 Bakıda doğulan musiqi: Dmitri Sitkovetski atasının xatirəsinə həsr olunmuş konsert proqramı ilə çıxış etdi - FOTO | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Bakıda doğulan musiqi: Dmitri Sitkovetski atasının xatirəsinə həsr olunmuş konsert proqramı ilə çıxış etdi - FOTO

12:10 - Bu gün
Bakıda doğulan musiqi: Dmitri Sitkovetski atasının xatirəsinə həsr olunmuş konsert proqramı ilə çıxış etdi - FOTO

Bakı Beynəlxalq İncəsənət Festivalının (BIAF 2025) ikinci həftəsonu müxtəlif nəsilləri, ənənələri və ölkələri birləşdirən unudulmaz bir axşamla başladı.

7 noyabr tarixində M. Maqomayev adına Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasının səhnəsində tanınmış skripkaçı və dirijor Dmitri Sitkovetskinin rəhbərliyi ilə həm yerli ulduzlar, həm də müxtəlif ölkələrdən gəlmiş istedadlı ifaçılar çıxış etdilər. Onların arasında — dörd yaşından ifaya başlayan və hazırda İspaniyada yaşayan skripkaçı Liana Qurdciya, Azərbaycan Respublikasının Əməkdar Artisti, beynəlxalq müsabiqələr laureatı, Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının direktoru Murad Adıgözəlzadə, bir çox beynəlxalq müsabiqələrin iştirakçısı və hazırda Almaniyada təhsil alan gənc musiqiçi Yaponiyalı skripkaçı Ayaka Uçio, eləcə də Azərbaycanın gənc skripka məktəbinin ən parlaq nümayəndələrindən biri Nəzrin Aslanlı yer alırdı.

Konsert proqramı görkəmli skripkaçı Yulian Sitkovetskinin 100 illik yubileyinə həsr olunmuşdu. Onun Baxa və Paqaninidən ifaları bu gün də gənc musiqiçilər üçün ustad nümunəsi hesab olunur.

Sitkovetskilər ailəsi Bakının musiqi tarixi ilə sıx bağlı dərin köklərə malik ailədir. Onların babası XIX əsrdə orkestr dirijoru olmuş və dahi Üzeyir Hacıbəyovla birlikdə şəhərin musiqi həyatının əsasını qoyanlardan biri sayılır.

Konsertin müəllifi Dmitri Sitkovetski Bakıda anadan olmuş, Moskva Konservatoriyasında və daha sonra Nyu-Yorkdakı Culliard Məktəbində təhsil almışdır.

“Bakı mənim üçün doğma şəhərdir. Ailəm ötən əsrdə burada dörd nəsil peşəkar musiqiçilər yetişdirib. Mən burada özümü tam evdəki kimi hiss edirəm və buradakı insanların nə qədər mehriban və xeyirxah olduqlarına heyranam. Bunu pulla almaq mümkün deyil”, — deyə Dmitri Sitkovetski konsertdən əvvəl öz təəssüratlarını bölüşüb.

Bütün iştirakçıların birgə çıxışı bir daha sübut etdi ki, Bakı Beynəlxalq İncəsənət Festivalı BIAF 2025 təkcə regional deyil, beynəlxalq əhəmiyyətli hadisədir və paytaxt sakinlərinə və qonaqlara Bakını tərk etmədən dünyəvi mədəni kontekstə çıxış imkanı yaradır .

Festivalın növbəti tədbiri 8 və 9 noyabr tarixlərində M. Maqomayev adına Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrında keçiriləcək — kanadalı rejissor Robert Lepaj və xoreoqraf-rəqqas Giyom Kotenin “Hamlet” əsərinin müasir xoreoqrafik interpretasiyası.

Festival haqqında ətraflı məlumat: https://www.biaf.az

Paylaş:
45

Aktual

Rəsmi

Mehriban Əliyeva Bakıdakı Zəfər muzeyi ilə bağlı paylaşım edib

Siyasət

Prezident: Pakistan hərbçilərinin paradda iştirakı Azərbaycan, Türkiyə, Pakistan xalqlarının, ordularının birliyinin təzahürüdür

Cəmiyyət

Bakıda Zəfərin beşinci ilinə həsr olunan hərbi parad keçirilir - YENİLƏNİB - CANLI

Siyasət

Hikmət Hacıyev hərbi paradla bağlı paylaşım edib

Cəmiyyət

Cəbrayıl şəhərində Zəfər Günü qeyd olunub - FOTO

Bakıda Zəfərin beşinci ilinə həsr olunan hərbi parad keçirilir - YENİLƏNİB - CANLI

Bazar günü hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bakıda doğulan musiqi: Dmitri Sitkovetski atasının xatirəsinə həsr olunmuş konsert proqramı ilə çıxış etdi - FOTO

Redaktorun seçimi

Mağarada yaşayan ailələr, sular altında qalan Həsənkeyf və Bakı ilə oxşarlığı olan şəhərdən REPORTAJ

Dabaq xəstəliyindən narahat olmağa dəyməz: 1news.az ət və süd məhsullarının alışı ilə bağlı suallara aydınlıq gətirir

Prezidentin SOMDA-ya rəis təyin etdiyi Sərdar Səfərov kimdir? - DOSYE

“Bu, son 30 ildə fərqli formatda keçirilən ilk görüş idi” – İrəvan görüşündən gələn baş redaktor ilə MÜSAHİBƏ

Azərbaycan və Ermənistan vətəndaş cəmiyyətləri nümayəndələrinin Yerevanda ikitərəfli dəyirmi masası baş tutub

Sizin üçün xəbərlər

Ötən ay dövlət sərhədini pozan 21 nəfər saxlanılıb

5 gün 5 gecə tarixi endirimlər olacaq

İlham Əliyev: Yaxın bir neçə ay ərzində geoloji kəşfiyyat işləri ilə bağlı bizə çox yaxşı xəbərlər gələcək

Hacıbəy Heydərli: “Bəzi qrantyeyən media orqanları LGBT və feminizm tezislərini daima ön plana çıxarır”

Son xəbərlər

Prezident: Bu gün Azərbaycan iqtisadi cəhətdən heç bir ölkədən asılı deyil

Bu gün, 13:52

İlham Əliyev: Azərbaycan heç vaxt işğalla barışmaq fikrində deyildi

Bu gün, 13:50

Prezident: Pakistan hərbçilərinin paradda iştirakı Azərbaycan, Türkiyə, Pakistan xalqlarının, ordularının birliyinin təzahürüdür

Bu gün, 13:46

Azərbaycan Prezidenti: Bu gün hərbi paradda Türkiyə hərbçilərinin iştirakı bizim birliyimizin növbəti təzahürüdür

Bu gün, 13:44

İlham Əliyev: Türkiyə Prezidenti İkinci Qarabağ müharibəsinin ilk saatlarından başlayaraq Azərbaycana öz dəstəyini göstərirdi

Bu gün, 13:39

Mehriban Əliyeva Bakıdakı Zəfər muzeyi ilə bağlı paylaşım edib

Bu gün, 13:35

Cəbrayıl şəhərində Zəfər Günü qeyd olunub - FOTO

Bu gün, 13:34

Bakıda Zəfərin beşinci ilinə həsr olunan hərbi parad keçirilir - YENİLƏNİB - CANLI

Bu gün, 13:32

Hikmət Hacıyev hərbi paradla bağlı paylaşım edib

Bu gün, 13:06

Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin müdafiə naziri Azərbaycana gəlib

Bu gün, 12:56

Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Azərbaycana səfərə gəlib

Bu gün, 12:55

Bazar günü hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 12:42

Dövlət Başçısı və Mehriban Əliyeva Bakıda Zəfər abidəsini ziyarət edib və Zəfər muzeyinin açılışında iştirak ediblər

Bu gün, 12:34

Prezident və birinci xanım Şəhidlər xiyabanını ziyarət ediblər - FOTO

Bu gün, 12:23

İlham Əliyev və Mehriban Əliyeva Heydər Əliyevin məzarını ziyarət ediblər - FOTO

Bu gün, 12:17

Bakıda doğulan musiqi: Dmitri Sitkovetski atasının xatirəsinə həsr olunmuş konsert proqramı ilə çıxış etdi - FOTO

Bu gün, 12:10

TDT Baş katibi Azərbaycanı təbrik edib

Bu gün, 11:49

Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi Azərbaycanı Zəfər Günü münasibətilə təbrik edib

Bu gün, 11:18

Kamaləddin Qafarov: “Azərbaycan bu gün Cənubi Qafqazın əsas güc mərkəzinə çevrilib”

Bu gün, 11:00

Türkiyə XİN Azərbaycanı Zəfər Günü münasibətilə təbrik edib

Bu gün, 10:24
Bütün xəbərlər