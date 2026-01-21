 AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı | 1news.az | Xəbərlər
AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Qafar Ağayev09:18 - Bu gün
AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

1news.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,7 % artaraq 1,9921 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,3 % artaraq 2,1870 manat təşkil edib.

Kod Kurs
USD 1,7
EUR 1,9921
AUD 1,1445
BYN 0,5753
AED 0,4628
KRW 0,1156
CZK 0,0819
CNY 0,244
DKK 0,2667
GEL 0,6311
HKD 0,218
INR 0,0186
GBP 2,2844
SEK 0,1862
CHF 2,1494
ILS 0,5366
CAD 1,2285
KWD 5,5278
KZT 0,3346
QAR 0,4664
KGS 0,0194
HUF 0,5174
MDL 0,1004
NOK 0,1701
UZS 0,0141
PKR 0,6073
PLN 0,4716
RON 0,3912
RUB 2,187
RSD 0,017
SGD 1,3241
SAR 0,4533
xdr 2,3275
TRY 0,0393
TMT 0,4857
UAH 0,0393
JPY 1,0757
NZD 0,9919
XAU 8272,472
XAG 160,4226
XPT 4178,379
XPD 3176,17
