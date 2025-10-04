 Bu il ali məktəblərə daxil olmuş bir qrup tələbəyə Prezident təqaüdü veriləcək - SİYAHI | 1news.az | Xəbərlər
11:55 - Bu gün
Prezident İlham Əliyev 2025–2026-cı tədris ilində Azərbaycan Respublikasının ali təhsil müəssisələrinə daxil olmuş tələbələrə Prezident təqaüdünün verilməsi haqqında Sərəncam imzalayıb.

1news.az xəbər verir ki, Sərəncama əsasən, 2025–2026-cı tədris ilində tələbə qəbulu imtahanlarında ixtisas qrupları üzrə ən yüksək nəticələr göstərmiş və Azərbaycan Respublikasının ali təhsil müəssisələrinə daxil olmuş aşağıdakı tələbələrə Prezident təqaüdü veriləcək:

Abdıyeva Ayla Rəşad qızı

Abdullayeva Ayan Seymur qızı

Abdullayeva Məryəm İlqar qızı

Abdulsəmədli Orxan Fəxri oğlu

Abdurahmanova Guhat Məzahir qızı

Ağaməmmədova Zeynəb Zaur qızı

Ağayev Əliəkbər Xanağa oğlu

Alızadə Ziya Müşviq oğlu

Allahyarlı Fərid Zaur oğlu

Babarabov Nicat Rasim oğlu

Babaşlı Aysel Əlsaab qızı

Babayev Anar Qurban oğlu

Babayeva Cəmilə Şahin qızı

Bağırov Raul Salman oğlu

Baxşəliyeva Aytac Ənvər qızı

Bayramzadə Günay Rüfət qızı

Bəxtiyarova Röyalə Nemət qızı

Cəfərova Sehrin Mahmud qızı

Cənnətov Fuad Əlikram oğlu

Əfəndi Zəhra Fikrət qızı

Əhməd Aişə İlqar qızı

Əhmədzadə Ləman Vüqar qızı

Əkbərov Elcan Vüsal oğlu

Əkbərova Nigar Murad qızı

Əlili Müşfiq Aqil oğlu

Əliyeva Fidan Ayaz qızı

Əliyeva Nəzrin Şahin qızı

Əliyeva Tamella İlkin qızı

Əlizadə Sevinc Rizvan qızı

Əlizadə Sürəyya Münasib qızı

Ənsərli Gülər Akif qızı

Əsgər İlham Xəyyam oğlu

Əzizli Səma Zöhrab qızı

Fərəczadə Rəhim Dəyanət oğlu

Hacıyeva Nərmin Ramin qızı

Hacızadə Nihad Vüqar oğlu

Haqverdi İlham Məhəmməd oğlu

Həbibullazadə Gülay Vüsal qızı

Həlim Aydan Ülfət qızı

Həsənli Osman Rahim oğlu

Həsənov Fizuli İlqar oğlu

Həşimov Çingiz Seymur oğlu

Hümmətli Çiçək Hümmət qızı

Hüseynli Arif Pərviz oğlu

Hüseynli Enes Şikar oğlu

Hüseynova Aysu Elçin qızı

Xəlilova Aylin Rauf qızı

İbrahimli Gülay Calal qızı

İbrahimov Emin Anar oğlu

İbrahimov Əli Ruslan oğlu

İsmayılov Alı Vəfadar oğlu

İsmayılov Altay Xəyyam oğlu

İsmayılova Səma Firəddin qızı

İsmayılzadə Xədicə Xaliq qızı

Kərimov Rəcəb Ramin oğlu

Qarayev Rəfail Yusif oğlu

Qəribov Şükran Yalçın oğlu

Qoşqarov Müzəffər Qədir oğlu

Quluzadə Nəzrin Nail qızı

Qurbanlı Kəmaləddin Əmirəddin oğlu

Qurbanov Mürsəl Hacı oğlu

Mahmudova Səmra Xaqani qızı

Mansurov Eldar Ramiz oğlu

Məmmədli Mehri Rüfət qızı

Məmmədov Əbülhəsən Brilyant oğlu

Məmmədov İsmayıl Zahir oğlu

Məmmədov Şahin İmran oğlu

Məmmədova Fidan Əbülfəz qızı

Məmmədova Məryəm Emin qızı

Məmmədova Nəzrin Rahib qızı

Mirzəzadə Gündüz Fariz oğlu

Muradlı Adil Sübhi oğlu

Muradlı Nuray Balay qızı

Musayev Şahin Elçin oğlu

Musazadə Səməd Nail oğlu

Mustafayev İbrahim Ağa oğlu

Mustafayeva Emiliya Akif qızı

Mürşüdlü Ayxan Dilavər oğlu

Mürvətova Gülay Rəşad qızı

Nadirli Tunar Emin oğlu

Nəsirov Kamran Elnur oğlu

Nəzərzadə Zaur Ceyhun oğlu

Nurməmmədli Sona Məhəmməd qızı

Ömər Cabir Ceyhun oğlu

Ramizli Zəhra İlqar qızı

Rəhimli Oruc Coşqun oğlu

Rəhimova Xədicə Toğrul qızı

Rüstəmov Nicat Qabil oğlu

Sadıxov Nicat Seymur oğlu

Sarıyev Murad Fəxrəddin oğlu

Səfərov Yusif Vasif oğlu

Səfərova Aysel Eldəniz qızı

Səmədov Mətin Qorxmaz oğlu

Şabanova Rəyyan Zeynəddin qızı

Şamilova Vüsalə Anar qızı

Şərifli Fidan David qızı

Şirinov Röyal Şahbaz oğlu

Tahirli Zaman Zaur oğlu

Vəlizadə Aygün Tofiq qızı

Vəlizadə Babək Elçin oğlu

Yusifova Nəzrin Çingiz qızı

Zeynallı Nilufər Hidayət qızı.

Nazirlər Kabinetinə bu Sərəncamdan irəli gələn məsələləri həll etmək tapşırılıb.

