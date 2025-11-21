 Bu əsər müasir incəsənətin ən bahalı tablosu oldu | 1news.az | Xəbərlər
Bu əsər müasir incəsənətin ən bahalı tablosu oldu

Qafar Ağayev11:46 - Bu gün
Avstraliyalı rəssam Qustav Klimtin “Elisabeth Lederer Portreti” adlı əsəri Sotheby’s hərracında 236,4 milyon dollara (təxminən 10 milyard TL) satılaraq müasir incəsənət tarixində yeni rekord müəyyən edib.

1news.az xarici KİV-lərə istinadən xəbər verir ki, 1914–1916-cı illərdə çəkilmiş tablo, Klimtin ən önəmli kolleksiyaçılarından biri olan Lederer ailəsinin qızı Elisabeth-i Çin üslubunda kaftanla təsvir edir. Əsər nasistlər tərəfindən talan edilmiş və İkinci Dünya Müharibəsi zamanı baş vermiş yanğında demək olar ki, məhv olmuşdu.

1948-ci ildə tablolar Lederer ailəsinin qardaşı Erich-ə qaytarılıb. Bu günə qədər müasir incəsənət bazarında rekordlar qıran əsər, 2022-ci ildə 195 milyon dollara satılan Andy Warhol-un “Marilyn Monroe” portretini geridə qoyub.

