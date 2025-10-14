 Azərbaycan ilə Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqı arasında saziş təsdiqlənib | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Rəsmi

Azərbaycan ilə Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqı arasında saziş təsdiqlənib

16:29 - Bu gün
Azərbaycan ilə Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqı arasında saziş təsdiqlənib

Azərbaycan ilə Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqı arasında saziş təsdiqlənib.

1news.az xəbər verir ki, bununla bağlı Prezident İlham Əliyev Qanun imzalayıb.

Qanuna əsasən, “Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi tərəfindən təmsil olunan Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqı arasında Ümumdünya Telekommunikasiyanın İnkişafı Konfransının (ÜTİK-25) keçirilməsi, təşkili və maliyyələşdirilməsi ilə bağlı Saziş”in təsdiq edilib.

Saziş 2025-ci il iyunun 25-də Cenevrə şəhərində və 2025-ci il iyulun 11-də Bakı şəhərində imzalanıb.

Paylaş:
96

Aktual

Rəsmi

Azərbaycan ilə Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqı arasında saziş təsdiqlənib

Cəmiyyət

Zəngəzur dəhlizinin xəritəsi hazırlanıb

Cəmiyyət

QDF-in təşkilatçılığı ilə “Qarabağın dirçəlişi və Azərbaycanın yeni inkişaf modeli” mövzusunda panel görüşü keçirilib - ...

Rəsmi

Prezident İİB ilə Anlaşma Memorandumunu təsdiq edib

Rəsmi

Azərbaycan ilə Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqı arasında saziş təsdiqlənib

Prezident İİB ilə Anlaşma Memorandumunu təsdiq edib

Dövlət Başçısı Kiqali Düzəlişini təsdiqləyib

Prezident “Rebuild Karabakh” sərgisinin iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb

Redaktorun seçimi

Böyükşor gölündə köpüklənmə nədən yaranır? - Ekspertdən AÇIQLAMA - FOTO

“Etiraf etmək lazımdır ki, Azərbaycanda tolerantlıq yüksək səviyyədədir” - ŞƏRH

Dayanıqlı gələcəyin qurulmasında yaddaşın rolu - FOTO

“Yada sal məni”dən bu günə: Mübariz Tağıyevin sənət və həyat yoluna səyahət - VİDEOMÜSAHİBƏ

Azərbaycanda peşə təhsili: Hamı hüquqşünas olmaq istəyir, bəs yolları və zavodları kim quracaq?

Sizin üçün xəbərlər

Azərbaycan Prezidenti MDB Dövlət Başçıları Şurasının iclasında iştirak etmək üçün Düşənbədəki “Millət” sarayında - FOTO

Sevil Əliyeva “Şərəf” ordeni ilə təltif edilib

Prezident Yaxın Şərq Sülh Sammitində iştirakı ilə bağlı paylaşım edib - VİDEO

Dövlət Başçısı Kiqali Düzəlişini təsdiqləyib

Son xəbərlər

Bakı bu payız növbəti möhtəşəm tədbirə ev sahibliyi edəcək!

Bu gün, 21:23

Zəngəzur dəhlizinin xəritəsi hazırlanıb

Bu gün, 20:17

QDF-in təşkilatçılığı ilə “Qarabağın dirçəlişi və Azərbaycanın yeni inkişaf modeli” mövzusunda panel görüşü keçirilib - FOTO

Bu gün, 18:55

Ölkədə nikahların sayı artıb, boşanmaların sayı azalıb

Bu gün, 17:47

Qarabağ Dirçəliş Fondu “Rebuild Karabakh - 2025” sərgisində iştirak edir - FOTO

Bu gün, 17:34

Azərbaycan Ordusunda gecə və gündüz şəraitində nümayiş məşqləri keçirilib - VİDEO

Bu gün, 17:33

Xalq Bank və Qatar Airways əməkdaşlığı müştərilərə xüsusi fürsətlər təqdim edir

Bu gün, 17:29

İlin səkkiz ayında doğulan əkiz və üçəmlərin sayı açıqlanıb

Bu gün, 17:03

Unibank 2025-ci il üçüncü rübün maliyyə nəticələrini açıqlayıb - FOTO

Bu gün, 16:45

Azərbaycan ilə Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqı arasında saziş təsdiqlənib

Bu gün, 16:29

Prezident İİB ilə Anlaşma Memorandumunu təsdiq edib

Bu gün, 16:27

Dövlət Başçısı Kiqali Düzəlişini təsdiqləyib

Bu gün, 16:25

“Gəncliyimdə qızlara şeir yazırdım, amma sonradan sədaqəti təbliğ etdim” - Xalq şairindən səmimi etiraf - VİDEOMÜSAHİBƏ

Bu gün, 16:00

Son 8 ayda ölüm sayı açıqlanıb

Bu gün, 15:56

Sevinc Fətəliyeva: “Yaxın Şərq üzrə Sülh Sammiti ən mühüm beynəlxalq hadisələrdən biri kimi tarixə düşdü”

Bu gün, 15:35

Kapital Bank 2025-ci ilin III rübü üzrə maliyyə nəticələrini elan edib

Bu gün, 15:22

ABB kənd təsərrüfatı sektoru ilə bağlı hesabat təqdim etdi

Bu gün, 15:18

Azercell-in dəstəyi ilə fəaliyyət göstərən “Azərbaycan Uşaq Qaynar Xətti”nə 2025-ci ilin 3-cü rübündə 1600-ə yaxın müraciət daxil olub

Bu gün, 15:18

Mastercard və Göygöl Şərab Zavodu “Priceless” təcrübəsini yenidən Azərbaycana gətirdi - FOTO

Bu gün, 15:07

Bərdədə “Aristokrat” restoranında nöqsanlar aşkarlanıb

Bu gün, 15:00
Bütün xəbərlər