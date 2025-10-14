Növbəti köç karvanı Xocalının Təzəbinə kəndinə çatıb - YENİLƏNİB
Növbəti köç karvanı Xocalı rayonunun Təzəbinə kəndinə çatıb.
1news.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, bu gün Xocalı rayonunun Təzəbinə kəndinə köç edənlər respublikanın müxtəlif yerlərində, əsasən yataqxanalarda, sanatoriya və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış ailələrdir.
Bu mərhələdə Təzəbinə kəndinə 27 ailə - 117 nəfər köçürülüb.
Xocalı rayonunun iki kəndinə növbəti köç karvanı yola düşüb.
1news.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, Xocalı rayonunun Şuşakənd və Təzəbinə kəndlərinə köç edənlər respublikanın müxtəlif yerlərində, əsasən yataqxanalarda, sanatoriya və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış ailələrdir.
Bu mərhələdə Şuşakənd kəndinə 27 ailə - 116 nəfər, Təzəbinə kəndinə isə 27 ailə - 117 nəfər köçürülüb.