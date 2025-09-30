Şəkidəki şirniyyat evində stəkana tüpürən qız danışıb
Şəki şəhərində fəaliyyət göstərən "Azra" şirniyyat evində xanım əməkdaşın müştərilərə qarşı qeyri-etik davranışı ilə bağlı görüntülər yayılıb.
1news.az Xəzər TV-yə istinadla xəbər verir ki, videodakı qızın sözlərinə görə, həmin hərəkəti rəfiqələrinə zarafat məqsədilə edib.
Məsələ ilə bağlı şirniyyat evi ilə əlaqə saxlanılıb. Obyektin rəhbəri Etibar Nəsibov qeyd edib ki, məsələ barədə xəbərdar olduqdan sonra həmin şəxs töhmət alaraq işdən çıxarılıb.
Mövzu ilə bağlı daha ətraflı videomaterialı təqdim edirik:
130