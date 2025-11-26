 On ayda “e-sosial” internet portalından 13,8 milyon dəfə istifadə olunub | 1news.az | Xəbərlər
Cəmiyyət

On ayda "e-sosial" internet portalından 13,8 milyon dəfə istifadə olunub

Qafar Ağayev11:10 - Bu gün
On ayda “e-sosial” internet portalından 13,8 milyon dəfə istifadə olunub

Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin “e-sosial” internet portalında qeydiyyatdan keçən aktiv istifadəçilərin sayı 2,7 milyona çatıb.

Nazirliyin İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsindən 1news.az-a verilən məlumata görə, 2019-cu ildə istifadəyə verilən portal ölkənin sosial reyestri olmaqla, vətəndaşlara onlara dair toplanmış bütün sosial məlumatlara (əmək müqaviləsi, fərdi uçot, pensiya kapitalı, sosial təminat və s. üzrə) çıxış və yaranan sosial-əmək hüquqlarının təminatına nəzarət imkanı yaradır.

“E-sosial” portalı üzərindən pensiya, müavinət, təqaüd, əlillik, reabilitasiya, məşğulluq, iş yeri və s. barədə müxtəlif növdə elektron arayış əldə etmək də mümkündür.

Bu ilin 10 ayında portaldan 13,8 milyon dəfə istifadə olunub.

Samuxda heyvanla rəhmsiz davranan çoban məsuliyyətə cəlb edilib

FHN taktiki-xüsusi təlim keçirib

Şəmkirdə qəza nəticəsində xəsarət alanların vəziyyəti açıqlanıb

Yanğında tüstüdən zəhərlənənlərin son vəziyyəti açıqlandı

