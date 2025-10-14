 Azercell-in dəstəyi ilə fəaliyyət göstərən “Azərbaycan Uşaq Qaynar Xətti”nə 2025-ci ilin 3-cü rübündə 1600-ə yaxın müraciət daxil olub | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

Azercell-in dəstəyi ilə fəaliyyət göstərən “Azərbaycan Uşaq Qaynar Xətti”nə 2025-ci ilin 3-cü rübündə 1600-ə yaxın müraciət daxil olub

15:18 - Bu gün
Azercell-in dəstəyi ilə fəaliyyət göstərən “Azərbaycan Uşaq Qaynar Xətti”nə 2025-ci ilin 3-cü rübündə 1600-ə yaxın müraciət daxil olub

Müraciətlərin böyük hissəsi 15–18 yaş aralığındakı yeniyetmələr tərəfindən edilib.

Azercell-in dəstəyi ilə fəaliyyət göstərən “Azərbaycan Uşaq Qaynar Xətt” xidməti (AUQX) 2025-ci ilin iyul-sentyabr ayları ərzində 1594 müraciət qəbul edib.

Müraciətlərin 512-si psixoloji dəstəyə ehtiyacla bağlı olub və bu istiqamət ilin ilk altı ayında olduğu kimi üstünlük təşkil edib. Bununla yanaşı, 261 sosial məsələ, 232 zorakılıq halı, 227 hüquqi yardım, 98 təhsil, 14 səhiyyə və 250 müxtəlif məzmunlu sorğu qeydə alınıb.

Statistikaya əsasən, müraciət edənlərin 59%-ni qadınlar, 29%-ni kişilər təşkil edib. Müraciətlərin 12%-i isə xidmətə anonim qaydada ünvanlanıb. Yaş bölgüsünə görə, ən çox müraciət 15–18 yaş aralığındakı yeniyetmələr tərəfindən edilib - 1147. Digər sorğuların 335-i 11–14 yaş, 112-si isə 10 yaşadək uşaqlarla bağlı olub.

Müraciətlərin 50%-i rəqəmsal kanallar (sosial media, e-poçt, veb-sayt) üzərindən, digər 50%-i isə telefon zəngləri vasitəsilə edilib.

Çətin vəziyyətə düşmüş uşaqlara yardım məqsədilə 34 ailə mərkəzə dəvət edilərək hüquqi, psixoloji və psixososial dəstək alıb. Ümumilikdə, 90-dan çox sosial-psixoloji reabilitasiya işi həyata keçirilib, 3 məktəb və ailəyə təcili-təxirəsalınmaz səfər təşkil edilib. Bununla yanaşı, AUQX komandası xidmətin fəaliyyəti barədə məlumatlılığın artırılması məqsədilə maarifləndirmə tədbirləri də keçirib.

“Azərbaycan Uşaq Qaynar Xətt” xidməti fəaliyyətini “Azercell Telekom” MMC və Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyi, "Ümidli Gələcək" Sosial Təşəbbüslər İctimai Birliyinin idarəçiliyi ilə davam etdirir.

24/7 rejimdə fəaliyyət göstərən Qaynar Xəttə 116111 qısa nömrəsi, +994 50 680 22 80, +994 51 580 22 80, +994 51 880 11 80, +994 51 880 22 80 mobil nömrələri, elektron poçt ünvanı ([email protected]), Facebook və Instagram sosial şəbəkə profilləri (@usaqqaynarxetti), “Uşaq Qaynar Xətti” mobil tətbiqi və AUQX-nin rəsmi veb-saytı üzərindən müraciət etmək mümkündür.

Reklam hüququnda

Paylaş:
53

Aktual

Rəsmi

Prezident İİB ilə Anlaşma Memorandumunu təsdiq edib

Rəsmi

Dövlət Başçısı Kiqali Düzəlişini təsdiqləyib

Müsahibə

“Gəncliyimdə qızlara şeir yazırdım, amma sonradan sədaqəti təbliğ etdim” - Xalq şairindən səmimi etiraf - VİDEOMÜSAHİBƏ

Cəmiyyət

Növbəti köç karvanı Xocalının Təzəbinə kəndinə çatıb - YENİLƏNİB

Cəmiyyət

Unibank 2025-ci il üçüncü rübün maliyyə nəticələrini açıqlayıb - FOTO

Son 8 ayda ölüm sayı açıqlanıb

Kapital Bank 2025-ci ilin III rübü üzrə maliyyə nəticələrini elan edib

ABB kənd təsərrüfatı sektoru ilə bağlı hesabat təqdim etdi

Redaktorun seçimi

Böyükşor gölündə köpüklənmə nədən yaranır? - Ekspertdən AÇIQLAMA - FOTO

“Etiraf etmək lazımdır ki, Azərbaycanda tolerantlıq yüksək səviyyədədir” - ŞƏRH

Dayanıqlı gələcəyin qurulmasında yaddaşın rolu - FOTO

“Yada sal məni”dən bu günə: Mübariz Tağıyevin sənət və həyat yoluna səyahət - VİDEOMÜSAHİBƏ

Azərbaycanda peşə təhsili: Hamı hüquqşünas olmaq istəyir, bəs yolları və zavodları kim quracaq?

Sizin üçün xəbərlər

Bərdədə iki avtomobili toqquşub, xəsarət alanlar var

Bakıda qrip əleyhinə peyvəndlənmə prosesinə başlanılıb - ÜNVANLAR

“Wolt” yeni “Packages” funksiyanı təqdim edir: indi əşyaları yemək sifarişi qədər asan göndərə bilərsiniz!

Polisə silahlı müqavimət göstərən şübhəli zərərsizləşdirilib saxlanıldı

Son xəbərlər

Unibank 2025-ci il üçüncü rübün maliyyə nəticələrini açıqlayıb - FOTO

Bu gün, 16:45

Prezident İİB ilə Anlaşma Memorandumunu təsdiq edib

Bu gün, 16:27

Dövlət Başçısı Kiqali Düzəlişini təsdiqləyib

Bu gün, 16:25

“Gəncliyimdə qızlara şeir yazırdım, amma sonradan sədaqəti təbliğ etdim” - Xalq şairindən səmimi etiraf - VİDEOMÜSAHİBƏ

Bu gün, 16:00

Son 8 ayda ölüm sayı açıqlanıb

Bu gün, 15:56

Sevinc Fətəliyeva: “Yaxın Şərq üzrə Sülh Sammiti ən mühüm beynəlxalq hadisələrdən biri kimi tarixə düşdü”

Bu gün, 15:35

Kapital Bank 2025-ci ilin III rübü üzrə maliyyə nəticələrini elan edib

Bu gün, 15:22

ABB kənd təsərrüfatı sektoru ilə bağlı hesabat təqdim etdi

Bu gün, 15:18

Azercell-in dəstəyi ilə fəaliyyət göstərən “Azərbaycan Uşaq Qaynar Xətti”nə 2025-ci ilin 3-cü rübündə 1600-ə yaxın müraciət daxil olub

Bu gün, 15:18

Mastercard və Göygöl Şərab Zavodu “Priceless” təcrübəsini yenidən Azərbaycana gətirdi - FOTO

Bu gün, 15:07

Bərdədə “Aristokrat” restoranında nöqsanlar aşkarlanıb

Bu gün, 15:00

Növbəti köç karvanı Xocalının Təzəbinə kəndinə çatıb - YENİLƏNİB

Bu gün, 13:53

İrandan Astaraya PUA ilə göndərilən narkotik aşkarlanıb

Bu gün, 13:43

Azərbaycan və Tacikistan ədliyyə sahəsində əməkdaşlığı müzakirə edib

Bu gün, 13:17

30-cu Yubiley Xəzər İnşaat Həftəsinin açılış mərasimi baş tutdu

Bu gün, 12:42

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 12:25

Çalışdıqları şirkətdən oğurluq etməkdə şübhəli bilinən şəxslər saxlanılıb

Bu gün, 12:03

Bakıda qadın evdə doğuş edib

Bu gün, 11:49

Prezident “Rebuild Karabakh” sərgisinin iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb

Bu gün, 11:35

30-cu Yubiley Xəzər İnşaat Həftəsi

Bu gün, 11:29
Bütün xəbərlər