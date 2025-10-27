 Azərbaycanın Səudiyyə Ərəbistanındakı səfiri geri çağırılıb, İordaniyaya təyin edilib | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Rəsmi

Azərbaycanın Səudiyyə Ərəbistanındakı səfiri geri çağırılıb, İordaniyaya təyin edilib

17:01 - Bu gün
Azərbaycanın Səudiyyə Ərəbistanındakı səfiri geri çağırılıb, İordaniyaya təyin edilib

Azərbaycanın Səudiyyə Ərəbistanındakı səfiri geri çağırılıb.

1news.az xəbər verir ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin imzaladığı sərəncamlara əsasən, Şahin Şakir oğlu Abdullayev Azərbaycanın Səudiyyə Ərəbistanında, eyni zamanda Bəhreyndə fövqəladə və səlahiyyətli səfiri və Azərbaycan Respublikasının İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı yanında daimi nümayəndəsi vəzifələrindən geri çağırılıb və İordaniyaya səfir təyin edilib.

Dövlət başçısının imzaladığı digər sənədə əsasən, Mütəllim Sabir oğlu Mirzəyev Azərbaycanın Səudiyyə Ərəbistanı Krallığında fövqəladə və səlahiyyətli səfiri təyin edilib.

Paylaş:
120

Aktual

Siyasət

Mirzoyan: Azərbaycan və Türkiyə prezidentləri Avropa Siyasi Birliyinin sammiti üçün İrəvana dəvət olunublar

Rəsmi

Azərbaycanın Səudiyyə Ərəbistanındakı səfiri geri çağırılıb, İordaniyaya təyin edilib

Rəsmi

Azərbaycan Təbrizdə yeni baş konsul təyin edib

Rəsmi

Azərbaycanın İordaniyadakı səfiri geri çağırılaraq İraqa təyin olunub

Rəsmi

Azərbaycanın Səudiyyə Ərəbistanındakı səfiri geri çağırılıb, İordaniyaya təyin edilib

Azərbaycan Təbrizdə yeni baş konsul təyin edib

Azərbaycanın İordaniyadakı səfiri geri çağırılaraq İraqa təyin olunub

Azərbaycanın Meksikadakı səfiri geri çağırılıb, yenisi təyin olunub

Redaktorun seçimi

Dabaq xəstəliyindən narahat olmağa dəyməz: 1news.az ət və süd məhsullarının alışı ilə bağlı suallara aydınlıq gətirir

Prezidentin SOMDA-ya rəis təyin etdiyi Sərdar Səfərov kimdir? - DOSYE

Böyükşor gölündə köpüklənmə nədən yaranır? - Ekspertdən AÇIQLAMA - FOTO

“Etiraf etmək lazımdır ki, Azərbaycanda tolerantlıq yüksək səviyyədədir” - ŞƏRH

Dayanıqlı gələcəyin qurulmasında yaddaşın rolu - FOTO

Sizin üçün xəbərlər

İlham Əliyev və Kasım-Jomart Tokayev Astanada “Alem.ai” Beynəlxalq Süni İntellekt Mərkəzində olublar - FOTO

SOMDA-ya yeni rəis təyin olundu və general-mayor rütbəsi verildi - SƏRƏNCAM

Azərbaycan-Qazaxıstan sənədləri mübadilə olunub - FOTO

Şuşanın İƏT-in turizm paytaxtı elan edilməsinə dair Tədbirlər Planı təsdiq edilib

Son xəbərlər

Daxili işlər naziri sıra baxışı keçirib

Bu gün, 17:45

Mirzoyan: Azərbaycan və Türkiyə prezidentləri Avropa Siyasi Birliyinin sammiti üçün İrəvana dəvət olunublar

Bu gün, 17:15

Azərbaycanın Səudiyyə Ərəbistanındakı səfiri geri çağırılıb, İordaniyaya təyin edilib

Bu gün, 17:01

Azərbaycan Təbrizdə yeni baş konsul təyin edib

Bu gün, 16:39

Azərbaycanın İordaniyadakı səfiri geri çağırılaraq İraqa təyin olunub

Bu gün, 16:35

Ramiz Mehdiyevin Rusiyaya yazdığı məktub üzə çıxıb - FOTOFAKT

Bu gün, 16:34

Azərbaycanın Meksikadakı səfiri geri çağırılıb, yenisi təyin olunub

Bu gün, 16:32

Paytaxtda evdən 15500 manat oğurlanıb

Bu gün, 16:31

Azərbaycanın Yaponiyadakı səfiri geri çağırılıb, Prezident yeni səfir təyin edib

Bu gün, 16:30

Şabranda ağacların kəsilməsi araşdırılır

Bu gün, 15:43

Bakı-Ağstafa-Bakı istiqamətində əlavə qatar reysləri təyin edilib

Bu gün, 15:39

Nəzrin Mansurlunun ölümünə görə həbs olunan həkimin cəzasının ağırlaşdırılması istənilir

Bu gün, 15:28

Yağış yağacaq - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 15:21

Ramada Plaza Gence – Gəncənin yeni Xəmsəsi, Azərbaycanın qonaqpərvərlik xəritəsində yeni səhifə - FOTO

Bu gün, 14:09

Bakıda mənzildə meyit tapılıb

Bu gün, 13:25

Daha 16 itkin şəhidimiz dəfn ediləcək - FOTO

Bu gün, 12:59

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 12:37

Cinayət yolu ilə əldə edilmiş 81,5 milyon manatı leqallaşdıran 30 nəfərdən ibarət dəstə tutulub

Bu gün, 12:26

Kəlbəcərdə ağac kəsilməsi faktı üzrə araşdırma aparılır

Bu gün, 12:08

Yağış yağıb, şimşək çaxıb - FAKTİKİ HAVA

Bu gün, 11:28
Bütün xəbərlər