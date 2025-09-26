 Rəhman Hacıyev BDU-da 27 sentyabr – Anım Gününə həsr olunmuş tədbirdə iştirak etdi | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

Rəhman Hacıyev BDU-da 27 sentyabr – Anım Gününə həsr olunmuş tədbirdə iştirak etdi

18:27 - Bu gün
Rəhman Hacıyev BDU-da 27 sentyabr – Anım Gününə həsr olunmuş tədbirdə iştirak etdi

26 sentyabr 2025-ci il tarixində Bakı Dövlət Universitetində (BDU) 27 Sentyabr – Anım Gününə həsr olunmuş tədbir keçirilib.

Tədbirdə Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinin deputatları, rəsmi şəxslər, Vətən uğrunda canlarını fəda etmiş şəhidlərimizin ailə üzvləri, qazilər və ictimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər.

Əvvəlcə tədbir iştirakçıları şəhidlərin xatirəsinə ucaldılmış abidə və Universitetin şəhid məzunlarına həsr olunmuş guşəni ziyarət edərək önünə əklil qoyub, gül dəstələri düzüblər.

Sonra tədbir böyük akt zalında davam edib. İlk olaraq Dövlət Himni səsləndirilib, daha sonra Vətənimizin suverenliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda canlarından keçmiş şəhidlərimizin əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib.

Tədbirdə çıxış edən BDU rektoru Elçin Babayev bildirib ki, bu il müstəqil dövlətimizin tarixinə qızıl hərflərlə yazılmış şanlı Zəfərimizin 5 ili tamam olur. 2020-ci il sentyabrın 27-də Ermənistanın Azərbaycana qarşı törətdiyi növbəti hərbi təxribata cavab olaraq müzəffər Azərbaycan Ordusu bütün cəbhəboyu əks-hücuma keçərək uzun müddət əsarət altında qalan torpaqlarımızı azad etdi. Şəhidlərimizin qanı ilə sulanan əzəli torpaqlarımızda üçrəngli bayrağımız əbədi olaraq dalğalandırıldı.

Rektor bildirib ki, 44 günlük Vətən müharibəsində BDU-nun yüzlərlə məzunu da iştirak edib, şücaət göstərib, onlardan 22-si şəhidlik zirvəsinə ucalıb.

Qarabağ Dirçəliş Fondunun İdarə Heyətinin sədri Rəhman Hacıyev bildirib ki, beşinci ildönümünü qeyd etdiyimiz Anım Günü bizim üçün yalnız kədər və hüzn günü deyil, həm də həmrəyliyimizin, milli iradəmizin və gələcəyə inamımızın rəmzidir. Bu gün biz şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyir, eyni zamanda onların arzularını gerçəkləşdirmək üçün işğaldan azad olunmuş torpaqlarımızı yenidən qurmaq, Qarabağı dirçəltmək naminə əzmlə çalışırıq.

“Qarabağ Dirçəliş Fondu olaraq, bu müqəddəs missiyanın bir parçası olmaqdan qürur duyuruq”- deyə, İdarə Heyətinin sədri vurğulayıb.

Tədbirdə çıxış edən Milli Məclis sədrinin müavini, professor Musa Qasımlı, Milli Məclisin üzvləri Rizvan Nəbiyev, Pərvin Kərimzadə, BDU-nun İnformasiya və sənəd menecmenti fakültəsinin məzunu, Vətən müharibəsi iştirakçısı Sərxan Veysəlli xalqın eyni amal uğrunda mücadiləyə qalxdığı və qəhrəmanlıq tarixinin başlanğıcı olan bu günün yaddaşlarda əbədi iz buraxdığını bildiriblər.

Çıxışlarda xalqımızın Vətən müharibəsi günlərində bir yumruq kimi Müzəffər Ali Baş Komandanın və Ordumuzun ətrafında birləşdiyi, müqəddəs şəhidlərimizin xatirəsinin əbədi yaşayacağı bildirilib.

Çıxışlardan sonra BDU-nun Mədəniyyət-Yaradıcılıq Mərkəzinin hazırladığı bədii kompozisiya nümayiş olunub.

Paylaş:
67

Aktual

Müsahibə

“Yada sal məni”dən bu günə: Mübariz Tağıyevin sənət və həyat yoluna səyahət - VİDEOMÜSAHİBƏ

Cəmiyyət

İlham Əliyev BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyasında iştirakı ilə bağlı paylaşım edib

Cəmiyyət

Azərbaycanda peşə təhsili: Hamı hüquqşünas olmaq istəyir, bəs yolları və zavodları kim quracaq?

Rəsmi

Azərbaycan Prezidenti BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyasında çıxış edib - FOTO

Cəmiyyət

Rəhman Hacıyev BDU-da 27 sentyabr – Anım Gününə həsr olunmuş tədbirdə iştirak etdi

Marketdə saxta alkoqollu içkilər aşkarlanıb

FHN gözlənilən hava şəraiti ilə əlaqədar əhaliyə müraciət edib

Özəl bağçalar üçün qrant müsabiqəsi elan olunub

Redaktorun seçimi

“Yada sal məni”dən bu günə: Mübariz Tağıyevin sənət və həyat yoluna səyahət - VİDEOMÜSAHİBƏ

Azərbaycanda peşə təhsili: Hamı hüquqşünas olmaq istəyir, bəs yolları və zavodları kim quracaq?

Bakıda “Formula 1” fan zonası: Simulyatorlar, konsertlər və unudulmaz əyləncə – FOTOREPORTAJ

İkitəkərlilər paytaxt yollarında: rahatlıq yoxsa, təhlükə? - VİDEOREPORTAJ

Nazir: “Uşaq bağçalarında işləyən tərbiyəçilər sertifikatlaşdırılacaq”

Sizin üçün xəbərlər

Yağış, qar yağacaq - Sabahın havası açıqlandı

Növbəti köç karvanı Kəlbəcər şəhərinə çatıb, açarlar təqdim olunub - YENİLƏNİB

Naxçıvan-Bakı avtobusu dərəyə aşıb, xəsarət alanlar var

Balaxanı neftçiləri “Konstitusiya və Suverenlik İli” minifutbol turnirinin qalibidilər - FOTO

Son xəbərlər

Rəhman Hacıyev BDU-da 27 sentyabr – Anım Gününə həsr olunmuş tədbirdə iştirak etdi

Bu gün, 18:27

Marketdə saxta alkoqollu içkilər aşkarlanıb

Bu gün, 17:46

Azərbaycan tenişçiləri III MDB Oyunlarının finalında - FOTO

Bu gün, 17:34

Özbəkistan BMT-nin diqqət mərkəzində: ağır xəstəlikləri olan uşaqların həyatı üçün mübarizə

Bu gün, 17:26

FHN gözlənilən hava şəraiti ilə əlaqədar əhaliyə müraciət edib

Bu gün, 17:11

Özəl bağçalar üçün qrant müsabiqəsi elan olunub

Bu gün, 16:58

Azərbaycan-Çili parlamentlərarası əməkdaşlığı genişlənir

Bu gün, 16:24

Bakıda ev yanıb, bir nəfər tüstüdən zəhərlənib

Bu gün, 16:03

Bəzi ödənişli əsaslarla təhsil alanlar dövlət sifarişi üzrə təhsillərini davam etdirəcək

Bu gün, 15:39

“MEDİA könüllüləri” proqramına qeydiyyat elan edilib

Bu gün, 15:13

Latviyada 27 sentyabr – Anım Gününün beşinci ildönümünə həsr olunmuş tədbir keçirilib

Bu gün, 15:05

Azərbaycanlı avtoblogger Zeekr 9X avtomobilini test etdi - FOTO

Bu gün, 14:41

DİN-in şəxsi heyəti Zəfər parkını ziyarət edib

Bu gün, 14:35

Əli Əhmədov Çili Respublikası Milli Konqresi Senatının nümayəndə heyəti ilə görüşüb

Bu gün, 14:27

TESS çay brendinin “Zövqünə uyğun hədiyyəni seç!” adlı ikinci lotereyasının qalibləri məlum oldu!

Bu gün, 14:15

İlham Əliyev BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyasında iştirakı ilə bağlı paylaşım edib

Bu gün, 13:17

Könül Nurullayeva: BMT Baş Assambleyasında Prezidentin çıxışı tarixi əhəmiyyət daşıyırdı

Bu gün, 13:05

Bu halda vətəndaşdan lizinq ödənişi tələb edilə bilməz – Ali Məhkəmə

Bu gün, 12:59

Şənbə günü gözlənilən hava açıqlandı

Bu gün, 12:55

Azərbaycanda muzdlu işlə bağlı vahid bəyannamə oktyabrdan şəxsi kabinetdən təqdim olunacaq

Bu gün, 12:11
Bütün xəbərlər