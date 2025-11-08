Bakıda doğulan musiqi: Dmitri Sitkovetski atasının xatirəsinə həsr olunmuş konsert proqramı ilə çıxış etdi - FOTO
Bakı Beynəlxalq İncəsənət Festivalının (BIAF 2025) ikinci həftəsonu müxtəlif nəsilləri, ənənələri və ölkələri birləşdirən unudulmaz bir axşamla başladı.
7 noyabr tarixində M. Maqomayev adına Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasının səhnəsində tanınmış skripkaçı və dirijor Dmitri Sitkovetskinin rəhbərliyi ilə həm yerli ulduzlar, həm də müxtəlif ölkələrdən gəlmiş istedadlı ifaçılar çıxış etdilər. Onların arasında — dörd yaşından ifaya başlayan və hazırda İspaniyada yaşayan skripkaçı Liana Qurdciya, Azərbaycan Respublikasının Əməkdar Artisti, beynəlxalq müsabiqələr laureatı, Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının direktoru Murad Adıgözəlzadə, bir çox beynəlxalq müsabiqələrin iştirakçısı və hazırda Almaniyada təhsil alan gənc musiqiçi Yaponiyalı skripkaçı Ayaka Uçio, eləcə də Azərbaycanın gənc skripka məktəbinin ən parlaq nümayəndələrindən biri Nəzrin Aslanlı yer alırdı.
Konsert proqramı görkəmli skripkaçı Yulian Sitkovetskinin 100 illik yubileyinə həsr olunmuşdu. Onun Baxa və Paqaninidən ifaları bu gün də gənc musiqiçilər üçün ustad nümunəsi hesab olunur.
Sitkovetskilər ailəsi Bakının musiqi tarixi ilə sıx bağlı dərin köklərə malik ailədir. Onların babası XIX əsrdə orkestr dirijoru olmuş və dahi Üzeyir Hacıbəyovla birlikdə şəhərin musiqi həyatının əsasını qoyanlardan biri sayılır.
Konsertin müəllifi Dmitri Sitkovetski Bakıda anadan olmuş, Moskva Konservatoriyasında və daha sonra Nyu-Yorkdakı Culliard Məktəbində təhsil almışdır.
“Bakı mənim üçün doğma şəhərdir. Ailəm ötən əsrdə burada dörd nəsil peşəkar musiqiçilər yetişdirib. Mən burada özümü tam evdəki kimi hiss edirəm və buradakı insanların nə qədər mehriban və xeyirxah olduqlarına heyranam. Bunu pulla almaq mümkün deyil”, — deyə Dmitri Sitkovetski konsertdən əvvəl öz təəssüratlarını bölüşüb.
Bütün iştirakçıların birgə çıxışı bir daha sübut etdi ki, Bakı Beynəlxalq İncəsənət Festivalı BIAF 2025 təkcə regional deyil, beynəlxalq əhəmiyyətli hadisədir və paytaxt sakinlərinə və qonaqlara Bakını tərk etmədən dünyəvi mədəni kontekstə çıxış imkanı yaradır .
Festivalın növbəti tədbiri 8 və 9 noyabr tarixlərində M. Maqomayev adına Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrında keçiriləcək — kanadalı rejissor Robert Lepaj və xoreoqraf-rəqqas Giyom Kotenin “Hamlet” əsərinin müasir xoreoqrafik interpretasiyası.
Festival haqqında ətraflı məlumat: https://www.biaf.az