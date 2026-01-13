 Bank of Baku и скрытая цена роста: о чем говорят отчеты банка? | 1news.az | Новости
Bank of Baku и скрытая цена роста: о чем говорят отчеты банка?

First News Media08:30 - Сегодня
Bank of Baku по праву может считаться одним из локомотивов карточной экономики Азербайджана.

По данным аудированной отчётности за 2024 год, количество пластиковых карт банка достигло исторического максимума в 19,9 миллиона — это вдвое больше населения страны.

Лидерство в розничном кредитовании, агрессивная стратегия экспансии, сильные позиции на рынке — внешне история успеха. Однако при внимательном изучении аудированной отчётности за 2024 год и регуляторных данных третьего квартала 2025 года вырисовывается более сложная картина.

Правда за цифрами

Согласно регуляторной отчётности за третий квартал 2025 года, валовой кредитный портфель банка составил 860,6 миллиона манатов. Розничный сегмент (физические лица) достиг 735 миллионов — это 85 процентов всего портфеля. Банк проникает на рынок через пластиковые карты и потребительские кредиты: по данным аудированной отчётности за 2024 год, карточные кредиты выросли с 73 до 115 миллионов манатов — рост на 58 процентов за один год.

Но, как известно, рост не обходится без издержек. По регуляторным данным третьего квартала 2025 года, доля просроченных кредитов достигла 4,9 процента, а резервы при этом доведены до 8 процентов портфеля. Такая консервативная позиция по резервированию может указывать на ожидание дальнейшего ухудшения качества активов.

Парадокс прибыльности

Результаты Bank of Baku за 2024 год на первый взгляд позитивны: чистая прибыль 27,1 миллиона манатов, рентабельность капитала около 14 процентов. Однако это на 10 процентов ниже 30,1 миллиона 2023 года.

Портфель растёт, прибыль падает.

Причины снижения прибыли комплексные. Во-первых, резко сократились восстановления по кредитным убыткам: с 15,7 миллиона в 2023 году до 2,6 миллиона в 2024-м — разница в 13 миллионов, которая напрямую ударила по прибыли. Во-вторых, расширился дефицит по комиссионным операциям: комиссионные расходы превысили доходы на 10,8 миллиона манатов против 6,9 миллиона годом ранее. В-третьих, выросли операционные расходы: затраты на персонал увеличились на 7 процентов, административные — на 11.

Отдельного внимания заслуживает экономика карточного бизнеса. Комиссионные доходы по пластиковым картам составили 12,4 миллиона манатов, а расходы — 18,8 миллиона. Чистый комиссионный убыток по картам превышает 6 миллионов. Это не означает, что карточный бизнес в целом убыточен — карты генерируют процентный доход по кредитам и имеют ценность для перекрёстных продаж. Однако комиссионная экономика явно отрицательная, и этот разрыв растёт.

Сельскохозяйственный шок

В кредитном портфеле банка есть небольшой, но показательный сегмент: сельскохозяйственные кредиты. По данным третьего квартала 2025 года, доля просроченных кредитов здесь составляет около 26 процентов — каждый четвёртый кредит не обслуживается. Для сравнения: в розничном сегменте этот показатель составляет 4,5 процента.

При этом в аудированной отчётности за 2024 год сельскохозяйственный портфель уже сократился с 6,3 миллиона (2023) до 3,6 миллиона — почти вдвое. Это похоже на управляемый выход из проблемного сегмента. Возникает вопрос: если аналогичные проблемы возникнут в розничном сегменте, который в 200 раз больше, какой будет стратегия выхода?

Сжатие капитала

Норматив достаточности капитала (CAR) банка в 2023 году составлял 15,26 процента, а к концу 2024-го снизился до 14,62. Регуляторный минимум — 10 процентов, то есть запас ещё есть. Однако тенденция очевидна: при продолжении быстрого роста портфеля и возможном увеличении резервов капитал будет сжиматься быстрее, чем прибыль его восполняет.

Если рост продолжится такими темпами и качество активов будет ухудшаться, банку придётся либо привлекать капитал, либо замедлять рост. Оба варианта неприятны для акционеров.

Январский вопрос

В финансовой структуре банка есть примечательная деталь: субординированный долг в размере 16,76 миллиона манатов от компании Azpetrol, владеющей 28,89 процента акций банка. Согласно аудированной отчётности, этот долг должен быть погашен в январе 2026 года — то есть со дня на день.

Субординированный долг от связанной стороны — это не кризис. Такие инструменты регулярно рефинансируются. Однако это демонстрирует структурную особенность капитальной базы банка: часть регуляторного капитала зависит от готовности акционера продлевать финансирование.

Старые долги

Возрастной анализ просроченной задолженности по данным третьего квартала 2025 года показывает: 12,7 миллиона манатов просрочено более года. В розничном сегменте эта цифра составляет 8,6 миллиона. Это застарелые проблемы, которые до сих пор остаются на балансе.

Наличие значительной задолженности с просрочкой более года свидетельствует о трудностях во взыскании. Эти кредиты нужно либо списывать, либо реально реструктуризировать. Их сохранение на балансе увеличивает показатель просроченной задолженности и требует соответствующего резервирования.

Вывод: как долго банк будет придерживаться своей стратегии роста?

Bank of Baku занимает уникальную позицию на розничном банковском рынке Азербайджана. Однако стратегия быстрого роста создаёт напряжение по нескольким направлениям: рост просроченной задолженности, отрицательная комиссионная экономика по картам, сжатие капитала и снижение прибыли при росте портфеля.

Консервативная позиция по резервированию — коэффициент покрытия значительно выше 100 процентов — говорит об осторожном подходе к рискам. Вопрос в том, когда и как изменится стратегия роста.

Сколько ещё может продолжаться экспансия при таких тенденциях?

Автор: Артур Андерсен :-)

Специально для 1news.az

Статья основана на аудированной годовой отчётности Bank of Baku за 2024 год (МСФО) и регуляторной отчётности за третий квартал 2025 года.

Материал отражает точку зрения автора, носит исключительно информационный характер и не является инвестиционной рекомендацией.

Читайте на других языках:

Bank of Baku: The Hidden Price of Growth

Bank of Baku və artımın gizli qiyməti: bankın hesabatları nə barədə danışır?

