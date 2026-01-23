 AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı | 1news.az | Xəbərlər
AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Qafar Ağayev09:12 - Bu gün
AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

1news.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,5 % artaraq 1,9977 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 1,5 % artaraq 2,2470 manat təşkil edib.

Kod Kurs
USD 1,7
EUR 1,9977
AUD 1,1645
BYN 0,5753
AED 0,4629
KRW 0,1159
CZK 0,0823
CNY 0,2441
DKK 0,2675
GEL 0,6315
HKD 0,218
INR 0,0186
GBP 2,2947
SEK 0,1888
CHF 2,1515
ILS 0,5415
CAD 1,2329
KWD 5,5331
KZT 0,3356
QAR 0,4664
KGS 0,0194
HUF 0,523
MDL 0,1004
NOK 0,1726
UZS 0,0141
PKR 0,6072
PLN 0,4757
RON 0,3923
RUB 2,247
RSD 0,017
SGD 1,3293
SAR 0,4533
xdr 2,323
TRY 0,0392
TMT 0,4857
UAH 0,0394
JPY 1,0723
NZD 1,0051
XAU 8424,257
XAG 167,667
XPT 4511,639
XPD 3248,819
