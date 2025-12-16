“Caucasus Auto”nun Bakıdakı yeni baş ofisi açıldı
Regionun ən tanınmış və etibarlı avtomobil logistikası şirkətlərindən biri olan “Caucasus Auto”, 20 ildən artıq qlobal təcrübəyə malik olaraq, Bakıdakı yeni Baş Ofisini Nariman Narimanov 127 ünvanında açdı.
Bu açılış şirkət üçün əhəmiyyətli bir mərhələni işarələyir. Bu il “Caucasus Auto” Azərbaycandakı fəaliyyətinin yeddinci ilini qeyd edir. İllər ərzində şirkət ölkədə minlərlə diler və fərdi alıcı üçün etibarlı, şəffaf və səmərəli avtomobil idxal həlləri təklif edərək üstün tərəfdaş olmuşdur.
2004-cü ildə qurulan “Caucasus Auto” Avropa və Asiya üzrə təxminən bir milyon avtomobil idxal edib çatdırıb, 8 ölkədə fəaliyyət göstərir və qlobal səviyyədə Top 5 avtomobil logistikası şirkətləri sırasındadır. 700-dən çox peşəkar komandası və güclü beynəlxalq infrastruktur ilə şirkət Azərbaycan bazarında öz xidmət imkanlarını və mövcudluğunu davamlı olaraq genişləndirir.
“Bakıdakı yeni Baş Ofisimiz Azərbaycanla uzunmüddətli bağlılığımızı əks etdirir,” deyə Nika Zarnadze, Caucasus Auto-nun Azərbaycan Ofisinin rəhbəri, bildirdi.“Bu bazarda yeddi uğurlu ildən sonra, istər diler işini genişləndirən, istərsə də şəxsi istifadə üçün avtomobil idxal edən hər bir müştərimiz üçün əla rahatlıq, sürət və şəffaflıq təmin edən yeni məkanı təqdim etməkdən qürur duyuruq. Avtomobil idxalı xidmətlərində ən yüksək standartları qorumağa davam edəcəyik və hər bir müştərimizə etibarlı, problemsiz və peşəkar həllər təqdim edəcəyik.”
Caucasus Auto sənayedə qabaqcıl tərəfdaşlıqlar, səmərəli logistika və eksklüziv müştəri üstünlükləri ilə tam xidmətli avtomobil idxal həlləri təqdim edir:
Rəsmi Copart Tərəfdaşlığı - “Caucasus Auto” Azərbaycandakı yeganə rəsmi "Copart" tərəfdaşıdır, müştərilərə "Copart"-ın sertifikatlı hərrac inventarına birbaşa çıxış imkanı verən xüsusi lounge-lar vasitəsilə problemsiz alış təcrübəsi təqdim edir.
Şəffaf, Hər Şeyi Daxil Qiymət & Sığorta - Nəqliyyat xərclərinə sığorta, ABŞ-da yükləmə və Poti terminal haqqı daxildir, əlavə və gizli ödəniş yoxdur. Bütün avtomobillər səfər boyunca tam sığortalanır və hər hansı zərər tam şəkildə kompensasiya olunur.
Avtomobil Ekspert Dəstəyi - Qeydiyyatdan keçmiş müştərilər ödənişsiz ekspert konsultasiyaları, xilas hərraclarında vəziyyət yoxlamaları və "Carfax" və "Autocheck" hesabatlarına çıxış əldə edərək əmin və məlumatlı qərarlar verə bilirlər.
Dilerlər üçün Birbaşa Hərrac Çıxışı - Dilerlər kodları birbaşa “Caucasus Auto”dan əldə edə bilər, vasitəçiləri aradan qaldırır və seçim və təklif vermə üzərində tam nəzarət imkanı yaradır.
Mühərrik və Transmissiya Zəmanəti - “Caucasus Auto” yalnız uyğun avtomobillər üçün pulsuz mühərrik və transmissiya zəmanəti təqdim edir, etibarlılığı və güvəni təmin edir.
Poti/Batumi-dən Bakıya Çatdırılma - Müştərilər ayrıca daşıyıcılarla əlaqə yaratmadan, sabit qiymətə sığortalı birbaşa çatdırılmanı təşkil edə bilərlər.
Bakıdakı yeni Baş Ofisinin açılması ilə “Caucasus Auto” beynəlxalq avtomobil hərracları ilə Azərbaycan bazarı arasındakı əlaqəni daha da gücləndirir, sürətli xidmət, şəffaf qiymət və hər müştəri üçün tam dəstəklənmiş təcrübə təqdim edir. Bu mərhələ ilə şirkət etibarlılıq, səmərəlilik və müştəri yönümlü xidmət sahəsində yeni standartlar müəyyən etməyə davam edir, həm dilerlərin, həm də fərdi alıcıların avtomobil idxal prosesini əminlik və rahatlıqla idarə etməsinə imkan yaradır.
