 AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
İqtisadiyyat

AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Qafar Ağayev09:26 - Bu gün
AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

1news.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,2 % azalaraq 1,9999 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,2 % artaraq 2,1972 manat təşkil edib.

Valyuta

Məzənnə

1 ABŞ dolları

1,7000

1 Avro

1,9999

100 Rusiya rublu

2,1972

1 Avstraliya dolları

1,1427

1 Belarus rublu

0,5870

1 Bolqarıstan levi

1,0235

1 BƏƏ dirhəmi

0,4629

100 Cənubi Koreya vonu

0,1186

1 Çexiya kronu

0,0826

1 Çin yuanı

0,2425

1 Danimarka kronu

0,2678

1 Gürcü larisi

0,6313

1 Honq Konq dolları

0,2187

1 Hindistan rupisi

0,0189

1 İngilis funt sterlinqi

2,2941

10 000 İran rialı

-

1 İsveç kronu

0,1854

1 İsveçrə frankı

2,1529

1 İsrail şekeli

0,5322

1 Kanada dolları

1,2438

1 Küveyt dinarı

5,5347

100 Qazaxıstan təngəsi

0,3362

1 Qətər rialı

0,4663

1 Qırğız somu

0,0195

100 Macarıstan forinti

0,5169

1 Moldova leyi

0,1013

1 Norveç kronu

0,1699

100 Özbək somu

0,0141

100 Pakistan rupisi

0,6061

1 Polşa zlotası

0,4745

1 Rumıniya leyi

0,3932

1 Serbiya dinarı

0,0171

1 Sinqapur dolları

1,3230

1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

0,4532

1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

2,3286

Türk lirəsi

0,0396

Türkmənistan manatı

0,4857

Ukrayna Qrivnası

0,0403

Yapon yeni

1,0871

Yeni Zelandiya dolları

0,9903

Qızıl

7675,7975

Gümüş

135,6420

Platin

4137,3240

Palladium

3072,8775

Paylaş:
84

Aktual

Rəsmi

Dövlət başçısı Vergi Məcəlləsinə və 16 qanuna dəyişiklikləri təsdiqləyib

İqtisadiyyat

İctimai nəqliyyatda NFC ödənişləri “BakıKart”ı sıradan çıxarır? – Ekspertdən CAVAB

Rəsmi

Prezident 2026-cı ilin dövlət büdcəsini təsdiqləyib

Cəmiyyət

Xarici ölkələrdəki silahlı münaqişələrdə iştirak etmək ağır cinayətdir - Baş Prokurorluq

İqtisadiyyat

Bir mənzilin bir neçə sahibi: MTK problemləri niyə bitmir? – Həll yolları

İctimai nəqliyyatda NFC ödənişləri “BakıKart”ı sıradan çıxarır? – Ekspertdən CAVAB

Qeyri-iş günündə mənşə sertifikatı üçün müraciət mümkün olacaq

Əmtəə bazarlarında qızıl ucuzlaşıb

Redaktorun seçimi

2025-ci ildə Azərbaycanda kadr islahatları: Prezidentin vəzifəyə təyinatları və azad etdiyi şəxslər

“Zərifə xanım rəhmətə gedəndə Heydər Əliyev nəfəs ala bilmirdi” – Ömər Eldarovun xatirələri - VİDEOMÜSAHİBƏ

ABŞ-də keçirilən görüşlər, Azərbaycanda süni intellektin inkişafı, hədəflər - Tuncay Bağırov ilə MÜSAHİBƏ

Şam ağacı bəzəməyə nə qədər pul xərcləməliyik? - Araşdırma və qiymətlər - VİDEOREPORTAJ

Nazir müəllimlə bağlı paylaşıma şərh yazdı, səhvini düzəltdi - FOTO

Sizin üçün xəbərlər

Əmtəə bazarlarında qızıl ucuzlaşıb

AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Qeyri-iş günündə mənşə sertifikatı üçün müraciət mümkün olacaq

ADY bayram günlərində gücləndirilmiş rejimdə fəaliyyət göstərəcək

Son xəbərlər

Bir mənzilin bir neçə sahibi: MTK problemləri niyə bitmir? – Həll yolları

Bu gün, 16:11

Qaradağda bir nəfər kanalizasiya quyusuna yıxılaraq xəsarət alıb - VİDEO

Bu gün, 16:03

Onlayn media subyektlərinə dəstək müsabiqəsinin nəticələri açıqlanıb - 1news.az qaliblər arasında

Bu gün, 15:44

Qar yağacaq, yollar buz bağlayacaq - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 15:28

Gizir və miçmanlar üçün həqiqi hərbi xidmətdə olmanın müddəti artırılıb

Bu gün, 15:23

Arzu Əliyeva və Alena Əliyeva “Rənglərdə yaşanan 10 il” mövzusunda keçirilən sərgidə iştirak ediblər

Bu gün, 15:03

İctimai nəqliyyatda NFC ödənişləri “BakıKart”ı sıradan çıxarır? – Ekspertdən CAVAB

Bu gün, 14:56

İşsizlikdən sığorta fondunun 2026-cı il büdcəsi təsdiqlənib - FƏRMAN

Bu gün, 14:49

Rəsmi Bakı: Somalinin “Somalilənd” bölgəsinin tanınması beynəlxalq hüquqa ziddir

Bu gün, 14:32

Ötən həftə minalardan təmizlənən ərazi açıqlanıb

Bu gün, 14:27

Azərbaycanda media subyektləri üçün vergi güzəştinin müddəti daha 3 il uzadılır

Bu gün, 14:24

Dövlət başçısı Vergi Məcəlləsinə və 16 qanuna dəyişiklikləri təsdiqləyib

Bu gün, 13:50

Prezident 2026-cı ilin dövlət büdcəsini təsdiqləyib

Bu gün, 13:38

Xarici ölkələrdəki silahlı münaqişələrdə iştirak etmək ağır cinayətdir - Baş Prokurorluq

Bu gün, 13:20

Kamaləddin Qafarov: “İdman sahəsində uğurla aparılan dövlət siyasəti ildən-ilə daha yüksək nəticələrə gətirib çıxarır”

Bu gün, 13:19

Sabunçu rayonunda 803 qutu pirotexniki vasitə aşkarlandı

Bu gün, 12:50

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 12:29

İlham Əliyev “Bakı Ağ Şəhər”də olub - FOTO

Bu gün, 12:28

Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportu gücləndirilmiş iş rejimində fəaliyyət göstərəcək

Bu gün, 12:07

FHN bayramda gücləndirilmiş rejimdə çalışacaq

Bu gün, 11:59
Bütün xəbərlər