“Olivia” Zeytun Festivalında - FOTO - VİDEO

11:30 - Bu gün
Bu il keçirilən Zeytun Festivalı bir çox yerli brend və istehsalçıların iştirakı ilə möhtəşəm şəkildə baş tutdu.

Tədbirdə öz stendi ilə yer alan “Olivia Beauty&Care ziyarətçilərin ən çox maraq göstərdiyi iştirakçılardan biri oldu.

Festival günlərində “Olivia” stendi həm informativ, həm də əyləncəli atmosferi ilə seçilirdi. Burada qonaqlar xüsusi aparat vasitəsilə dərilərinin pulsuz analizini etdirə, interaktiv çarx oyununda iştirak edərək hədiyyələr qazana, saç və dəriyə qulluq məhsullarını endirimli qiymətlərlə əldə edə bilirdilər. Bu fəaliyyətlər fonunda “Olivia” stendi festivalın canlı nöqtələrindən birinə çevrildi.

Tədbir zamanı Leyla xanım Əliyeva da “Olivia” stendinə yaxınlaşaraq həm brendin fəaliyyəti ilə maraqlanıb, həm də məhsullarla yaxından tanış olub. Onun ziyarəti “Olivia” komandası tərəfindən böyük sevinc və həvəs ilə qarşılanıb.

Stereotipləri qıran, qadınlara özgüvən aşılayan “Olivia Beauty & Care” 2022-ci ildən etibarən Bakı və bölgələrdəki 50 mağazası, keyfiyyətli kosmetik məhsulları, peşəkar xidmətimüasir yanaşması ilə Azərbaycan kosmetika bazarının liderlərindən birinə çevrilib.

