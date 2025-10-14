 Ölkədə nikahların sayı artıb, boşanmaların sayı azalıb | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

Ölkədə nikahların sayı artıb, boşanmaların sayı azalıb

17:47 - Bu gün
Ölkədə nikahların sayı artıb, boşanmaların sayı azalıb

Ötən ay ölkədə qeydə alınan nikah və boşanmaların sayı açıqlanıb.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Statistika Komitəsinin aylıq hesabatında qeyd olunub.

Bildirilib ki, Ədliyyə Nazirliyinin rayon (şəhər) qeydiyyat şöbələri tərəfindən cari ilin yanvar-avqust ayları ərzində 31403 nikah və 13869 boşanma halları qeydə alınıb və ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə əhalinin hər 1000 nəfərinə nikahların sayı 4,5-dən 4,6-ya qədər artıb, boşanmaların sayı isə 2,1-dən 2,0-a düşüb.

Paylaş:
94

Aktual

Rəsmi

Azərbaycan ilə Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqı arasında saziş təsdiqlənib

Cəmiyyət

Zəngəzur dəhlizinin xəritəsi hazırlanıb

Cəmiyyət

QDF-in təşkilatçılığı ilə “Qarabağın dirçəlişi və Azərbaycanın yeni inkişaf modeli” mövzusunda panel görüşü keçirilib - ...

Rəsmi

Prezident İİB ilə Anlaşma Memorandumunu təsdiq edib

Cəmiyyət

Bakı bu payız növbəti möhtəşəm tədbirə ev sahibliyi edəcək!

Zəngəzur dəhlizinin xəritəsi hazırlanıb

QDF-in təşkilatçılığı ilə “Qarabağın dirçəlişi və Azərbaycanın yeni inkişaf modeli” mövzusunda panel görüşü keçirilib - FOTO

Ölkədə nikahların sayı artıb, boşanmaların sayı azalıb

Redaktorun seçimi

Böyükşor gölündə köpüklənmə nədən yaranır? - Ekspertdən AÇIQLAMA - FOTO

“Etiraf etmək lazımdır ki, Azərbaycanda tolerantlıq yüksək səviyyədədir” - ŞƏRH

Dayanıqlı gələcəyin qurulmasında yaddaşın rolu - FOTO

“Yada sal məni”dən bu günə: Mübariz Tağıyevin sənət və həyat yoluna səyahət - VİDEOMÜSAHİBƏ

Azərbaycanda peşə təhsili: Hamı hüquqşünas olmaq istəyir, bəs yolları və zavodları kim quracaq?

Sizin üçün xəbərlər

“Silk Way AFEZCO” və “ExecuJet” tərəfdaşlıq elan edir

Bazar günü hava necə olacaq? - PROQNOZ

Azərbaycanda ov mövsümü açıq elan edilib

Bərdədə iki avtomobili toqquşub, xəsarət alanlar var

Son xəbərlər

Bakı bu payız növbəti möhtəşəm tədbirə ev sahibliyi edəcək!

Bu gün, 21:23

Zəngəzur dəhlizinin xəritəsi hazırlanıb

Bu gün, 20:17

QDF-in təşkilatçılığı ilə “Qarabağın dirçəlişi və Azərbaycanın yeni inkişaf modeli” mövzusunda panel görüşü keçirilib - FOTO

Bu gün, 18:55

Ölkədə nikahların sayı artıb, boşanmaların sayı azalıb

Bu gün, 17:47

Qarabağ Dirçəliş Fondu “Rebuild Karabakh - 2025” sərgisində iştirak edir - FOTO

Bu gün, 17:34

Azərbaycan Ordusunda gecə və gündüz şəraitində nümayiş məşqləri keçirilib - VİDEO

Bu gün, 17:33

Xalq Bank və Qatar Airways əməkdaşlığı müştərilərə xüsusi fürsətlər təqdim edir

Bu gün, 17:29

İlin səkkiz ayında doğulan əkiz və üçəmlərin sayı açıqlanıb

Bu gün, 17:03

Unibank 2025-ci il üçüncü rübün maliyyə nəticələrini açıqlayıb - FOTO

Bu gün, 16:45

Azərbaycan ilə Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqı arasında saziş təsdiqlənib

Bu gün, 16:29

Prezident İİB ilə Anlaşma Memorandumunu təsdiq edib

Bu gün, 16:27

Dövlət Başçısı Kiqali Düzəlişini təsdiqləyib

Bu gün, 16:25

“Gəncliyimdə qızlara şeir yazırdım, amma sonradan sədaqəti təbliğ etdim” - Xalq şairindən səmimi etiraf - VİDEOMÜSAHİBƏ

Bu gün, 16:00

Son 8 ayda ölüm sayı açıqlanıb

Bu gün, 15:56

Sevinc Fətəliyeva: “Yaxın Şərq üzrə Sülh Sammiti ən mühüm beynəlxalq hadisələrdən biri kimi tarixə düşdü”

Bu gün, 15:35

Kapital Bank 2025-ci ilin III rübü üzrə maliyyə nəticələrini elan edib

Bu gün, 15:22

ABB kənd təsərrüfatı sektoru ilə bağlı hesabat təqdim etdi

Bu gün, 15:18

Azercell-in dəstəyi ilə fəaliyyət göstərən “Azərbaycan Uşaq Qaynar Xətti”nə 2025-ci ilin 3-cü rübündə 1600-ə yaxın müraciət daxil olub

Bu gün, 15:18

Mastercard və Göygöl Şərab Zavodu “Priceless” təcrübəsini yenidən Azərbaycana gətirdi - FOTO

Bu gün, 15:07

Bərdədə “Aristokrat” restoranında nöqsanlar aşkarlanıb

Bu gün, 15:00
Bütün xəbərlər