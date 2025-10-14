 Mastercard və Göygöl Şərab Zavodu “Priceless” təcrübəsini yenidən Azərbaycana gətirdi - FOTO | 1news.az | Xəbərlər
Mastercard və Göygöl Şərab Zavodu “Priceless” təcrübəsini yenidən Azərbaycana gətirdi - FOTO

15:07 - Bu gün
Mastercard və Göygöl Şərab Zavodu “Priceless” təcrübəsini yenidən Azərbaycana gətirdi - FOTO

11 oktyabr tarixində qlobal ödəniş texnologiyaları liderlərindən biri olan Mastercard, unikal və unudulmaz anlar təqdim edən “Priceless” təcrübəsi çərçivəsində növbəti tədbirini Azərbaycanda həyata keçirdi.

Priceless hər zaman olduğu kimi, dəyərli və önəmli tədbirlər həyata keçirir: insanları birləşdirmək, ilhamlandırmaq və unudulmaz anlar bəxş etmək əsas məqsəddir.

Bu dəfə proqram çərçivəsində qonaqlar Azərbaycanın ən qədim və tanınmış şərab istehsalçılarından biri olan Göygöl Şərab Zavodunda unikal təcrübə yaşadılar. Onlar Göygölün zəngin tarixi irsi ilə tanış olaraq, zavodun qədim şərab zirzəmilərini gəzib, 1860-cı ildən bu günədək qorunan ənənəvi istehsal prosesini yaxından izlədilər.

Tur zamanı iştirakçılar 13 üzüm sortunun becərildiyi 518 hektarlıq bağlara baş çəkərək, zavodun mütəxəssislərindən məhsullar haqqında ətraflı məlumat aldılar. Axşam proqramı isə üzüm bağlarının mənzərəsi fonunda canlı musiqi və xüsusi bəzədilmiş açıq hava məkanında təşkil olunmuş şam yeməyi ilə davam etdi. Qonaqlar Göygölün təbiətindən, brendin məhsullarının dequstasiyasından və “Priceless” ab-havasından zövq aldılar.

Bu əməkdaşlıq Mastercard və Göygöl Şərab Zavodunun birgə şəkildə Azərbaycanın mədəni irsinin, sənətkarlığın və paylaşılmış təcrübələrin dəyərinin önə çıxarılmasının bariz nümunəsi idi.

Qeyd edək ki, bu il Göygöl Şərab Zavodu öz 165 illik fəaliyyət yubileyini qeyd edir — bu isə onun Azərbaycan şərabçılıq tarixindəki dərin köklərini və davamlı inkişafını bir daha təsdiqləyir.

Reklam hüququnda

