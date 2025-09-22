 QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Agentliyi və Qarabağ Dirçəliş Fondu QHT-lər üçün birgə müsabiqə elan edəcəklər | 1news.az | Xəbərlər
Cəmiyyət

QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Agentliyi və Qarabağ Dirçəliş Fondu QHT-lər üçün birgə müsabiqə elan edəcəklər

19:27 - Bu gün
QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Agentliyi və Qarabağ Dirçəliş Fondu QHT-lər üçün birgə müsabiqə elan edəcəklər

Yaxın günlərdə ilk dəfə QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Agentliyi və Qarabağ Dirçəliş Fondu tərəfindən QHT-lər üçün birgə müsabiqə elan ediləcək.

Müsabiqənin əsas tərəfdaşı qismində Azərbaycan Respublikasının Minatəmizləmə Agentliyi (ANAMA) çıxış edəcək.

Bu barədə QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Agentliyinin media məsələləri üzrə meneceri Ülviyyə Qarayeva açıqlama verib.

O, deyib ki, müsabiqədə spesifik istiqamətdə - minadan zərərçəkən minatəmizləyənlərin mina və PHS (partlamamış hərbi sursatlar) barədə maarifləndirmə prosesinə fəal şəkildə cəlb edilməsinə dair layihələr qəbul ediləcək.

