 Tərtərdə məktəbdə 11-ci sinif şagirdi sinif yoldaşının valideyni tərəfindən döyülüb | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

Tərtərdə məktəbdə 11-ci sinif şagirdi sinif yoldaşının valideyni tərəfindən döyülüb

09:24 - Bu gün
Tərtərdə məktəbdə 11-ci sinif şagirdi sinif yoldaşının valideyni tərəfindən döyülüb

Tərtər rayonunun Seydimli kəndində məktəbdə insident baş verib.

1news.az-ın Trend-ə istinadən məlumatına görə, hadisə zamanı 2008-ci il təvəllüdlü Ayaz İsayev sinif yoldaşının atası – Bəxtiyar adlı şəxs tərəfindən döyülüb.

İlkin məlumata əsasən, A.İsayev bir müddət əvvəl sinif yoldaşı ilə mübahisə edib və aralarında dava olub. Daha sonra şagirdlər dərsdə olarkən həmin şəxsin məktəbə gələrək sinif otağına daxil olduğu və Ayaz İsayevə yumruqla xəsarət yetirdiyi bildirilir.

Zərbənin nəticəsində A.İsayevin burunu qırılıb. O, Bərdə Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına aparılıb.

Hadisə ilə bağlı araşdırma aparılır.

Paylaş:
34

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev Yaxın Şərq Sülh Sammitində iştirak edir

Mədəniyyət

Şair Əlisəmid Kür Salyanda dəfn edilib - YENİLƏNİB

Rəsmi

Prezident bir qrup dəmir yolu işçisini təltif edib

Siyasət

Azərbaycan və Pakistan XİN başçıları Yaxın Şərqdəki vəziyyəti müzakirə edib - YENİLƏNİB

Cəmiyyət

Tərtərdə məktəbdə 11-ci sinif şagirdi sinif yoldaşının valideyni tərəfindən döyülüb

Paytaxtda sıxlıq müşahidə olunan küçə və prospektlər

PR Forum 2025: Brend Etibarı və Dezinformasiyaya Qarşı Müasir PR Strategiyaları Müzakirə Edildi

Türkiyənin görməli olduğunuz ən gözəl yerləri - FOTO

Redaktorun seçimi

Böyükşor gölündə köpüklənmə nədən yaranır? - Ekspertdən AÇIQLAMA - FOTO

“Etiraf etmək lazımdır ki, Azərbaycanda tolerantlıq yüksək səviyyədədir” - ŞƏRH

Dayanıqlı gələcəyin qurulmasında yaddaşın rolu - FOTO

“Yada sal məni”dən bu günə: Mübariz Tağıyevin sənət və həyat yoluna səyahət - VİDEOMÜSAHİBƏ

Azərbaycanda peşə təhsili: Hamı hüquqşünas olmaq istəyir, bəs yolları və zavodları kim quracaq?

Sizin üçün xəbərlər

“Azerconnect Group” regionun ən böyük kibertəhlükəsizlik tədbirinə dəstək oldu - FOTO

Bazar günü hava necə olacaq? - PROQNOZ

“Silk Way AFEZCO” və “ExecuJet” tərəfdaşlıq elan edir

General Rasim Əliyev vəfat etdi

Son xəbərlər

Azərbaycan neftinin qiyməti azalıb

Bu gün, 09:53

Sahibə Qafarova Pakistan Senatının sədri ilə görüşüb - FOTO

Bu gün, 09:33

Tərtərdə məktəbdə 11-ci sinif şagirdi sinif yoldaşının valideyni tərəfindən döyülüb

Bu gün, 09:24

Qızılın qiyməti tarixi maksimumu yeniləyib

Bu gün, 09:03

Paytaxtda sıxlıq müşahidə olunan küçə və prospektlər

Bu gün, 08:49

PR Forum 2025: Brend Etibarı və Dezinformasiyaya Qarşı Müasir PR Strategiyaları Müzakirə Edildi

13 / 10 / 2025, 20:10

Türkiyənin görməli olduğunuz ən gözəl yerləri - FOTO

13 / 10 / 2025, 17:51

Gümüşün qiyməti tarixi maksimumu yeniləyib

13 / 10 / 2025, 17:47

Küləkli və yağıntılı hava şəraiti müşahidə olunur - FAKTİKİ HAVA

13 / 10 / 2025, 17:31

Müəllimlərin sertifikatlaşdırılması prosesinin müsahibə mərhələsinin nəticələri açıqlandı

13 / 10 / 2025, 17:03

Mədəniyyət Nazirliyi Ənvər Həsənovun ailəsinin şikayətinə aydınlıq gətirib

13 / 10 / 2025, 16:41

Bu marşrut üzrə avtobuslar yenilənir

13 / 10 / 2025, 16:13

Magistral yollarda görünüş məsafəsi məhdudlaşacaq

13 / 10 / 2025, 15:52

İrandan Azərbaycana PUA ilə narkotik keçirilməsinin qarşısı alınıb - FOTO

13 / 10 / 2025, 15:09

İlham Əliyev Yaxın Şərq Sülh Sammitində iştirak edir

13 / 10 / 2025, 14:35

Nərimanov rayonunda ərzaq mağazasında yoxlama - Nöqsanlar aşkarlandı

13 / 10 / 2025, 13:58

Bu gün Azərbaycan dəmir yolu işçilərinin peşə bayramıdır

13 / 10 / 2025, 13:40

Şair Əlisəmid Kür Salyanda dəfn edilib - YENİLƏNİB

13 / 10 / 2025, 13:19

Motosiklet və mopedlə yük aparmaq qadağan edilir

13 / 10 / 2025, 13:17

Azərbaycanda moped idarə etmək üçün sürücülük vəsiqəsi tələb olunacaq

13 / 10 / 2025, 13:09
Bütün xəbərlər