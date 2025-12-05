 İsa Həbibbəyli: Sovet rəhbərliyi Akademik Yusif Məmmədəliyevin Nobel mükafatına layiq görülməsinin qarşısını alıb | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə 1news TV
Cəmiyyət

İsa Həbibbəyli: Sovet rəhbərliyi Akademik Yusif Məmmədəliyevin Nobel mükafatına layiq görülməsinin qarşısını alıb

Qafar Ağayev09:46 - Bu gün
İsa Həbibbəyli: Sovet rəhbərliyi Akademik Yusif Məmmədəliyevin Nobel mükafatına layiq görülməsinin qarşısını alıb

Həm akademik Yusif Məmmədəliyevin, həm də akademik Mustafa Topçubaşovun elmi nailiyyətləri həmin dövrdə Nobel mükafatına namizəd kimi irəli sürülsə də, sovet rəhbərliyinin bu mükafata soyuq münasibəti bunun qarşısını alıb.

1news.az xəbər verir ki, bu fikirləri akademik Yusif Məmmədəliyevin 120 illik yubileyinə həsr olunan “Yusif Məmmədəliyev: Elm. İrs. İnnovasiyalar” adlı beynəlxalq konfransda AMEA-nın prezidenti, akademik İsa Həbibbəyli bildirib.

AMEA prezidenti bildirib ki, Prezident İlham Əliyevin Sərəncamı ilə dünyaşöhrətli kimyaçı alim, akademik Yusif Məmmədəliyevin 120 illik yubileyinin qeyd edilməsi əsası Ulu Öndər Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan, dövlətimizin elm siyasəti və qayğısının nəticəsidir. Bu gün Azərbaycan alimləri öz yaradıcı fəaliyyətləri ilə ölkəmizin inkişafına töhfə verirlər. Dövlət başçısı Azərbaycan elminə, alimlərinə, onun tarixi şəxsiyyətlərinin irsinə, elmi nəsillərin yetişdirilməsi ənənəsinin davam etdirilməsinə daim diqqət göstərir.

“Yusif Məmmədəliyev Azərbaycanın elm tarixinə neft kimya məktəbinin banisi olaraq düşüb. Yusif Məmmədəliyev ilk dəfə neft qazlarının xlorlaşması, alınan halogenli birləşmələrin müxtəlif sahələrdə istifadəsi, halogenləşmə prosesləri ilə bağlı mühüm tədqiqatlar aparıb. Yüksək oktanlı aviasiya yanacağını kəşf edib ki, bu da SSRİ-nin İkinci Dünya müharibəsində qələbə əldə etməsində tarixi rol oynayıb. Həmçinin neft kimyası və neft emalında alkilləşmə ilə bağlı mühüm elmi nailiyyətlər əldə etmişdir. Bundan əlavə, Yusif Məmmədəliyev Naftalan neftinin sirlərini açmış, onun mahiyyətini elmi əsaslarla işləmişdir ki, insanlarımız bu gün də görkəmli alimimizin nailiyyəti əsasında Naftalan Sağlamlıq Mərkəzində müalicə olunurlar”, - deyə AMEA rəhbəri vurğulayıb.

Akademik Yusif Məmmədəliyevin ölkəmizdə humanitar və ictimai elmlərin, Azərbaycan dilinin, ədəbiyyatının, tarixinin, mədəniyyətinin də inkişafında müstəsna xidmətləri olduğunu qeyd edən akademik İsa Həbibbəyli görkəmli alimin AMEA-nın prezidenti olarkən kimi daim bu sahələrdə tədqiqatların aparılması və genişləndirilməsinə rəhbərlik etdiyini diqqətə çatdırıb.

Paylaş:
108

Aktual

1news TV

Hikmət Hacıyev NATO-nun Cənubi Qafqazdakı Ofisinin rəhbəri ilə görüşüb

Cəmiyyət

Lökbatandakı yanğınla bağlı komitədən AÇIQLAMA

Cəmiyyət

Lökbatanda baş vermiş yanğınla bağlı cinayət işi başlanıb

Cəmiyyət

İlham Əliyev Bakıda mədəni irs və qayıdış hüququ ilə bağlı keçirilən beynəlxalq konfrans iştirakçılarına müraciət edib

Cəmiyyət

Lökbatandakı yanğınla bağlı komitədən AÇIQLAMA

“Cloudflare” istifadə edən bir çox veb resurslarında müvəqqəti dayanma baş verib

Dizayn ixtisasına qəbulla bağlı qabiliyyət imtahanlarında dəyişiklik edilib

Növbəti köç karvanı Cəbrayılın Horovlu kəndinə çatıb

Redaktorun seçimi

Nazir müəllimlə bağlı paylaşıma şərh yazdı, səhvini düzəltdi - FOTO

Rahatlığını karyerasına fəda edən gəmiçi xanım: “Kapitan köməkçisi kimi ilk səfərim çox çətin idi” – MÜSAHİBƏ

“İlham Əliyev yeni icra başçılarına çox mühüm tapşırıqlar verdi” - DEPUTAT

Prezidentin Naxçıvana səlahiyyətli nümayəndə təyin etdiyi Ceyhun Cəlilov kimdir? - DOSYE

Mağarada yaşayan ailələr, sular altında qalan Həsənkeyf və Bakı ilə oxşarlığı olan şəhərdən REPORTAJ

Sizin üçün xəbərlər

Bakıda məktəbli infarktdan ölüb

Hikmət Hacıyev NATO-nun Baş Qərargahında olub - FOTO

Yasamalda yanğında həlak olan Könül Vəlibəylinin qızının vəziyyəti açıqlanıb

Azərbaycan “Yaradıcı Həftə”yə ev sahibliyi edir - FOTO

Son xəbərlər

Lökbatandakı yanğınla bağlı komitədən AÇIQLAMA

Bu gün, 14:38

Hikmət Hacıyev NATO-nun Cənubi Qafqazdakı Ofisinin rəhbəri ilə görüşüb

Bu gün, 14:12

“Cloudflare” istifadə edən bir çox veb resurslarında müvəqqəti dayanma baş verib

Bu gün, 14:04

Dizayn ixtisasına qəbulla bağlı qabiliyyət imtahanlarında dəyişiklik edilib

Bu gün, 13:33

Növbəti köç karvanı Cəbrayılın Horovlu kəndinə çatıb

Bu gün, 13:27

Bakıda Azərbaycan və Belarus hərbi mütəxəssisləri görüşüb

Bu gün, 13:08

Əvvəllər quldurluq etdiyi üçün məhkum olunmuş şəxs bu dəfə 22 kq narkotiklə saxlanılıb - VİDEO

Bu gün, 12:43

İlham Əliyev Tailand kralını milli bayram münasibətilə təbrik edib

Bu gün, 12:32

Yağış şənbə günü də davam edəcək - Proqrnoz

Bu gün, 12:27

Hərbi xidmətə çağırılan dövlət qulluqçuları üçün müavinət və imtiyaz müəyyənləşir

Bu gün, 12:12

Motodəbilqə taxmadan mopedi idarə edənlər cərimələnəcək

Bu gün, 11:49

Lökbatanda baş vermiş yanğınla bağlı cinayət işi başlanıb

Bu gün, 11:47

Paytaxtda sıxlıq müşahidə olunan küçə və prospektlər - YENİLƏNİB

Bu gün, 11:27

Mədəni sərvətləri ehtiyatsızlıqdan məhv edənlər 2 ilədək həbs ediləcək

Bu gün, 11:16

Bakıda 21 yaşlı qadın doğuş zamanı ölüb

Bu gün, 11:06

Azərbaycan Vaşinqtonda 31-ci Parlament Təhlükəsizlik Forumunda təmsil olunacaq

Bu gün, 10:59

Bakıda Azərbaycan-Gürcüstan Media Forumu keçirilir

Bu gün, 10:42

Ölkə ərazisində yağıntılı hava şəraiti davam edir - FAKTİKİ HAVA

Bu gün, 10:38

FHN hava ilə əlaqədar əhaliyə müraciət edib - VİDEO

Bu gün, 10:31

DYP yağışlı hava ilə bağlı çağırış etdi

Bu gün, 10:16
Bütün xəbərlər