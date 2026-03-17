Cəmiyyət

Milli Məclis Novruz və Ramazan bayramları münasibətilə İlham Əliyev və Mehriban Əliyevanı təbrik edib

Qafar Ağayev13:33 - Bu gün
Milli Məclis Novruz və Ramazan bayramları münasibətilə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevanı təbrik edib.

1news.az-ın məlumatına görə, spiker Sahibə Qafarova bildirib ki, bu gün ilaxır çərşənbədir, üç gün sonra da xalqımız Novruz və Ramazan bayramını qeyd edəcək.

"Xalqımızın milli-mənəvi dəyərləri arasında müstəsna yeri olan Novruz birliyi, bərəkəti və bolluğu təcəssüm etdirir. Ramazan bayramı isə insanları həmrəyliyə və əmin-amanlığa dəvət edir".

S.Qafarova təklif edib ki, bayramlar münasibəti ilə Prezident İlham Əliyevə və Birinci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyevaya Milli Məclis adından təbrik məktubları ünvanlayaq, onlara xalqın və dövlətin bu günü və sabahı naminə fəaliyyətlərində yeni böyük uğurlar arzulayaq.

Təklif iclas iştirakçıları tərəfindən alqışlarla qarşılanıb.

