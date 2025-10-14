 ABB kənd təsərrüfatı sektoru ilə bağlı hesabat təqdim etdi | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

ABB kənd təsərrüfatı sektoru ilə bağlı hesabat təqdim etdi

15:18 - Bu gün
ABB kənd təsərrüfatı sektoru ilə bağlı hesabat təqdim etdi

ABB daha bir araşdırma-hesabatını ictimaiyyətə təqdim edib. Hesabat “Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Sektoruna Ümumi Baxış: Statistik İcmal” adlanır.

Burada kənd təsərrüfatının qlobal və Azərbaycan iqtisadiyyatında payı, aqrar sektordakı məşğul əhali sayı və sektorun maliyyə vəziyyəti, bu sahədə aparıcı regionlar, kənd təsərrüfatı məhsullarının istehlakı və istehsalı ilə bağlı maraqlı faktlar yer alır.

Bundan başqa, hesabatda bitkiçilik, heyvandarlıq, əkinə yararlı torpaqlar, əkin sahələri, sektorun texniki təminatı, bu sahədə beynəlxalq ticarət, kənd təsərrüfatında kreditləşmə, subsidiyalar və s. haqqında da ətraflı məlumatlarla və təhlillərlə tanış ola bilərsiniz. Hesabatda sektorun inkişaf perspektivlərinə, müasir çağırışlara da diqqət yönəlib, bir sıra təkliflər irəli sürülüb.

Maraqlı tərəflər üçün faydalı olan bu cür araşdırma-hesabatların hazırlanması bir çox xarici bankların geniş istifadə etdiyi təcrübədir. Azərbaycanda bu təcrübəni ilk dəfə məhz ABB tətbiq edib. Bankın mütəmadi olaraq müxtəlif sahələr üzrə yaydığı araşdırma hesabatlarla buradan tanış ola bilərsiniz.

ABB-nin müasir, faydalı və universal məhsul və xidmətləri barədə məlumatları Bankın filial və şöbələrindən, https://abb-bank.az/ rəsmi internet səhifəsindən və ya 937 nömrəli Məlumat Mərkəzindən, həmçinin sosial şəbəkələrdəki korporativ səhifələrindən əldə etmək olar.

Reklam hüququnda

Paylaş:
61

Aktual

Rəsmi

Prezident İİB ilə Anlaşma Memorandumunu təsdiq edib

Rəsmi

Dövlət Başçısı Kiqali Düzəlişini təsdiqləyib

Müsahibə

“Gəncliyimdə qızlara şeir yazırdım, amma sonradan sədaqəti təbliğ etdim” - Xalq şairindən səmimi etiraf - VİDEOMÜSAHİBƏ

Cəmiyyət

Növbəti köç karvanı Xocalının Təzəbinə kəndinə çatıb - YENİLƏNİB

Cəmiyyət

Unibank 2025-ci il üçüncü rübün maliyyə nəticələrini açıqlayıb - FOTO

Son 8 ayda ölüm sayı açıqlanıb

Kapital Bank 2025-ci ilin III rübü üzrə maliyyə nəticələrini elan edib

ABB kənd təsərrüfatı sektoru ilə bağlı hesabat təqdim etdi

Redaktorun seçimi

Böyükşor gölündə köpüklənmə nədən yaranır? - Ekspertdən AÇIQLAMA - FOTO

“Etiraf etmək lazımdır ki, Azərbaycanda tolerantlıq yüksək səviyyədədir” - ŞƏRH

Dayanıqlı gələcəyin qurulmasında yaddaşın rolu - FOTO

“Yada sal məni”dən bu günə: Mübariz Tağıyevin sənət və həyat yoluna səyahət - VİDEOMÜSAHİBƏ

Azərbaycanda peşə təhsili: Hamı hüquqşünas olmaq istəyir, bəs yolları və zavodları kim quracaq?

Sizin üçün xəbərlər

“Wolt” yeni “Packages” funksiyanı təqdim edir: indi əşyaları yemək sifarişi qədər asan göndərə bilərsiniz!

“Silk Way AFEZCO” və “ExecuJet” tərəfdaşlıq elan edir

Bərdədə iki avtomobili toqquşub, xəsarət alanlar var

Polisə silahlı müqavimət göstərən şübhəli zərərsizləşdirilib saxlanıldı

Son xəbərlər

Unibank 2025-ci il üçüncü rübün maliyyə nəticələrini açıqlayıb - FOTO

Bu gün, 16:45

Prezident İİB ilə Anlaşma Memorandumunu təsdiq edib

Bu gün, 16:27

Dövlət Başçısı Kiqali Düzəlişini təsdiqləyib

Bu gün, 16:25

“Gəncliyimdə qızlara şeir yazırdım, amma sonradan sədaqəti təbliğ etdim” - Xalq şairindən səmimi etiraf - VİDEOMÜSAHİBƏ

Bu gün, 16:00

Son 8 ayda ölüm sayı açıqlanıb

Bu gün, 15:56

Sevinc Fətəliyeva: “Yaxın Şərq üzrə Sülh Sammiti ən mühüm beynəlxalq hadisələrdən biri kimi tarixə düşdü”

Bu gün, 15:35

Kapital Bank 2025-ci ilin III rübü üzrə maliyyə nəticələrini elan edib

Bu gün, 15:22

ABB kənd təsərrüfatı sektoru ilə bağlı hesabat təqdim etdi

Bu gün, 15:18

Azercell-in dəstəyi ilə fəaliyyət göstərən “Azərbaycan Uşaq Qaynar Xətti”nə 2025-ci ilin 3-cü rübündə 1600-ə yaxın müraciət daxil olub

Bu gün, 15:18

Mastercard və Göygöl Şərab Zavodu “Priceless” təcrübəsini yenidən Azərbaycana gətirdi - FOTO

Bu gün, 15:07

Bərdədə “Aristokrat” restoranında nöqsanlar aşkarlanıb

Bu gün, 15:00

Növbəti köç karvanı Xocalının Təzəbinə kəndinə çatıb - YENİLƏNİB

Bu gün, 13:53

İrandan Astaraya PUA ilə göndərilən narkotik aşkarlanıb

Bu gün, 13:43

Azərbaycan və Tacikistan ədliyyə sahəsində əməkdaşlığı müzakirə edib

Bu gün, 13:17

30-cu Yubiley Xəzər İnşaat Həftəsinin açılış mərasimi baş tutdu

Bu gün, 12:42

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 12:25

Çalışdıqları şirkətdən oğurluq etməkdə şübhəli bilinən şəxslər saxlanılıb

Bu gün, 12:03

Bakıda qadın evdə doğuş edib

Bu gün, 11:49

Prezident “Rebuild Karabakh” sərgisinin iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb

Bu gün, 11:35

30-cu Yubiley Xəzər İnşaat Həftəsi

Bu gün, 11:29
Bütün xəbərlər