 Bank of Baku və artımın gizli qiyməti: bankın hesabatları nə barədə danışır? | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
İqtisadiyyat

Bank of Baku və artımın gizli qiyməti: bankın hesabatları nə barədə danışır?

10:33 - Bu gün
Bank of Baku və artımın gizli qiyməti: bankın hesabatları nə barədə danışır?

Bank of Baku haqlı olaraq Azərbaycanın plastik kart bazarının lokomotivi hesab edilə bilər.

2024-cü il üzrə auditdən keçirilmiş hesabatlara görə, bankın plastik kartlarının sayı tarixi maksimuma – 19,9 milyonadək çatıb ki, bu da ölkə əhalisinin sayının iki dəfəsindən çoxdur.

Rəqabətdə öndə olma, pərakəndə kreditləşmədə liderlik, aqressiv ekspansiya strategiyası və bazarda güclü mövqe — kənardan baxdıqda, bir uğur hekayəsidir.

Lakin 2024-cü il üçün bankın auditdən keçmiş hesabatlarını və 2025-ci ilin üçüncü rübü üzrə tənzimləyici məlumatları diqqətlə nəzərdən keçirəndə daha mürəkkəb mənzərə ortaya çıxır.

Rəqəmlərin arxasında həqiqət

2025-ci ilin üçüncü rübü üzrə tənzimləyici hesabatlara görə, bankın ümumi kredit portfeli 860,6 milyon manat təşkil edib. Pərakəndə seqment — fiziki şəxslər üzrə kreditlər — bu portfelin 85 %-i, yəni 735 milyon manata yaxın hissəsini təşkil edib. 2024-cü ilin audit hesabatına əsasən kart kreditləri yalnız bir ildə 73 milyon manatdan 115 milyon manata yüksəlib, yəni 58 % artıb.

Ancaq artımın xərcləri də olur.

2025-ci ilin üçüncü rübü üzrə tənzimləyici hesabatlara görə, vaxtında qaytarılmayan kreditlərin payı 4,9 %-ə çatıb, lakin bu kreditlər üçün yaradılmış rezervlər kredit portfelinin 8 %-i səviyyəsindədir. Bu konservativ rezerv siyasəti aktivlərin keyfiyyətinin daha da pisləşə biləcəyinə hazırlaşma əlaməti kimi qiymətləndirilə bilər.

Mənfəətin paradoksu

2024-cü ilin nəticələrinə görə, Bank of Baku-nun xalis mənfəəti 27,1 milyon manat olub və kapitalın rentabelliyi təxminən 14 % təşkil edib. Lakin bu göstərici 2023-cü ilin 30,1 milyon manatlıq mənfəətindən təxminən 10 % azdır.

Portfel böyüyür, mənfəət isə azalır.

Portfel artdığı halda, mənfəətin azalmasının səbəbləri müxtəlifdir:

· Kredit itkilərinin bərpası əvvəlki illə müqayisədə kəskin azalıb — 2023-də 15,7 milyon manatdan 2024-də 2,6 milyon manata düşüb, bu da bankın mənfəətinə birbaşa təsir edib.

· Komissiya əməliyyatlarındakı defisit genişlənib – komissiya xərcləri gəlirlərdən 10,8 milyon manat çox olub (əvvəlki ildə bu fərq 6,9 milyon manat idi).

· Əməliyyat xərcləri artıb — əməkhaqqı xərcləri 7 %, inzibati xərclər 11 % artıb.

“Kart biznesinin iqtisadiyyatı” ayrıca diqqətə layiqdir: plastik kartlar üzrə komissiya gəlirləri 12,4 milyon manat, xərclər isə 18,8 milyon manat təşkil edib. Komissiya üzrə xalis mənfi nəticə 6 milyon manatdan artıqdır. Bu kart biznesinin ümumilikdə zərərli olması demək deyil — kartlar kreditlər üzrə faiz gəlirləri yaradır və digər çarpaz satış imkanları da verir — lakin “komissiya iqtisadiyyatı” açıq şəkildə mənfi olaraq qalır və bu boşluq böyüyür.

Kənd təsərrüfatı seqmentində şok

Bankın kredit portfelində kiçik, lakin göstərici əhəmiyyətə malik bir seqment də var — kənd təsərrüfatı kreditləri. 2025-ci ilin üçüncü rübü üzrə gecikmiş kreditlərin payı burada 26 %-ə brabərdir, yəni hər dörd kredidən biri xidmət olunmayan kreditdir. Müqayisə üçün qeyd edək ki, pərakəndə seqmentdə bu göstərici 4,5 % təşkil edir.

2024-cü ilin audit hesabatına görə kənd təsərrüfatı portfeli 2023-lə müqayisədə 6,3 milyon manatdan 3,6 milyon manata qədər azalıb, demək olar ki, iki dəfə. Bu isə bankın bu problemli seqmentdən çıxış strategiyasını göstərir.

“Əgər oxşar problemlər əsas, çox böyük pərakəndə seqmentdə yaransa, bankın bu vəziyyətdən çıxış strategiyası necə olacaq?” — sualı yaranır.

Kapitalın sıxılması

Bankın 2023-cü il üçün kapital adekvatlığı norması 15,26 % təşkil edirdi, lakin 2024-də 14,62 %-ə düşüb. Tənzimləyici minimum — 10 % olduğu üçün hələ də təhlükəsizlik “balışı” var, lakin trend aydındır: portfel sürətlə böyüdükcə və aktiv keyfiyyəti pisləşdikcə kapital daha sürətlə sıxılır.

Əgər artım eyni templə davam etsə və aktivlərin keyfiyyəti daha da pisləşərsə, bank ya kapital cəlb etməli, ya da artımı yavaşlatmalıdır — hər iki variant səhmdarlar üçün arzuolunmazdır.

Yanvar sualı

Bankın maliyyə strukturunda diqqətçəkən bir detal — Azpetrol şirkətindən (bankın səhmlərinin 28,89 %-nə sahibdir) aldığı 16,76 milyon manatlıq subordinasiya olunmuş borc mövcuddur. Audit hesabatına görə bu borc 2026-cı ilin yanvarında ödənilməlidir.

Əlaqəli tərəfdən cəlb edilmiş subordinasiya olunmuş borc böhran demək deyil. Bu cür alətlər adətən mütəmadi olaraq yenidən maliyyələşdirilir.

Lakin bu, bankın kapital bazasının struktur xüsusiyyətini nümayiş etdirir: tənzimləyici kapitalın bir hissəsi səhmdarın maliyyələşdirməni uzatmağa hazır olmasından asılıdır.

Köhnə borclar

2025-ci ilin üçüncü rübü üzrə yaş üzrə analiz göstərir ki, 12,7 milyon manatlıq borc bir ildən artıq müddətdə gecikib. Pərakəndə seqmentdə bu göstərici 8,6 milyon manatdır. Yaşlanmış borcların əhəmiyyətli səviyyədə qalması çətinlikləri göstərir — bu kreditlərin ya silinməsi, ya da real restrukturizasiyası tələb olunur.

Nəticə

Bank of Baku Azərbaycan pərakəndə bank bazarında unikal mövqeyə malikdir. Lakin sürətli artım bir neçə istiqamətdə gərginlik yaradır: gecikmiş kreditlərin artması, kartlar üzrə mənfi “komissiya iqtisadiyyatı”, kapitalın sıxılması və portfel artdığı halda mənfəətin azalması.

Konservativ rezerv siyasəti risklərə ehtiyatlı yanaşmanı göstərir. Lakin bir sual hələ də aktualdır: belə tendensiyalar davam edərsə, bank strateji artımını necə davam etdirəcək?

Müəllif: First News Intelligence Unit

Yazını başqa dillərlərdə də oxuya bilərsiniz:

Bank of Baku и скрытая цена роста: о чем говорят отчеты банка?

Bank of Baku: The Hidden Price of Growth

Paylaş:
521

Aktual

Rəsmi

Dövlət başçısı Ağdərənin Aşağı Oratağ kəndində sakinlərlə görüşüb - FOTO

Rəsmi

İlham Əliyev Ağdərə rayonunun Heyvalı kəndində görülmüş işlərlə tanış olub

Rəsmi

İlham Əliyev Ağdərə rayonunun Aşağı Oratağ kəndində görülmüş işlərlə tanış olub - YENİLƏNİB

Rəsmi

Dövlət başçısı Ağdərənin Çapar kəndində görülmüş işlərlə tanış olub - FOTO - YENİLƏNİB

İqtisadiyyat

Günel Mavliyarova “PAŞA Bank” ASC-nin Marketinq departamentinə direktor təyin edilib

Pünhan Nərimanov “PashaPay”in icraçı direktoru təyin edilib

Daha iki avtobus marşrutunda gediş haqqı artırılır

“Audi” və “Porsche”də elektron sistem nasazlığı: 500 min avtomobil geri çağırılır

Redaktorun seçimi

Bəzi banklar “ölməlidir”: Azərbaycan təcrübəsinin müsbət nəticələri

2025-ci ildə Azərbaycanda kadr islahatları: Prezidentin vəzifəyə təyinatları və azad etdiyi şəxslər - YENİLƏNİB

“Zərifə xanım rəhmətə gedəndə Heydər Əliyev nəfəs ala bilmirdi” – Ömər Eldarovun xatirələri - VİDEOMÜSAHİBƏ

ABŞ-də keçirilən görüşlər, Azərbaycanda süni intellektin inkişafı, hədəflər - Tuncay Bağırov ilə MÜSAHİBƏ

Şam ağacı bəzəməyə nə qədər pul xərcləməliyik? - Araşdırma və qiymətlər - VİDEOREPORTAJ

Sizin üçün xəbərlər

Əmtəə bazarlarında gümüş 5%-dən çox bahalaşıb

Sənədsiz evlər üçün “əmlak amnistiyası” nə vəd edir? - Emin Hacıyevdən ŞƏRH

Bank of Baku və artımın gizli qiyməti: bankın hesabatları nə barədə danışır?

Əmtəə bazarlarında qızıl yenidən bahalaşır

Son xəbərlər

Günel Mavliyarova “PAŞA Bank” ASC-nin Marketinq departamentinə direktor təyin edilib

Bu gün, 18:42

Pünhan Nərimanov “PashaPay”in icraçı direktoru təyin edilib

Bu gün, 18:41

Azercell “SMSRadar” xidməti üçün “Premium” abunəliyi təqdim edir

Bu gün, 17:56

Qusarda iki məktəbli qızı avtomobil vurub

Bu gün, 17:52

Dövlət başçısı Ağdərənin Aşağı Oratağ kəndində sakinlərlə görüşüb - FOTO

Bu gün, 17:49

Xocalıda yanğına səbəb olan şəxs saxlanılıb

Bu gün, 17:37

ARB-nin yayımı 3 saatlıq dayandırılacaq

Bu gün, 17:16

Ceyhun Bayramov İtaliya XİN rəhbərinin müavini ilə görüşüb, siyasi məsləhətləşmələr keçirilib

Bu gün, 17:14

İlham Əliyev Ağdərə rayonunun Heyvalı kəndində görülmüş işlərlə tanış olub

Bu gün, 17:13

Suların İstifadəsinə və Mühafizəsinə Dövlət Nəzarəti Xidmətinə yeni rəis müavini təyin olunub

Bu gün, 17:12

İlham Əliyev Ağdərə rayonunun Aşağı Oratağ kəndində görülmüş işlərlə tanış olub - YENİLƏNİB

Bu gün, 17:11

Daha iki avtobus marşrutunda gediş haqqı artırılır

Bu gün, 16:35

“Audi” və “Porsche”də elektron sistem nasazlığı: 500 min avtomobil geri çağırılır

Bu gün, 16:28

Küləkli hava şəraiti ilə bağlı gəmilərə xəbərdarlıq edilib

Bu gün, 16:04

Agentlik internet provayderinin uçotunu ləğv etdi - SƏBƏB

Bu gün, 15:57

Prezident İlham Əliyev Ağdərənin Canyataq kəndində “Dəmirli” Filiz Emalı Kompleksinin fəaliyyəti ilə tanış olub

Bu gün, 15:50

Unibankın aktivləri 2 milyard manatı keçib

Bu gün, 15:49

Dövlət başçısı Ağdərənin Çapar kəndində görülmüş işlərlə tanış olub - FOTO - YENİLƏNİB

Bu gün, 15:38

Media təşkilatı Qarabağın minalardan təmizlənməsi prosesinə necə qoşuldu? - Umud Mirzəyevlə MÜSAHİBƏ

Bu gün, 15:24

Bakı-Ağstafa-Bakı istiqaməti üzrə əlavə qatar reysləri təyin edilib - CƏDVƏL

Bu gün, 15:02
Bütün xəbərlər