Prezident bir qrup dəmir yolu işçisini təltif edib

12:31 - Bu gün
Prezident İlham Əliyev Azərbaycan dəmir yolu nəqliyyatı işçilərinin təltif edilməsi haqqında Sərəncam imzalayıb.

1news.az xəbər verir ki, Azərbaycanda dəmir yolu nəqliyyatının inkişafında səmərəli fəaliyyətinə görə aşağıdakı şəxslər təltif ediliblər:

3-cü dərəcəli “Əmək” ordeni ilə

Cəfərov Şamil Rəcəb oğlu

Qocayev Telman Rza oğlu

Mustafayev İlqar Abdulməcid oğlu

Talıbov Şəmsəddin İsmayıl oğlu

“Tərəqqi” medalı ilə

Boqolyubova Aleksandra Vladimirovna

Cabbarov Elxan Məhəmməd oğlu

Cəfərov Kazım Novruz oğlu

Əfəndi-zadə Məmməd Şamil oğlu

Gülmaliyev Rafiq Məhərrəm oğlu

Hidayətov Arif Ramiz oğlu

Kazımov Kazım Silahdar oğlu

Kərimov Hikmət Şirəli oğlu

Kərimov Pənah Sabir oğlu

Quliyev Nicat Tofiq oğlu

Məmmədov Vəfadar Şikar oğlu

Muradov Elyar Həbib oğlu

Nəzərov Afiq Allahşükür oğlu

Pənahov Məhəmməd Yaqub oğlu

Şixəmirov Mədəd Aydın oğlu.

