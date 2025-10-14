 Prezident İİB ilə Anlaşma Memorandumunu təsdiq edib | 1news.az | Xəbərlər
Prezident İİB ilə Anlaşma Memorandumunu təsdiq edib

16:27 - Bu gün
Prezident İİB ilə Anlaşma Memorandumunu təsdiq edib

“Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən təmsil olunan Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə İslam İnkişaf Bankı Qrupu arasında Azərbaycan Respublikası Hökuməti (ev sahibi ölkə) tərəfindən İİB Qrupunun 2026-cı ildə keçiriləcək İllik Toplantıları üçün təminatlara dair Anlaşma Memorandumu” təsdiq edilib.

1news.az xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Qanunu təsdiq edib.

Anlaşma Memorandumu 2025-ci il mayın 22-də Əlcəzair şəhərində imzalanıb.

