün, 12:47

Naxçıvanda dələduzluq edən şəxs saxlanılıb

Bu gün, 12:09

Bu gün Beynəlxalq İtkinlər Günüdür

Bu gün, 11:55

Ötən gün 65 cinayətin açılması təmin olunub

Bu gün, 11:19

Lerikdə meşədə çətənə kolları yetişdirməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb

Bu gün, 10:54

Əmtəə bazarlarında qızılın qiyməti 3500 dolları ötüb

Bu gün, 10:33
Bütün xəbərlər