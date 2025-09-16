 AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
İqtisadiyyat

AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

09:07 - Bu gün
AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

1news.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,4 % artaraq 2,0021 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,7 % artaraq 2,0531 manat təşkil edib.

Kod Kurs
USD 1.7
EUR 2.0021
AUD 1.1325
BYN 0.565
BGN 1.023
AED 0.4628
KRW 0.1232
CZK 0.0824
CNY 0.2389
DKK 0.2682
GEL 0.6291
HKD 0.2186
INR 0.0193
GBP 2.3146
IRR 0.0295
SEK 0.1833
CHF 2.142
ILS 0.507
CAD 1.2343
KWD 5.5698
KZT 0.3145
QAR 0.4663
KGS 0.0194
HUF 0.5137
MDL 0.1028
NOK 0.173
UZS 0.0138
PKR 0.601
PLN 0.4712
RON 0.3955
RUB 2.0531
RSD 0.0171
SGD 1.3291
SAR 0.4532
xdr 2.3343
TRY 0.0411
TMT 0.4857
UAH 0.0413
JPY 1.1567
NZD 1.0134
XAU 6262.392
XAG 72.5076
XPT 2386.63
XPD 2013.497
Paylaş:
53

Aktual

Rəsmi

Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Prezidenti Füzuliyə gəlib

Cəmiyyət

Horadiz–Cəbrayıl–Zəngilan–Ağbənd yolunun tikintisi 95% icra olunub

Cəmiyyət

Bakı DYP “Formula-1 Azərbaycan Qran Prisi” ilə əlaqədar müraciət edib

Cəmiyyət

Bakıda 16 istiqamətdə nəqliyyatın sıxlığı müşahidə olunur - SİYAHI

İqtisadiyyat

Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportu tarixində ən işlək avqust ayını qeyd edib

Dünya bazarında qızıl ucuzlaşıb, gümüş bahalaşıb

Azərbaycan nefti cüzi ucuzlaşıb

AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Redaktorun seçimi

Nazir: “Uşaq bağçalarında işləyən tərbiyəçilər sertifikatlaşdırılacaq”

“Vəfat edənin yaxını bilmir ki, mərhumun ölümünə üzülsün, yoxsa...” - Toya bənzəyən YASLAR

Tələbələrin universitetdən uzaqlaşması - Artan kirayə qiymətlərinin gətirdiyi problemlər - ŞƏRH

Meşə yanğınları, iqlim dəyişikliyi... - Təbiət və səhlənkarlıq - ŞƏRH

Şahin Seyidzadə: Avaza Zirvəsi dostluq və qardaşlıq əlaqələrinin möhkəmlənməsi baxımından tarixə düşdü

Sizin üçün xəbərlər

Azərbaycan neftinin qiyməti yenidən 68 dollara enib

Maliyyə Nazirliyindən nəzarət tədbirləri ilə bağlı jurnalistlərə MÜRACİƏT

Dövlət Turizm Agentliyi Azərbaycanın cənub regionuna infotur təşkil edib

Əmtəə bazarlarında qızıl və gümüş bahalaşıb

Son xəbərlər

Bakıda evdən 15 min manatlıq qızıl oğurlanıb

Bu gün, 13:01

Təhsildə inkişaf və innovasiyalar üzrə IX qrant müsabiqəsinin nəticələri açıqlanıb

Bu gün, 12:57

Azərbaycanla Qazaxıstan ikiqat vergitutmanı aradan qaldırır

Bu gün, 12:48

Polis Akademiyasında Bilik günü və andiçmə mərasimi keçirilib - VİDEO

Bu gün, 12:41

Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Prezidenti Füzuliyə gəlib

Bu gün, 12:24

Xalq artisti Hacı Murad Yagizarovla vida mərasimi keçirilir

Bu gün, 12:15

Ötən gün aşkarlanan qanunsuz silah-sursatın sayı aşkarlanıb

Bu gün, 12:06

Azərbaycan XİN Meksikanı Müstəqillik Günü münasibətilə təbrik edib

Bu gün, 11:53

Şahin Seyidzadə: “20 sentyabr dövlətçiliyimizin və milli birliyimizin simvoludur”

Bu gün, 11:51

2025-ci ilin ikinci Günəş tutulması bu tarixdə baş verəcək

Bu gün, 11:44

Horadiz–Cəbrayıl–Zəngilan–Ağbənd yolunun tikintisi 95% icra olunub

Bu gün, 11:22

Ölkə ərazisinin bəzi yerlərində yağış yağır - FAKTİKİ HAVA

Bu gün, 11:15

Xalq artisti Hacı Murad Yagizarovun nəşi Bakıya gətirilib

Bu gün, 11:12

AQTA xəstəliklərlə əlaqədar bəzi ölkələrdən malların idxalına məhdudiyyət qoyub

Bu gün, 11:11

Paytaxtda daha bir yanğın təhlükəli obyektin fəaliyyəti dayandırılıb - FOTO - VİDEO

Bu gün, 11:08

Nazir: “SİMA İmza” mobil tətbiqi 5 milyon yüklənməyə çatıb

Bu gün, 10:53

Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportu tarixində ən işlək avqust ayını qeyd edib

Bu gün, 10:35

Koroğlu Rəhimov küçəsində nəzərdə tutulan dəyişikliklərin təfərrüatları açıqlanıb - VİDEO

Bu gün, 10:30

Dünya bazarında qızıl ucuzlaşıb, gümüş bahalaşıb

Bu gün, 10:18

Bakı DYP “Formula-1 Azərbaycan Qran Prisi” ilə əlaqədar müraciət edib

Bu gün, 10:10
Bütün xəbərlər