 BİRMARKET-də ŞOOOK Cümə! | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə 1news TV
Cəmiyyət

BİRMARKET-də ŞOOOK Cümə!

12:30 - 18 / 11 / 2025
BİRMARKET-də ŞOOOK Cümə!

80%-dək endirim, ilkin ödənişsiz, 12 ay faizsiz kredit!

Alış-veriş siyahınızı indidən hazır edin! Birmarket ildə bir dəfə olan böyük endirimlə hər kəsi şoka salacaq.

Birmarket 18 noyabr - 1 dekabr tarixlərində keçirilən Şok Cümə (“Black Friday”) kampaniyasını elan edir.

Şok Cümə-də sizi nə gözləyir?

Bütün məhsullara 80%-dək endirim
12 aylıq faizsiz, komissiyasız və ilkin ödənişsiz təkliflər

Bu təklif sayəsində istifadəçilər istədikləri məhsulları dərhal əldə edib ödənişi rahat şəkildə aylara bölə bilirlər.

Məhsul çeşidinin genişliyi və miqyası

Bu il Şok Cümə (“Black Friday”) endirimlərinin miqyası daha da genişləndirilib.
Kampaniya elektronika, məişət texnikası, mebel, məişət əşyaları, uşaq məhsulları, gözəllik məhsulları və gündəlik tələbat məhsulları kimi bir çox kateqoriyalarda minlərlə məhsulu əhatə edir. Burada hər büdcəyə uyğun seçim etmək mümkündür.

iPhone 17 Pro 256GB nağd alışda 3599 AZN deyil, cəmi 2899 AZN




Paltaryuyan maşın Midea MF100W60/W-C nağd alışda 779 AZN deyil, cəmi 520 AZN



Ütü Tesla IR301BL nağd alışda 39 AZN deyil, cəmi 10 AZN



Ətir Yves Saint Laurent Libre nağd alışda 220 AZN deyil, cəmi 89 AZN


İldə bir dəfə gələn alış-veriş təcrübəsi

Birmarket nümayəndələri bildirir ki, Şok Cümə (“Black Friday”) hər il gözlənilən ən böyük alış-veriş periodlarından biridir. Bu il həm endirimlərin həcmi, həm də kredit şərtləri ilə daha əlçatan və sərfəli alış-veriş təcrübəsi sizi gözləyir.

Kampaniya müddəti

18 noyabr - 1 dekabr tarixlərində aktivdir. İndidən Birmarket tətbiqini yükləyin, səbətinizi doldurun, endirimlər sizi, siz də endirimləri şoka salın.

Reklam hüququnda

Paylaş:
60

Aktual

Cəmiyyət

Azərbaycan və Ermənistan parlament nümayəndə heyətləri arasında görüş olub - FOTO

Cəmiyyət

“Crescent Mall”da “Qarabağın Dirçəlişi: Azərbaycan İntibahının Hekayəsi” fotosərgisi açılıb

Cəmiyyət

Növbəti köç karvanı Cəbrayıl rayonunun Horovlu kəndinə çatıb - FOTO - YENİLƏNİB

Rəsmi

Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının Nümunəvi Əsasnaməsi təsdiq edilib

Cəmiyyət

Bakıda NATO-nun mobil təlim qrupu tərəfindən kurs keçirilir

Saytlara girişdə yaranan çətinliklə bağlı ETX-dən AÇIQLAMA

“LUKOIL” YDM-lərində POS-terminalla ödəmələr yenə işləmir? - AÇIQLAMA

Daha iki milli parkın hüquqi statusu müəyyənləşib

Redaktorun seçimi

“İlham Əliyev yeni icra başçılarına çox mühüm tapşırıqlar verdi” - DEPUTAT

Prezidentin Naxçıvana səlahiyyətli nümayəndə təyin etdiyi Ceyhun Cəlilov kimdir? - DOSYE

Mağarada yaşayan ailələr, sular altında qalan Həsənkeyf və Bakı ilə oxşarlığı olan şəhərdən REPORTAJ

Dabaq xəstəliyindən narahat olmağa dəyməz: 1news.az ət və süd məhsullarının alışı ilə bağlı suallara aydınlıq gətirir

Prezidentin SOMDA-ya rəis təyin etdiyi Sərdar Səfərov kimdir? - DOSYE

Sizin üçün xəbərlər

Nazir: Tam ştatlı müəllimin maaşı ölkə üzrə orta maaşdan ən azı iki dəfə yüksək olmalıdır

12 ayın işi, 60 saniyədə: tikinti prosesini “Timelapse” ilə izləyin! - VİDEO

Əvvəlki dövrlərdən bağlı qalan 8 cinayətin üstü açılıb

Sabunçu və Nəsimi rayonlarında nəqliyyat vasitələri qaçıran 2 şəxs saxlanılıb

Son xəbərlər

Bakıda NATO-nun mobil təlim qrupu tərəfindən kurs keçirilir

18 / 11 / 2025, 18:50

Saytlara girişdə yaranan çətinliklə bağlı ETX-dən AÇIQLAMA

18 / 11 / 2025, 16:56

“LUKOIL” YDM-lərində POS-terminalla ödəmələr yenə işləmir? - AÇIQLAMA

18 / 11 / 2025, 16:54

Daha iki milli parkın hüquqi statusu müəyyənləşib

18 / 11 / 2025, 16:20

“Crescent Mall”da “Qarabağın Dirçəlişi: Azərbaycan İntibahının Hekayəsi” fotosərgisi açılıb

18 / 11 / 2025, 15:43

Balakəndə çoban su kanalında boğulub

18 / 11 / 2025, 15:26

Əməkdar artist Yadigar Muradov dəfn edilib - YENİLƏNİB

18 / 11 / 2025, 14:57

Növbəti köç Ağdamın Xıdırlı kəndinə çatıb, açarlar təqdim edilib

18 / 11 / 2025, 14:27

Azərbaycan və Ermənistan parlament nümayəndə heyətləri arasında görüş olub - FOTO

18 / 11 / 2025, 14:16

Beynəlxalq axtarışa verilən şəxs Polşada tutuldu

18 / 11 / 2025, 13:55

Dövlət Agentliyi haqsız rəqabətə yol verən 6 təsərrüfat subyektinə qarşı tədbir görüb

18 / 11 / 2025, 13:37

Bakı–Ələt–Qazax magistralının sonuncu hissəsinin genişləndirilməsi yekunlaşmaq üzrədir - FOTO - VİDEO

18 / 11 / 2025, 13:08

Növbəti köç karvanı Cəbrayıl rayonunun Horovlu kəndinə çatıb - FOTO - YENİLƏNİB

18 / 11 / 2025, 12:48

DTX türk dövlətlərinin təhlükəsizlik orqanlarının Xankəndidəki iclasından video paylaşdı

18 / 11 / 2025, 12:32

BİRMARKET-də ŞOOOK Cümə!

18 / 11 / 2025, 12:30

Bakıda evdən 70 min manat və qızıl-zinət əşyaları oğurlanıb

18 / 11 / 2025, 12:29

“mygov” platformasında vətəndaşlara məlumat sorğuları barədə bildirişlər göndərilməyə başlanılıb

18 / 11 / 2025, 12:20

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

18 / 11 / 2025, 12:09

“Bahar: Tikinti Təcrübəsi” — PMD Group və Kvan Group gənc memarları real tikinti prosesinə daxil edir - FOTO

18 / 11 / 2025, 11:25

Azərbaycanın Milli Etalon Vaxtı - UTC (AZ) beynəlxalq səviyyədə təsdiqləndi

18 / 11 / 2025, 10:37
Bütün xəbərlər