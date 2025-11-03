 AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı | 1news.az | Xəbərlər
AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Qafar Ağayev09:10 - Bu gün
AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

1news.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,3 % azalaraq 1,9609 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 1 % azalaraq 2,1026 manat təşkil edib.

Kod Kurs
USD 1.7
EUR 1.9609
AUD 1.1141
BYN 0.5699
BGN 1.0024
AED 0.4628
KRW 0.1191
CZK 0.0806
CNY 0.2389
DKK 0.2626
GEL 0.6282
HKD 0.2187
INR 0.0191
GBP 2.2342
SEK 0.1792
CHF 2.1131
ILS 0.5217
CAD 1.2134
KWD 5.5367
KZT 0.3209
QAR 0.4664
KGS 0.0195
HUF 0.5058
MDL 0.1006
NOK 0.168
UZS 0.0142
PKR 0.6012
PLN 0.4606
RON 0.3856
RUB 2.1026
RSD 0.0167
SGD 1.3057
SAR 0.4533
xdr 2.3093
TRY 0.0404
TMT 0.4857
UAH 0.0405
JPY 1.1034
NZD 0.9733
XAU 6806.962
XAG 82.9592
XPT 2712.588
XPD 2445.28
