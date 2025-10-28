 Azərbaycana qanunsuz yolla 1 300 karata yaxın qiymətli daşların gətirilməsinin qarşısı alınıb | 1news.az | Xəbərlər
Cəmiyyət

Azərbaycana qanunsuz yolla 1 300 karata yaxın qiymətli daşların gətirilməsinin qarşısı alınıb

17:47 - Bu gün
Bu ilin yanvar-sentyabr ayları ərzində qanunsuz yollarla Azərbaycana gətirilməsinə cəhd göstərilən 1 295 karatdan çox qiymətli daşlar aşkar edilib.

Bu barədə 1news.az-a Dövlət Gömrük Komitəsindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, komitə tərəfindən həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində 9 ayı ərzində qanunvericiliyin tələblərini pozan şəxslərdən 220 qram qızıl külçə, 267 min 57 manat dəyəri olan 437 ədəd qızıl zinət əşyaları, 7 259,16 qram gümüş zinət əşyaları və gümüş əşyalar, 1 295,843 karat qiymətli daşlar aşkarlanıb.

Bundan başqa, bu müddət ərzində eləcə də 433 890 ABŞ dolları, 10 milyon 410 min rus rublu, 21 690 avro, 100 000 funt sterlinq aşkar olunub.

