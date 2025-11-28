 Dayə kimi çalışdığı evdən 60 min manatlıq qızıl oğurlayan şəxs tutulub | 1news.az | Xəbərlər
Dayə kimi çalışdığı evdən 60 min manatlıq qızıl oğurlayan şəxs tutulub

17:36 - Bu gün
Dayə kimi çalışdığı evdən 60 min manatlıq qızıl oğurlayan şəxs tutulub

Dayə kimi çalışdığı evdən 60 min manatlıq qızıl oğurlayan şəxsi polis saxlayıb.

1news.az xəbər verir ki, paytaxtın Xətai rayonunda talama cinayəti baş verib. Zərərçəkən polisə müraciət edərək evindən 60 000 manat dəyərində qızıl-zinət əşyasının qeyri-aşkar şəraitdə oğurlandığını bildirib.

Polis əməkdaşları tərəfindən keçirilən əməliyyatla cinayət əməlini törətməkdə şübhəli bilinən 52 yaşlı Mənşurə Əliyeva müəyyən olunaraq tutulub. Araşdırmalarla həmin şəxsin dayə kimi çalışdığı evdən son 3 ay ərzində hissə-hissə qızıl-zinət əşyalarını oğurladığı məlum olub.

Saxlanılan şəxs barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qətimkan tədbiri seçilib. İstintaq araşdırmaları davam etdirilir.

