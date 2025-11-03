AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
1news.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,3 % azalaraq 1,9609 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 1 % azalaraq 2,1026 manat təşkil edib.
|Kod
|Kurs
|USD
|1.7
|EUR
|1.9609
|AUD
|1.1141
|BYN
|0.5699
|BGN
|1.0024
|AED
|0.4628
|KRW
|0.1191
|CZK
|0.0806
|CNY
|0.2389
|DKK
|0.2626
|GEL
|0.6282
|HKD
|0.2187
|INR
|0.0191
|GBP
|2.2342
|SEK
|0.1792
|CHF
|2.1131
|ILS
|0.5217
|CAD
|1.2134
|KWD
|5.5367
|KZT
|0.3209
|QAR
|0.4664
|KGS
|0.0195
|HUF
|0.5058
|MDL
|0.1006
|NOK
|0.168
|UZS
|0.0142
|PKR
|0.6012
|PLN
|0.4606
|RON
|0.3856
|RUB
|2.1026
|RSD
|0.0167
|SGD
|1.3057
|SAR
|0.4533
|xdr
|2.3093
|TRY
|0.0404
|TMT
|0.4857
|UAH
|0.0405
|JPY
|1.1034
|NZD
|0.9733
|XAU
|6806.962
|XAG
|82.9592
|XPT
|2712.588
|XPD
|2445.28
