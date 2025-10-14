Tərtərdə məktəbdə 11-ci sinif şagirdi sinif yoldaşının valideyni tərəfindən döyülüb
Tərtər rayonunun Seydimli kəndində məktəbdə insident baş verib.
1news.az-ın Trend-ə istinadən məlumatına görə, hadisə zamanı 2008-ci il təvəllüdlü Ayaz İsayev sinif yoldaşının atası – Bəxtiyar adlı şəxs tərəfindən döyülüb.
İlkin məlumata əsasən, A.İsayev bir müddət əvvəl sinif yoldaşı ilə mübahisə edib və aralarında dava olub. Daha sonra şagirdlər dərsdə olarkən həmin şəxsin məktəbə gələrək sinif otağına daxil olduğu və Ayaz İsayevə yumruqla xəsarət yetirdiyi bildirilir.
Zərbənin nəticəsində A.İsayevin burunu qırılıb. O, Bərdə Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına aparılıb.
Hadisə ilə bağlı araşdırma aparılır.
34