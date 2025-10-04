 Bu gün Bakının 555 küçəsi yuyulub - YENİLƏNİB | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

Bu gün Bakının 555 küçəsi yuyulub - YENİLƏNİB

18:04 - 04 / 10 / 2025
Bu gün Bakının 555 küçəsi yuyulub - YENİLƏNİB

Bu gün, oktyabrın 4-də Bakı şəhər kommunal xidmətləri tərəfindən paytaxtda növbəti dəfə həyata keçirilən genişmiqyaslı təmizlik işləri çərçivəsində küçə və yol kənarlarına, həyət və məhəllələrə yayılan tozun təmizlənməsi, mövcud yaşıllıqlara qulluq göstərilməsi həyata keçirilib.

Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin Mətbuat Xidmətindən 1news.az-a verilən məlumata görə, səhər saatlarından etibarən Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin kommunal təsərrüfat xidmətlərinin texnikası tərəfindən şəhərin 555 əsas küçə, prospekt və məhəllədaxili yolların yuyucu maddələrlə yuyulması təmin edilib.

Həmçinin gün ərzində paytaxtın müxtəlif yerlərində 400 ədəd Çezalpiniya kolu əkilib.

Paytaxtın bütün rayonlarını əhatə edən bu işlər Bakı şəhərinin daha da gözəlləşdirilməsinə öz tövhəsini vermişdir.

13:08

Bu gün payız mövsümündə paytaxtın sanitar-təmizlik vəziyyətinin daha da yüksəldilməsi məqsədilə növbəti dəfə təmizlik işləri aparılıb.

Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən 1news.az-a verilən xəbərə görə, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Kommunal təsərrüfat xidmətlərinin texnikası səhər saatlarından başlayaraq bitki və canlılara zərər verməyən yuyucu maddələrlə əsas küçə və prospektlərin yuyulmasını aparıb.

Bu zaman həm də məhəllədaxili və ara yollar da yuyulub.

Həmçinin prospekt və küçələrin, səki kənarlarının, bordürlərin və buradakı işıq dirəklərinin, məhəccərlərin, park və istirahət yerlərində oturacaqların yuyulması həyata keçirilib, həyət və yaşayış məhəllələrində təmizlik işləri görülüb. İctimai-iaşə, ticarət və digər obyektlərin vitrinləri təmizlənib, ətrafında səliqə-sahman işləri aparılıb.

Mövsümlə əlaqədar Bakı Şəhər Yaşıllaşdırma Təsərrüfatı Birliyi əməkdaşları tərəfindən yol və prospektlərin kənarlarındakı ağacların və yaşıllıqların yuyulması, onlara aqrotexniki qulluq göstərilməsi də həyata keçirilib, qurumuş budaqları budanıb, qabaqlayıcı tədbirlər olaraq xəstə ağaclar götürülüb, onların yerinə yeni, iqliməuyğun ağacların əkilməsi aparılır. Həmçinin gün ərzində paytaxtın müxtəlif yerlərində 400 ədəd Çezalpiniya gül kolu əlilib.
Eyni zamanda, şəhər sakinləri və paytaxtımızın qonaqlarının zövqünü oxşayacaq rəngbərəng güllər əkilib, müxtəlif rəngli güllərdən kompozisiyalar yaradılıb.

Ümumilikdə, paytaxtın bütün rayonlarını əhatə edən növbəti təmizlik işləri Bakı şəhərinin daha da gözəlləşdirilməsinə öz tövhəsini vermişdir.
Paytaxtın sanitar təmizliyinin lazımı səviyyədə saxlanılması və yaşıllıqların qorunmasıüçün tələb olunan bütün tədbirlər bütün il ərzində davam etdiriləcəkdir.

Paylaş:
206

Aktual

Rəsmi

Səhiyyə Nazirliyinin tabeliyində olan körpələr evinin işçilərinin əməkhaqları artırılır

Rəsmi

Bu il ali məktəblərə daxil olmuş bir qrup tələbəyə Prezident təqaüdü veriləcək - SİYAHI

Cəmiyyət

Bu gün Gəncə terrorundan 5 il ötür

Rəsmi

İlham Əliyev Cəbrayıl şəhərinin işğaldan azad edilməsinin ildönümü ilə bağlı paylaşım edib

Cəmiyyət

Bu gün Bakının 555 küçəsi yuyulub - YENİLƏNİB

Cəbrayılda Şəhər günü qeyd edildi

Külək güclənəcək - XƏBƏRDARLIQ

Xankəndində III MDB Oyunları zamanı polis əməkdaşları fasiləsiz xidməti davam etdirir

Redaktorun seçimi

Böyükşor gölündə köpüklənmə nədən yaranır? - Ekspertdən AÇIQLAMA - FOTO

“Etiraf etmək lazımdır ki, Azərbaycanda tolerantlıq yüksək səviyyədədir” - ŞƏRH

Dayanıqlı gələcəyin qurulmasında yaddaşın rolu - FOTO

“Yada sal məni”dən bu günə: Mübariz Tağıyevin sənət və həyat yoluna səyahət - VİDEOMÜSAHİBƏ

Azərbaycanda peşə təhsili: Hamı hüquqşünas olmaq istəyir, bəs yolları və zavodları kim quracaq?

Sizin üçün xəbərlər

Oktyabr ayında havalar necə keçəcək? - PROQNOZ

Əməkdar artist Cabir İmanov vəfat etdi

Cabir İmanovla vida mərasimi keçirilib - FOTO - YENİLƏNİB

“McDonald's Azərbaycan” yerli halal mal ətinin istehsal müəssisəsinə mətbuat üçün tur təşkil edib - FOTO

Son xəbərlər

Bu gün Bakının 555 küçəsi yuyulub - YENİLƏNİB

04 / 10 / 2025, 18:04

Cəbrayılda Şəhər günü qeyd edildi

04 / 10 / 2025, 17:34

Külək güclənəcək - XƏBƏRDARLIQ

04 / 10 / 2025, 16:53

Xankəndində III MDB Oyunları zamanı polis əməkdaşları fasiləsiz xidməti davam etdirir

04 / 10 / 2025, 16:28

Türkiyəli aktyor 11 ilə qədər həbs oluna bilər

04 / 10 / 2025, 16:18

Əlisəmid Kürün vəziyyəti ağırlaşdı

04 / 10 / 2025, 15:46

FHN III MDB Oyunları ilə əlaqədar gücləndirilmiş iş rejimində xidməti davam etdirir

04 / 10 / 2025, 15:22

Bakıda belinə banka qoyulan qadın yanıq xəsarətindən ölüb

04 / 10 / 2025, 14:46

Xəzər rayonunda oğurluq edən şəxslər saxlanılıblar

04 / 10 / 2025, 14:15

Paytaxtda oğurluq edənlər saxlanılıblar

04 / 10 / 2025, 13:49

Oqtay Şirəliyevlə vida mərasimi keçirilib - FOTO - YENİLƏNİB

04 / 10 / 2025, 13:25

Ötən gün qanunsuz silah-sursat aşkar edilib

04 / 10 / 2025, 12:47

Azərbaycan neftinin qiyməti yenidən 69 dolları ötüb

04 / 10 / 2025, 12:31

Bazar gününə gözlənilən hava proqnozu

04 / 10 / 2025, 12:17

Səhiyyə Nazirliyinin tabeliyində olan körpələr evinin işçilərinin əməkhaqları artırılır

04 / 10 / 2025, 11:57

Bu il ali məktəblərə daxil olmuş bir qrup tələbəyə Prezident təqaüdü veriləcək - SİYAHI

04 / 10 / 2025, 11:55

Yol polisi sürücülərə müraciət ünvanlayıb

04 / 10 / 2025, 11:42

Ötən gün cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 50 nəfər saxlanılıb

04 / 10 / 2025, 11:20

Ötən gün 25 kiloqrama yaxın narkotik qanunsuz dövriyyədən çıxarılıb

04 / 10 / 2025, 10:39

Bu gün Gəncə terrorundan 5 il ötür

04 / 10 / 2025, 10:22
Bütün xəbərlər