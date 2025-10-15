 “Qarabağın dirçəlişi müasir kommunikasiya və hekayəçilik müstəvisində” mövzusunda panel müzakirəsi keçirilib - FOTO | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

“Qarabağın dirçəlişi müasir kommunikasiya və hekayəçilik müstəvisində” mövzusunda panel müzakirəsi keçirilib - FOTO

17:36 - Bu gün
“Qarabağın dirçəlişi müasir kommunikasiya və hekayəçilik müstəvisində” mövzusunda panel müzakirəsi keçirilib - FOTO

15 oktyabr 2025-ci il tarixində “Rebuild Karabakh 2025” sərgisinin 2-ci günündə “Qarabağın dirçəlişi müasir kommunikasiya və hekayəçilik müstəvisində” mövzusunda panel müzakirəsi keçirilib.

Qarabağ Dirçəliş Fondu və Medianın İnkişafı Agentliyinin birgə təşkilatçılığı ilə keçirilən müzakirədə Medianın İnkişafı Agentliyinin icraçı direktorunun müavini Natiq Məmmədov, britaniyalı tədqiqatçı və yazıçı (Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin bioqrafiyasının müəllifi) Qrem Vilson, Medianın İnkişafı Agentliyinin Müşahidə Şurasının üzvü Şəfəq Mehrəliyeva və Azərbaycan Dövlət İnformasiya Agentliyinin fotomüxbiri Vüqar İbadov iştirak ediblər.

Panel müzakirələri zamanı vurğulanıb ki, hekayəçilik müasir kommunikasiya strategiyalarının əsas tərkib hissəsinə çevrilib. O, yalnız məlumat ötürmək vasitəsi deyil, həm də milli yaddaşın qorunması, mədəni irsin və mənəvi dəyərlərin gələcək nəsillərə ötürülməsi üçün güclü bir alət kimi çıxış edir. Təqdimat formasından asılı olmayaraq Qarabağın dirçəlişinə həsr olunan hər hekayə xalqımızın birliyini, əzmini və milli qürurunu əks etdirir, həm də geniş auditoriyada emosional rezonans yaradır.

Qeyd olunub ki, müasir kommunikasiya və hekayəçilik təcrübələri göstərir ki, lokal hekayələrin beynəlxalq auditoriyaya çatdırılması üçün vizual media, interaktiv platformalar və rəqəmsal kampaniyalar mühüm rol oynayır. Kommunikasiya prosesində empatiya və aidlik hissinin gücləndirilməsi insanların özlərini hekayənin bir parçası kimi hiss etməsinə şərait yaradır.

Dünyada oxşar təcrübələrə nəzər yetirdikdə emosional əlaqə və aidlik hissinin yaradıcı təqdimat vasitələri ilə gücləndikdə ictimai dəstəyi və iştirakçılığı əhəmiyyətli dərəcədə artırdığını görmək olar. Qarabağın dirçəlişi hekayəsi də həm milli, həm də qlobal səviyyədə maraq yaratmaq potensialına malikdir. Hekayələrin təqdimatında vizual və rəqəmsal vasitələrdən istifadə, fotolarla hekayəçilik mesajlarının auditoriya tərəfindən daha dərindən qavranmasına, emosional təsirin güclənməsinə, hadisələrin içində olma hissini yaratmaqla həm də insanları birləşdirən güclü mesaj kimi təqdim etməyə imkan verir.

Çıxışlardan sonra spikerlər panel iştirakçıları tərəfindən ünvanlanan sualları cavablandırıblar.

Görüşün sonunda çıxışçılara Qarabağ Dirçəliş Fondu tərəfindən xüsusi plaket, hər bir spikerin adından müzəffər ordumuzun qazandığı möhtəşəm Qələbəyə həsr olunan və Qarabağda ekoloji tarazlığın bərpasına töhfə məqsədilə bir ağacın ianəsini təsdiq edən “Zəfər Günü” ianə sertifikatı, eləcə də sülh, dayanıqlılıq və bolluq kimi dəyərləri təcəssüm etdirən Zeytun ağacı tingləri təqdim edilib.

Paylaş:
96

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrini qəbul edib - YENİLƏNİB

Rəsmi

Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin işçilərinin say həddi artırılıb

Rəsmi

İlham Əliyev MDB dövlətləri ilə səhiyyə sahəsində əməkdaşlıq barədə Sazişi təsdiqləyib

Siyasət

Prezident III Azərbaycan Milli Şəhərsalma Forumu iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb

Cəmiyyət

İran gəmiləri Azərbaycana gəlib, Xəzərdə birgə təlim olacaq - FOTO

“Qarabağın dirçəlişi müasir kommunikasiya və hekayəçilik müstəvisində” mövzusunda panel müzakirəsi keçirilib - FOTO

Dünya idmançıları yenidən Kapadokyada toplanır

Xankəndidə ucalan bayrağımız - Azərbaycanın suverenliyi və tarixi ədalətin bərpası

Redaktorun seçimi

Böyükşor gölündə köpüklənmə nədən yaranır? - Ekspertdən AÇIQLAMA - FOTO

“Etiraf etmək lazımdır ki, Azərbaycanda tolerantlıq yüksək səviyyədədir” - ŞƏRH

Dayanıqlı gələcəyin qurulmasında yaddaşın rolu - FOTO

“Yada sal məni”dən bu günə: Mübariz Tağıyevin sənət və həyat yoluna səyahət - VİDEOMÜSAHİBƏ

Azərbaycanda peşə təhsili: Hamı hüquqşünas olmaq istəyir, bəs yolları və zavodları kim quracaq?

Sizin üçün xəbərlər

Ramil Həsən deputat fəaliyyətini dayandıracaq

Paytaxtda velosiped oğruları saxlanılıb

“Azerconnect Group” regionun ən böyük kibertəhlükəsizlik tədbirinə dəstək oldu - FOTO

​​​​​​​“Xiaomi” brendi “Xiaomi 15T” seriyasını təqdim edir: üstün optika, qabaqcıl texnologiyalar və flaqman dizaynının ahəngi - FOTO

Son xəbərlər

İran gəmiləri Azərbaycana gəlib, Xəzərdə birgə təlim olacaq - FOTO

Bu gün, 17:50

“Qarabağın dirçəlişi müasir kommunikasiya və hekayəçilik müstəvisində” mövzusunda panel müzakirəsi keçirilib - FOTO

Bu gün, 17:36

Dünya idmançıları yenidən Kapadokyada toplanır

Bu gün, 17:31

Xankəndidə ucalan bayrağımız - Azərbaycanın suverenliyi və tarixi ədalətin bərpası

Bu gün, 17:29

Sabah bəzi ərazilərdə qaz kəsiləcək

Bu gün, 17:26

Yağış yağacaq, şimşək çaxacaq - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 16:56

Zərdabda yanğın törədən şəxs məsuliyyətə cəlb olunub

Bu gün, 16:45

Samuxda teplovoz yanıb - YENİLƏNİB

Bu gün, 16:17

İlham Əliyev ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrini qəbul edib - YENİLƏNİB

Bu gün, 15:54

DTX və DSX İranla sərhəddə əməliyyat keçirib, bir nəfər tutulub

Bu gün, 15:51

Xalq artisti Ramiz Quliyev II Fəxri xiyabanda dəfn olunacaq

Bu gün, 15:47

Bakalavr təhsili olan zabitlərin ehtiyata buraxılma qaydalarına dəyişiklik edilir

Bu gün, 15:28

Cəzaçəkmə müəssisəsinə narkotik keçirilməsinin qarşısı alınıb - FOTO

Bu gün, 14:08

Sumqayıt və Ucarda oğurluqlar edən dəstə üzvləri saxlanılıb

Bu gün, 13:56

Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin işçilərinin say həddi artırılıb

Bu gün, 13:35

Dövlət Başçısı: Üçüncü Milli Şəhərsalma Forumunun Xankəndidə keçirilməsi xüsusi məna daşıyır

Bu gün, 13:19

İlham Əliyev MDB dövlətləri ilə səhiyyə sahəsində əməkdaşlıq barədə Sazişi təsdiqləyib

Bu gün, 13:18

Prezident III Azərbaycan Milli Şəhərsalma Forumu iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb

Bu gün, 13:17

Azərbaycanla Braziliya arasında təhsil üzrə Saziş təsdiq edilib - FƏRMAN

Bu gün, 13:12

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 13:05
Bütün xəbərlər