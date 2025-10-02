 İlham Əliyev: “Qarabağ” xalqımızı qürurlandırmaqda davam edir | 1news.az | Xəbərlər
İlham Əliyev: “Qarabağ” xalqımızı qürurlandırmaqda davam edir

Qafar Ağayev09:17 - Bu gün
İlham Əliyev: “Qarabağ” xalqımızı qürurlandırmaqda davam edir

Prezident İlham Əliyev "Qarabağ" klubunu UEFA Çempionlar Liqasının Liqa mərhələsinin II turunda Danimarkanın "Kopenhagen" klubu üzərində 2:0 hesablı qələbə qazanması münasibətilə təbrik edib.

1news.az xəbər verir ki, təbrikdə deyilir:

"Danimarka çempionu "Kopenhagen" futbol klubu üzərində inamlı qələbə qazanması münasibətilə "Qarabağ" futbol klubunu, bütün Azərbaycan futbol ictimaiyyətini ürəkdən təbrik edirəm.

Planetin ən güclü klub turnirinin əsas mərhələsində 2 oyunda 2 parlaq qələbə əldə edən "Qarabağ" dünya futbolunun nəhəngləri ilə ilk pillələri bölüşməklə xalqımızı qürurlandırmaqda davam edir".

