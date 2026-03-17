“Nizami” metro stansiyası qarşısında velosipedçilərin təhlükəsizliyi təmin edilib
1news.az xəbər verir ki, Daxili İşlər Nazirliyi Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi məlumat yayıb. Mikromobilliyin inkişafı istiqamətində görülən işlər çərçivəsində Cəfər Cabbarlı küçəsinin Bəsti Bağırova, Əli bəy Hüseynzadə və Salatın Əsgərova küçələri ilə kəsişmələrində, həmçinin Şıxəli Qurbanov küçəsi ilə Şamil Əzizbəyov küçəsinin kəsişməsindəki mövcud svetoforlara 8 ədəd velosiped bölməsi quraşdırılaraq istifadəyə verilib.
Yeni nəsil bölmələr LED işıqlandırma ilə təchiz olunub və velosipedçilər, həmçinin kiçik elektrik nəqliyyat vasitələrinin istifadəçiləri üçün yollarda daha təhlükəsiz hərəkət imkanı yaradır.
