“Formula 1”in ən maraqlı məkanlarından biri paddokdan FOTOREPORTAJ
Bakıda keçirilən "Formula 1 Qatar Airways Azərbaycan Qran-prisin"in ən maraqlı məkanlarından biri də paddokdur.
Burada hər şey yarış trekinin kənarında baş verir, lakin nəticəyə təsir edən məhz bu pərdəarxası işlərdir.
Komandalar bolidlərin üzərində son dəqiqə düzəlişləri aparır, mühəndislər monitorlardan məlumatları diqqətlə izləyir, pilotlar isə starta hazırlaşır. Hər tərəfdə gərginlik və həyəcan bir arada yaşanır – hər kəsin fikri yalnız bir məqsəddədir: qələbə.
Paddokda yalnız texnika deyil, insan emosiyaları da işləyir. Bir anda sevinci, bir anda isə məyusluğu hiss etmək mümkündür. Burada hər saniyə dəyərlidir, hər detal isə yarışın taleyini dəyişə bilər.
1news.az oxucularına bu unikal atmosferi fotolar vasitəsilə çatdırır:
Foto: Nadir İbrahimli