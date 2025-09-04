 Azərbaycan və BƏƏ enerji sahəsində tərəfdaşlıq imkanlarını müzakirə ediblər | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
İqtisadiyyat

Azərbaycan və BƏƏ enerji sahəsində tərəfdaşlıq imkanlarını müzakirə ediblər

Qafar Ağayev12:46 - Bu gün
Azərbaycan və BƏƏ enerji sahəsində tərəfdaşlıq imkanlarını müzakirə ediblər

Azərbaycan və Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri (BƏƏ) arasında enerji sahəsində tərəfdaşlıq imkanları barədə müzakirələr aparılıb.

1news.az xəbər verir ki, bunu iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında bildirib.

Nazir qeyd edib ki, müzakirələr BƏƏ-nin sənaye və qabaqcıl texnologiyalar naziri Sultan Əhməd Əl-Cabir ilə videokonfrans formatında keçirilmiş görüşdə baş tutub.

Onun sözlərinə görə, görüşdə ölkələr arasında uğurlu tərəfdaşlıq münasibətləri vurğulanıb: "Həyata keçirilən birgə layihələr, qarşılıqlı investisiyalar və əməkdaşlığın inkişaf perspektivləri haqqında müzakirələr apardıq".

Paylaş:
78

Aktual

Rəsmi

Xalq yazıçısı Yusif Səmədoğlunun 90 illiyi qeyd ediləcək - SƏRƏNCAM

Siyasət

Azərbaycan XİN Portuqaliyaya başsağlığı verib

Cəmiyyət

Heydər Əliyev Hava Limanında taksilərə məhdudiyyət olacaq? – Rəsmi cavab

Cəmiyyət

Səmərqəndə uçan təyyarə Bakıda eniş etdi

İqtisadiyyat

Bakı tıxaclarının iqtisadiyyata illik təsiri nə qədərdir?

Taleh Kazımov: “Gördüyümüz tədbirlər müsbət nəticələr verir”

Azərbaycan və BƏƏ enerji sahəsində tərəfdaşlıq imkanlarını müzakirə ediblər

Əmtəə bazarlarında qızılın qiyməti 3 600 dollardan aşağı enib

Redaktorun seçimi

“Vəfat edənin yaxını bilmir ki, mərhumun ölümünə üzülsün, yoxsa...” - Toya bənzəyən YASLAR

Tələbələrin universitetdən uzaqlaşması - Artan kirayə qiymətlərinin gətirdiyi problemlər - ŞƏRH

Meşə yanğınları, iqlim dəyişikliyi... - Təbiət və səhlənkarlıq - ŞƏRH

Şahin Seyidzadə: Avaza Zirvəsi dostluq və qardaşlıq əlaqələrinin möhkəmlənməsi baxımından tarixə düşdü

Dövlət Komitəsindən azyaşlı qızların sosial şəbəkələrdə paylaşılan rəqsləri ilə bağlı ÇAĞIRIŞ

Sizin üçün xəbərlər

Bakı Metropoliteni yeni tədris mövsümünə tam hazırlaşır

Əmtəə bazarlarında qızılın qiyməti 3500 dolları ötüb

Mərkəzi Bank iki bank olmayan kredit təşkilatının lisenziyasını ləğv edib

Yanvar–iyul aylarında banklar 166 milyon manatlıq mənfəət vergisi ödəyib

Son xəbərlər

Azərbaycan XİN Portuqaliyaya başsağlığı verib

Bu gün, 15:42

Kolleclərdə boş qalan plan yerlərinə qəbulun cavabları elan olunub

Bu gün, 15:25

Bakı tıxaclarının iqtisadiyyata illik təsiri nə qədərdir?

Bu gün, 15:04

Səfir: Qazaxıstanın Xarici İşlər Nazirinin həbs olunması xəbəri saxtadır

Bu gün, 14:52

Rezidenturaya boş qalan plan yerlərinə qəbulun nəticələri elan edilib

Bu gün, 14:48

Taleh Kazımov: “Gördüyümüz tədbirlər müsbət nəticələr verir”

Bu gün, 14:33

23 aptekdə yoxlama keçirildi - Nöqsanlar aşkarlandı

Bu gün, 14:22

Paytaxtın təhsil işçilərinin sentyabr konfransı keçirilib

Bu gün, 14:15

Bakı məktəblərində kağız jurnallar ləğv edildi

Bu gün, 14:01

Təqsirləndirilən şəxsin ibtidai istintaqda etirafı: 1992-ci il fevralın 26-dan martın 8-dək Xocalıda talanlar davam edib

Bu gün, 13:57

Xalq artisti Afaq Bəşirqızına “Şərəf” ordeni təqdim edilib - FOTO

Bu gün, 13:39

“Şərurlu İsfəndiyar”ın növbəti məhkəmə prosesi keçirilib

Bu gün, 13:09

Xalq yazıçısı Yusif Səmədoğlunun 90 illiyi qeyd ediləcək - SƏRƏNCAM

Bu gün, 13:03

Yağış yağacaq, şimşək çaxacaq - Sabahın havası açıqlandı

Bu gün, 12:51

Azərbaycan və BƏƏ enerji sahəsində tərəfdaşlıq imkanlarını müzakirə ediblər

Bu gün, 12:46

Bakıda marketdən lotereya biletləri oğurlanıb

Bu gün, 12:32

Himayəsində olan 14 yaşlı bacısı oğluna işgəncə verməkdə ittiham olunan xala həbs olunub

Bu gün, 12:21

Pirşağı–Novxanı–Xırdalan–M4 yolunun tikinti işlərinin 50%-dən çoxu yerinə yetirilib - FOTO

Bu gün, 11:59

Şəmkirdə avtomobil körpüdən aşıb, ölən var

Bu gün, 11:28

5 sentyabr – 5 oktyabr: BDYPİ “Diqqət, uşaqlar!” şüarı altında profilaktik ay elan etdi

Bu gün, 11:07
Bütün xəbərlər