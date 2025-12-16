 “Birmarket”in böyük lotereyasında ilk avtomobil qalibini tapdı | 1news.az | Xəbərlər
Cəmiyyət

“Birmarket”in böyük lotereyasında ilk avtomobil qalibini tapdı

11:42 - Bu gün
Birmarket-in böyük lotereyasında ilk avtomobil qalibini tapdı.

Minlərlə istifadəçinin iştirak etdiyi lotereya çərçivəsində ilk avtomobil - Hyundai Sonata Hybrid - rəsmi şəkildə qalibinə təqdim olundu.

Lotereyada iştirak edən və avtomobil qazanan qalib- Xeyri Qasımova - Birmarket mobil tətbiqi vasitəsilə gündəlik ehtiyacları üçün alış-veriş edib. Edilən alış-verişlərə görə ona lotereya şansları avtomatik olaraq hesablanıb və qalib təsadüfi seçim yolu ilə müəyyən edilib.

Qalib avtomobilin təhvil verilməsi zamanı bildirib ki, Birmarket-də alış-veriş prosesi olduqca rahatdır və lotereyada iştirak qaydaları çox sadədir. Onun sözlərinə görə, etdiyi adi alış-veriş ona bu böyük hədiyyəni qazandıracağını heç gözləmirdi.

Birmarket lotereyada iştirak şərtləri olduqca sadədir:
Birmarket mobil tətbiqini yükləyərək edilən hər 10 AZN-lik alış-verişə görə istifadəçi 1 şans qazanır.
Sifarişi təhvil məntəqəsindən götürən istifadəçilərə +10 əlavə şans,
Birmarket-də ilk dəfə alış-veriş edən yeni istifadəçilərə isə +10 əlavə şans verilir.
Yəni, çox alış-veriş - çox şans deməkdir.

Qeyd edək ki, Birmarket marketplace üzərindən istifadəçilər elektronika, gözəllik və ev üçün məhsullar daxil olmaqla geniş məhsul çeşidindən yararlana bilirlər.

Birmarket lotereyası davam edir və qarşıdakı həftələrdə digər böyük hədiyyələrin də qalibləri elan olunacaq. Lotereya çərçivəsində Sea Breeze-dən mənziliki avtomobilin qalibləri isə yaxın günlərdə bəlli olacaq.

Siz də Birmarket mobil tətbiqini yükləyərək alış-veriş edin, lotereyada iştirak edin və növbəti böyük hədiyyələrin qalibi olmaq şansını qaçırmayın.

Reklam hüququnda

