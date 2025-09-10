 Ceyhun Bayramov ABŞ Dövlət Departamentinin rəsmisi ilə görüşüb | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Siyasət

Ceyhun Bayramov ABŞ Dövlət Departamentinin rəsmisi ilə görüşüb

15:19 - Bu gün
Ceyhun Bayramov ABŞ Dövlət Departamentinin rəsmisi ilə görüşüb

Azərbaycan Respublikasının xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov ABŞ Dövlət Departamentinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə Bürosunun baş rəsmisi Brendan Hanrahanı qəbul edib.

Bu barədə 1news.az-a XİN-in Mətbuat xidmətindən məlumat verilib.

Görüş zamanı Azərbaycan-ABŞ münasibətləri, Strateji Tərəfdaşlıq Xartiyasının hazırlanması məqsədilə Strateji İşçi Qrupunun yaradılması haqqında Anlaşma Memorandumundan irəli gələn məsələlər, Azərbaycan-Ermənistan normallaşma prosesi, habelə qarşılıqlı maraq doğuran regional və beynəlxalq təhlükəsizlik məsələləri müzakirə olunub.

Azərbaycan-ABŞ münasibətlərinin tarixi, bir sıra, o cümlədən təhlükəsizlik, enerji sahələri üzrə qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq ətrafında fikir mübadiləsinin aparıldığı görüşdə, xüsusilə cari ilin avqust ayında baş tutan ali səviyyəli səfər və təmasların münasibətlərin inkişafında əhəmiyyətli yer tutduğu qeyd edilib.

Tarixi Vaşinqton görüşü nəticəsində ölkəmizin təşəbbüskarı olduğu Azərbaycan-Ermənistan sülh gündəliyinin irəlilədilməsi istiqamətində əldə olunan tarixi razılıqların, o cümlədən sülh müqaviləsinin paraflanması və keçmiş münaqişənin qalıqları olan strukturların ləğvi üzrə atılan addımların vacibliyi vurğulanıb.

Görüş zamanı, həmçinin qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.

Paylaş:
86

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev Səməd Vurğun adına Yaradıcılıq Evinin açılışında iştirak edib - FOTO

Cəmiyyət

Rəşad Məcid məcburi köçkünlərlə bağlı paylaşımlardan danışdı: Məqsədli şəkildə edilir

Cəmiyyət

Bakı aeroportundan taksilərlə bağlı açıqlama: Sərnişinlərin təhlükəsizliyi üçün ciddi risklər yaradır

Cəmiyyət

Bakıda “Sonsuz qardaşlıq - IV” çoxmillətli birgə xüsusi təyinatlı qüvvələr təlimi keçirilir - FOTO

Siyasət

Qubadlının Baş planı təsdiqlənib

Ceyhun Bayramov ABŞ Dövlət Departamentinin rəsmisi ilə görüşüb

XİN Qətərə hücumdan narahatdır

Səfir: Azərbaycan Çinin iqtisadi əlaqələrində mühüm tərəfdaşdır

Redaktorun seçimi

“Vəfat edənin yaxını bilmir ki, mərhumun ölümünə üzülsün, yoxsa...” - Toya bənzəyən YASLAR

Tələbələrin universitetdən uzaqlaşması - Artan kirayə qiymətlərinin gətirdiyi problemlər - ŞƏRH

Meşə yanğınları, iqlim dəyişikliyi... - Təbiət və səhlənkarlıq - ŞƏRH

Şahin Seyidzadə: Avaza Zirvəsi dostluq və qardaşlıq əlaqələrinin möhkəmlənməsi baxımından tarixə düşdü

Dövlət Komitəsindən azyaşlı qızların sosial şəbəkələrdə paylaşılan rəqsləri ilə bağlı ÇAĞIRIŞ

Sizin üçün xəbərlər

Səfir: Qazaxıstanın Xarici İşlər Nazirinin həbs olunması xəbəri saxtadır

Rusiyanın AZAL təyyarəsinə görə sığorta ödənişləri açıqlaması ictimaiyyəti çaşdırır - Rəsmi Bakı

XİN Qətərə hücumdan narahatdır

Prezident forum iştirakçılarına müraciət edib

Son xəbərlər

Azər Türk Bank beynəlxalq maliyyə institutu ilə mühüm saziş imzaladı - FOTO

Bu gün, 18:33

Milli Məclis Aparatının nümayəndə heyəti Özbəkistanda səfərdədir

Bu gün, 18:28

Daşkəsəndə azyaşlını maşın vurub

Bu gün, 17:46

Bakı, Sumqayıt, Abşeron rayonu və Naxçıvan MR üzrə sentyabr ayının pensiyaları ödənilib

Bu gün, 17:12

Bərdə bazarında nöqsanlar aşkarlanıb

Bu gün, 16:45

Şəmkir sakini su arxına yıxılaraq ölüb

Bu gün, 16:12

Gənc əsgərlərlə görüşə müvəqqəti məhdudiyyət qoyuldu

Bu gün, 15:55

Qubadlının Baş planı təsdiqlənib

Bu gün, 15:34

Ceyhun Bayramov ABŞ Dövlət Departamentinin rəsmisi ilə görüşüb

Bu gün, 15:19

Silk Way West Airlines ISO 14001 ətraf mühit sertifikatı ilə təltif edilib

Bu gün, 15:00

İlham Əliyev Səməd Vurğun adına Yaradıcılıq Evinin açılışında iştirak edib - FOTO

Bu gün, 14:58

Yasamalda kuryerlərdə 31 kq narkotik aşkarlanıb - VİDEO

Bu gün, 14:49

Rəşad Məcid məcburi köçkünlərlə bağlı paylaşımlardan danışdı: Məqsədli şəkildə edilir

Bu gün, 14:47

Azercell-in dəstəyi ilə keçirilən ICPC Dünya Finalı müvəffəqiyyətlə başa çatdı

Bu gün, 13:37

“Nar” və “YAŞAT” Fondu “Bilik günü” münasibətilə şəhid övladlarını təbrik edib - FOTO

Bu gün, 13:19

“Sadəcə ad dəyişmədik, biz loyallıq anlayışını yenidən yazdıq” – Fərid İslamovla “Bir Bonus” haqqında müsahibə

Bu gün, 13:14

2-ci Beynəlxalq Su Təsərrüfatı Sərgi və Konfransı – “Baku Water Week”in açılış mərasimi baş tutdu

Bu gün, 12:58

Kəlbəcərdə yük maşını aşıb, xəsarət alanlar var - YENİLƏNİB

Bu gün, 12:36

Yağış yağacaq - PROQNOZ

Bu gün, 12:19

Ağdamda məktəbli qıza cinsi zorakılıqda şübhəli bilinən şəxslər saxlanılıb

Bu gün, 11:50
Bütün xəbərlər