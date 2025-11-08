 Bazar günü hava necə olacaq? - PROQNOZ | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Bazar günü hava necə olacaq? - PROQNOZ

12:42 - Bu gün
Bazar günü hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bakıda noyabrın 9-da 20, rayonlarda isə 23 dərəcə isti gözlənilir.

Bu barədə 1news.az-a Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib.

Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə zəif duman olacaq. Cənub-qərb küləyi səhər şimal-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq.

Havanın temperaturu gecə 9-13, gündüz 17-20 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 766 mm civə sütunu, nisbi rütubət isə 75-85 % təşkil edəcək.

Azərbaycanın rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə qısamüddətli az yağıntılı və arabir duman olacağı ehtimalı var. Şərq küləyi əsəcək.

Havanın temperaturu gecə 8-13, gündüz 18-23, dağlarda gecə 1-5, gündüz 8-13 dərəcə isti olacaq.

Paylaş:
44

Aktual

Rəsmi

Mehriban Əliyeva Bakıdakı Zəfər muzeyi ilə bağlı paylaşım edib

Siyasət

Prezident: Pakistan hərbçilərinin paradda iştirakı Azərbaycan, Türkiyə, Pakistan xalqlarının, ordularının birliyinin təzahürüdür

Cəmiyyət

Bakıda Zəfərin beşinci ilinə həsr olunan hərbi parad keçirilir - YENİLƏNİB - CANLI

Siyasət

Hikmət Hacıyev hərbi paradla bağlı paylaşım edib

Cəmiyyət

Cəbrayıl şəhərində Zəfər Günü qeyd olunub - FOTO

Bakıda Zəfərin beşinci ilinə həsr olunan hərbi parad keçirilir - YENİLƏNİB - CANLI

Bazar günü hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bakıda doğulan musiqi: Dmitri Sitkovetski atasının xatirəsinə həsr olunmuş konsert proqramı ilə çıxış etdi - FOTO

Redaktorun seçimi

Mağarada yaşayan ailələr, sular altında qalan Həsənkeyf və Bakı ilə oxşarlığı olan şəhərdən REPORTAJ

Dabaq xəstəliyindən narahat olmağa dəyməz: 1news.az ət və süd məhsullarının alışı ilə bağlı suallara aydınlıq gətirir

Prezidentin SOMDA-ya rəis təyin etdiyi Sərdar Səfərov kimdir? - DOSYE

“Bu, son 30 ildə fərqli formatda keçirilən ilk görüş idi” – İrəvan görüşündən gələn baş redaktor ilə MÜSAHİBƏ

Azərbaycan və Ermənistan vətəndaş cəmiyyətləri nümayəndələrinin Yerevanda ikitərəfli dəyirmi masası baş tutub

Sizin üçün xəbərlər

Ağıllı investisiya - Premium mənzillər

Səhiyyə nazirinə ağır itki

İlham Əliyev: Yaxın bir neçə ay ərzində geoloji kəşfiyyat işləri ilə bağlı bizə çox yaxşı xəbərlər gələcək

Nəsimidə sakinləri narahat edən pozuntular aradan qaldırılıb - VİDEO

Son xəbərlər

Prezident: Bu gün Azərbaycan iqtisadi cəhətdən heç bir ölkədən asılı deyil

Bu gün, 13:52

İlham Əliyev: Azərbaycan heç vaxt işğalla barışmaq fikrində deyildi

Bu gün, 13:50

Prezident: Pakistan hərbçilərinin paradda iştirakı Azərbaycan, Türkiyə, Pakistan xalqlarının, ordularının birliyinin təzahürüdür

Bu gün, 13:46

Azərbaycan Prezidenti: Bu gün hərbi paradda Türkiyə hərbçilərinin iştirakı bizim birliyimizin növbəti təzahürüdür

Bu gün, 13:44

İlham Əliyev: Türkiyə Prezidenti İkinci Qarabağ müharibəsinin ilk saatlarından başlayaraq Azərbaycana öz dəstəyini göstərirdi

Bu gün, 13:39

Mehriban Əliyeva Bakıdakı Zəfər muzeyi ilə bağlı paylaşım edib

Bu gün, 13:35

Cəbrayıl şəhərində Zəfər Günü qeyd olunub - FOTO

Bu gün, 13:34

Bakıda Zəfərin beşinci ilinə həsr olunan hərbi parad keçirilir - YENİLƏNİB - CANLI

Bu gün, 13:32

Hikmət Hacıyev hərbi paradla bağlı paylaşım edib

Bu gün, 13:06

Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin müdafiə naziri Azərbaycana gəlib

Bu gün, 12:56

Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Azərbaycana səfərə gəlib

Bu gün, 12:55

Bazar günü hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 12:42

Dövlət Başçısı və Mehriban Əliyeva Bakıda Zəfər abidəsini ziyarət edib və Zəfər muzeyinin açılışında iştirak ediblər

Bu gün, 12:34

Prezident və birinci xanım Şəhidlər xiyabanını ziyarət ediblər - FOTO

Bu gün, 12:23

İlham Əliyev və Mehriban Əliyeva Heydər Əliyevin məzarını ziyarət ediblər - FOTO

Bu gün, 12:17

Bakıda doğulan musiqi: Dmitri Sitkovetski atasının xatirəsinə həsr olunmuş konsert proqramı ilə çıxış etdi - FOTO

Bu gün, 12:10

TDT Baş katibi Azərbaycanı təbrik edib

Bu gün, 11:49

Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi Azərbaycanı Zəfər Günü münasibətilə təbrik edib

Bu gün, 11:18

Kamaləddin Qafarov: “Azərbaycan bu gün Cənubi Qafqazın əsas güc mərkəzinə çevrilib”

Bu gün, 11:00

Türkiyə XİN Azərbaycanı Zəfər Günü münasibətilə təbrik edib

Bu gün, 10:24
Bütün xəbərlər