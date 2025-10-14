 Zəngəzur dəhlizinin xəritəsi hazırlanıb | 1news.az | Xəbərlər
Zəngəzur dəhlizinin xəritəsi hazırlanıb

20:17 - Bu gün
"Azərbaycan Kartoqrafları” İctimai Birliyi Zəngəzur dəhlizinin xəritəsini hazırlayıb.

Xəritənin altlığı yüksək keyfiyyətli kosmik şəkillər əsasında tərtib edilib”.

Bu barədə “Azərbaycan Kartoqrafları” İctimai Birliyinin sədri Müqabil Bayramov açıqlama verib.

O, deyib ki, xəritədə Azərbaycan, Ermənistan, İrandan müvafiq hissələr – yaşayış məntəqələri, yollar, çaylar, dağlar verilib. Xəritədə həmçinin Araz dəhlizi öz əksini tapıb. Kartoqrafik əsər azərbaycan və ingilis dillərindədir.

