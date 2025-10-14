 Bərdədə “Aristokrat” restoranında nöqsanlar aşkarlanıb | 1news.az | Xəbərlər
Cəmiyyət

Bərdədə “Aristokrat” restoranında nöqsanlar aşkarlanıb

15:00 - Bu gün
Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin əməkdaşları Bərdə rayonunun Uğurbəyli kəndində fəaliyyət göstərən və Pərviz Tofiq oğlu Qəribova məxsus olan “Aristokrat” restoranında yoxlama aparıblar.

Agentliyin İnformasiya təminatı və innovativ həllər şöbəsindən 1news.az-a verilən məlumata görə, yoxlama zamanı restoranın manqal sahəsində tavan və divarların təmirsiz olduğu, müvafiq təmizlik işlərinin görülmədiyi, istifadə edilən masaların dezinfeksiyaya davamlı materialla üzlənmədiyi, məhsulların donunun açılması üçün sahənin mövcud olmadığı və digər nöqsanlar müəyyən edilib.

Aşkarlanmış nöqsanlarla bağlı sahibkar barəsində inzibati protokol tərtib olunub və icrası məcburi göstərişlər verilib.

