AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
1news.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,4 % artaraq 2,0021 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,7 % artaraq 2,0531 manat təşkil edib.
|Kod
|Kurs
|USD
|1.7
|EUR
|2.0021
|AUD
|1.1325
|BYN
|0.565
|BGN
|1.023
|AED
|0.4628
|KRW
|0.1232
|CZK
|0.0824
|CNY
|0.2389
|DKK
|0.2682
|GEL
|0.6291
|HKD
|0.2186
|INR
|0.0193
|GBP
|2.3146
|IRR
|0.0295
|SEK
|0.1833
|CHF
|2.142
|ILS
|0.507
|CAD
|1.2343
|KWD
|5.5698
|KZT
|0.3145
|QAR
|0.4663
|KGS
|0.0194
|HUF
|0.5137
|MDL
|0.1028
|NOK
|0.173
|UZS
|0.0138
|PKR
|0.601
|PLN
|0.4712
|RON
|0.3955
|RUB
|2.0531
|RSD
|0.0171
|SGD
|1.3291
|SAR
|0.4532
|xdr
|2.3343
|TRY
|0.0411
|TMT
|0.4857
|UAH
|0.0413
|JPY
|1.1567
|NZD
|1.0134
|XAU
|6262.392
|XAG
|72.5076
|XPT
|2386.63
|XPD
|2013.497
