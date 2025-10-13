Prezident bir qrup dəmir yolu işçisini təltif edib
Prezident İlham Əliyev Azərbaycan dəmir yolu nəqliyyatı işçilərinin təltif edilməsi haqqında Sərəncam imzalayıb.
1news.az xəbər verir ki, Azərbaycanda dəmir yolu nəqliyyatının inkişafında səmərəli fəaliyyətinə görə aşağıdakı şəxslər təltif ediliblər:
3-cü dərəcəli “Əmək” ordeni ilə
Cəfərov Şamil Rəcəb oğlu
Qocayev Telman Rza oğlu
Mustafayev İlqar Abdulməcid oğlu
Talıbov Şəmsəddin İsmayıl oğlu
“Tərəqqi” medalı ilə
Boqolyubova Aleksandra Vladimirovna
Cabbarov Elxan Məhəmməd oğlu
Cəfərov Kazım Novruz oğlu
Əfəndi-zadə Məmməd Şamil oğlu
Gülmaliyev Rafiq Məhərrəm oğlu
Hidayətov Arif Ramiz oğlu
Kazımov Kazım Silahdar oğlu
Kərimov Hikmət Şirəli oğlu
Kərimov Pənah Sabir oğlu
Quliyev Nicat Tofiq oğlu
Məmmədov Vəfadar Şikar oğlu
Muradov Elyar Həbib oğlu
Nəzərov Afiq Allahşükür oğlu
Pənahov Məhəmməd Yaqub oğlu
Şixəmirov Mədəd Aydın oğlu.