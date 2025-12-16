 İlham Əliyev Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının VIII Qurultayının iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə 1news TV
Rəsmi

İlham Əliyev Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının VIII Qurultayının iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb

10:52 - Bu gün
İlham Əliyev Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının VIII Qurultayının iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb

Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının VIII Qurultayının iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb.

1news.az xəbər verir ki, dövlət başçısının müraciəti Prezidentin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının İqtisadi məsələlər və innovativ inkişaf siyasəti şöbəsinin müdiri Şahmar Mövsümov səsləndirib.

Müraciətdə deyilir:

"Hörmətli Qurultay iştirakçıları!

Sizi Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının VIII Qurultayında salamlayıram.

Azərbaycan həmkarlar ittifaqları çoxşaxəli fəaliyyəti, əmək münasibətlərinin inkişafında rolu və vətəndaş cəmiyyətinin möhkəmlənməsinə verdiyi töhfələrlə respublikanın ictimai və sosial həyatında önəmli yer tutur.

Ölkəmizdə işçilərin əmək və sosial-iqtisadi hüquqlarının qorunması, layiqli iş şəraitinin yaradılması, sosial tərəfdaşlıq mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi sahəsində əhəmiyyətli addımlar atılır. Müasir dövrün çağırışlarına çevik uyğunlaşmaq, həmkarlar ittifaqları üzvləri ilə sıx əlaqələr qurmaq, xidmətləri rəqəmsallaşdırmaq, müvafiq sahələrdə süni intellektin tətbiqi imkanlarını genişləndirmək, xidmət keyfiyyətini və məmnunluq səviyyəsini yüksəltmək xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Beynəlxalq əmək standartlarına uyğun fəaliyyət, dünya həmkarlar hərəkatı ilə əməkdaşlıq və qarşılıqlı təcrübə mübadiləsi həmkarlar ittifaqlarının nüfuzunun daha da artırılmasına xidmət edir. Güclü və sağlam vətəndaş cəmiyyətinin inkişafında, həmrəyliyin möhkəmlənməsində həmkarlar ittifaqları mühüm işlər görür.

Respublikamızın dinamik sosial-iqtisadi inkişafı, "yaşıl iqtisadiyyat"a ədalətli keçid, süni intellektin əmək bazarına təsiri həmkarlar ittifaqlarının qarşısında məsuliyyətli və strateji vəzifələr qoyur, onları daha fəal olmağa sövq edir. İşçilərlə işəgötürənlər arasında sosial dialoqun əsas tərəfdaşı və əmək dəyərlərinin qoruyucusu kimi çıxış edən həmkarlar ittifaqları peşə birliklərinin möhkəmləndirilməsi, işçilərin maarifləndirilməsi, əmək hüquqları sahəsində onların bilik və bacarıqlarının artırılması prosesində yaxından iştirak etməlidir. Bütün bunlar əmək münasibətlərinin düzgün tənzimlənməsinə, sosial ədalətin və qarşılıqlı məsuliyyətin təmin olunmasına xidmət edir.

Azərbaycan dövləti həmkarlar ittifaqlarının müstəqil və sərbəst fəaliyyət hüququnu qanunvericilik çərçivəsində tam təmin edir və bu sahədə onların azad fəaliyyəti üçün geniş imkanlar yaradıbdır.

Sahə həmkarlar ittifaqlarının sosial tərəfdaşlarla səmərəli əməkdaşlığın dərinləşdirilməsinə və qarşılıqlı etimad mühitinin formalaşdırılmasına, kollektiv məsuliyyətin artırılmasına xüsusi diqqət yetirilməlidir.

Hörmətli Qurultay iştirakçıları!

Əminəm ki, Azərbaycan həmkarlar ittifaqları bundan sonra da üzvlərinin hüquq və maraqlarını əzmlə müdafiə edəcək, əmək münasibətlərinin müasir və sivil əsaslarla tənzimlənməsinə, bütünlükdə ölkəmizin sosial-iqtisadi inkişafına töhfələr verəcəkdir.

Hesab edirəm ki, bu Qurultay həmkarlar hərəkatının yeni çağırışlara uyğun inkişaf istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsi və təkmil fəaliyyət strategiyasının formalaşması baxımından böyük önəm daşıyacaqdır.

Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının VIII Qurultayının işinə uğurlar arzulayıram".

Paylaş:
183

Aktual

Cəmiyyət

Növbəti köç karvanı Xocavəndin Sos kəndinə çatıb - YENİLƏNİB

Dünya

Ərdoğan: Azərbaycan və Ermənistan sülh sazişinə indiyədək olmadığı qədər yaxındır

Cəmiyyət

Növbəti köç karvanı Xocalının Təzəbinə və Seyidbəyli kəndlərinə çatıb - FOTO - YENİLƏNİB

Cəmiyyət

Li Auto üçün həqiqət anı: yanan elektromobil, zərərlər və strateji qeyri-müəyyənlik - FOTO - VİDEO

Rəsmi

Azərbaycan Prezidenti Bəhreynin Kralını təbrik edib

İlham Əliyev Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının VIII Qurultayının iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb

Azərbaycan Prezidenti amnistiya elan olunması təşəbbüsünü irəli sürüb

İlham Əliyev Avstraliyanın Baş nazirinə başsağlığı verib

Redaktorun seçimi

Şam ağacı bəzəməyə nə qədər pul xərcləməliyik? - Araşdırma və qiymətlər - VİDEOREPORTAJ

Nazir müəllimlə bağlı paylaşıma şərh yazdı, səhvini düzəltdi - FOTO

Rahatlığını karyerasına fəda edən gəmiçi xanım: “Kapitan köməkçisi kimi ilk səfərim çox çətin idi” – MÜSAHİBƏ

“İlham Əliyev yeni icra başçılarına çox mühüm tapşırıqlar verdi” - DEPUTAT

Prezidentin Naxçıvana səlahiyyətli nümayəndə təyin etdiyi Ceyhun Cəlilov kimdir? - DOSYE

Sizin üçün xəbərlər

İlham Əliyev sabiq dövlət müşaviri Vahid Axundovun vəfatı ilə bağlı nekroloq imzalayıb

Arzu Əliyeva Heydər Əliyevin anım günü ilə bağlı paylaşım edib

Prezident İlham Əliyevin Slovakiya Milli Şurasının sədri ilə təkbətək və geniş tərkibdə görüşləri olub - FOTO - YENİLƏNİB

Leyla Əliyeva Heydər Əliyevin anım günü ilə bağlı paylaşım edib

Son xəbərlər

Vergi və sosial sığorta qanunvericiliyinə son dəyişikliklər təqdim olunub - FOTO

Bu gün, 17:54

Bakı 2026-cı il “Dünya İdman Paytaxt”ı elan olunub

Bu gün, 17:47

Milli Məclisin növbəti iclasında 12 məsələ müzakirə olunacaq - SİYAHI

Bu gün, 17:38

Sosial şəbəkədə işə qəbulla bağlı saxta elanlar paylaşaraq dələduzluq edən şəxs saxlanılıb

Bu gün, 17:23

Bakı ilə Bratislava arasında birbaşa təyyarə reysi müzakirə olundu

Bu gün, 17:08

“On numara” ictimai iaşə müəssisəsində ciddi nöqsanlar aşkarlanıb

Bu gün, 16:56

Ərdoğan: Azərbaycan və Ermənistan sülh sazişinə indiyədək olmadığı qədər yaxındır

Bu gün, 16:42

Azərbaycanda sabit genişzolaqlı internetin sürəti artıb

Bu gün, 16:23

İKTA internet xidmətlərinin keyfiyyətinin yüksəldilməsi üzrə hədəfləri müəyyən edib

Bu gün, 16:16

Mədəniyyət Nazirliyi “MilliNet 2025” müsabiqəsinin qalibləri sırasında yer alıb

Bu gün, 15:46

Növbəti köç karvanı Xocalının Təzəbinə və Seyidbəyli kəndlərinə çatıb - FOTO - YENİLƏNİB

Bu gün, 15:25

Azərbaycanda elektron siqaretlərin idxalı, istehsalı və satışı qadağan edilir

Bu gün, 15:11

Vətən müharibəsi və antiterror əməliyyatında iştirak edənlər cəzalarından tam azad ediləcək

Bu gün, 14:45

Bərdə heyvan satışı bazarı fəaliyyətə başlayıb

Bu gün, 14:40

Azərbaycan İsraillə iqtisadi əməkdaşlığın inkişafını müzakirə edib

Bu gün, 14:32

Növbəti köç karvanı Xocavəndin Sos kəndinə çatıb - YENİLƏNİB

Bu gün, 14:28

Cəmil Həsənli yenidən Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinə çağırılıb

Bu gün, 14:16

Xətaidə 480 qutu pirotexniki vasitə satmaq istəyən şəxs saxlanılıb

Bu gün, 14:15

Əli Əsədov Həştərxan vilayətinin qubernatoru ilə görüşüb

Bu gün, 14:00

Uşağın doğulması ilə əlaqədar kişilərə 14 təqvim günü müddətində ödənişli məzuniyyət veriləcək

Bu gün, 13:31
Bütün xəbərlər