 Dünya Bankı ADY ilə əməkdaşlığın genişləndirilməsində maraqlıdır | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
İqtisadiyyat

Dünya Bankı ADY ilə əməkdaşlığın genişləndirilməsində maraqlıdır

Qafar Ağayev13:07 - Bu gün
Dünya Bankı ADY ilə əməkdaşlığın genişləndirilməsində maraqlıdır

Yanvarın 26-da AZCON Holding şirkətlərindən olan “Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC-nin (ADY) sədri Rövşən Rüstəmov Dünya Bankının (DB) Avropa və Mərkəzi Asiya regionu üzrə infrastruktur direktoru Çarlz Kormyenin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb.

1news.az xəbər verir ki, görüşdə ADY ilə DB arasında əməkdaşlığın mövcud vəziyyəti, münasibətlərin genişləndirilməsinin əhəmiyyəti müzakirə olunub, Dünya Bankının Bakı Beynəlxalq Dəniz Limanının 2-ci mərhələsi üzrə işlərdə iştirakı, həyata keçirilən işlərə texniki dəstəyi və investisiya ayrılması imkanları barədə fikir mübadiləsi aparılıb.

ADY sədri bildirib ki, son dövrdə Orta Dəhlizlə xüsusilə konteyner daşımaları artıb, 2025-ci ildə Çin–Azərbaycan istiqamətində yükdaşımalar üzrə müsbət dinamika qeydə alınıb. Ötən il 392 blok-qatar qəbul edilib ki, bu da 2024-cü ilin göstəricisi ilə müqayisədə 37 faiz çoxdur. Bu nəticələrin əldə olunmasına ADY-nin həyata keçirdiyi işlər, o cümlədən Çinin “China Railway Container Transport Corp. Ltd.” (CRCT) şirkətinin Azərbaycan, Qazaxıstan və Gürcüstan dəmiryol qurumları arasında Orta Dəhlizin inkişafı məqsədilə yaradılmış “Middle Corridor Multimodal Ltd” birgə müəssisəsinə cəlb edilməsi müsbət təsir göstərib.

Həmçinin bildirilib ki, ötən il beynəlxalq daşımaların səmərəliliyinin artırılmasında Bakı Beynəlxalq Dəniz Limanının ADY-yə inteqrasiyası mühüm rol oynayıb. 2025-ci ildə Bakı Limanında rekord həcmdə – 107 min TEU-dan çox konteyner yükü aşırılıb ki, bu da 2024-cü illə müqayisədə 40 faiz artım deməkdir.

Dünya Bankının regional direktoru Çarlz Kormye DB-nin ADY ilə əməkdaşlığın dərinləşdirilməsinə maraq göstərdiyini vurğulayıb, ADY tərəfindən Orta Dəhlizin inkişafı üzrə görülən işlərin gələcək tərəfdaşlıq baxımından yeni imkanlar açdığını qeyd edib.

Paylaş:
67

Aktual

Rəsmi

Dövlət Başçısı Sumqayıt Sənaye Parkında polipropilen və laminatlı kisə istehsalı müəssisəsinin təməlini qoyub - FOTO

Cəmiyyət

MEDİA Azərbaycan–Türkiyə strateji müttəfiqliyini hədəf alan dezinformasiyaya münasibət bildirib

Cəmiyyət

​​​​​​​Bakıda saxlanılan Rusiya vətəndaşlarının həbs müddəti uzadılıb

Siyasət

Ceyhun Bayramov Çinə rəsmi səfərə yola düşüb

İqtisadiyyat

Dünya Bankı ADY ilə əməkdaşlığın genişləndirilməsində maraqlıdır

AZAL-dan Gürcüstana səfər edənlərə sığorta ilə bağlı XATIRLATMA

Qızıl və gümüş ucuzlaşır

AMB 26 yanvara olan valyuta məzənnələrini açıqladı

Redaktorun seçimi

Bakıda qorunan ölüm maskaları: Rəşid Behbudov, Üzeyir Hacıbəyli, Bülbül… - FOTO - VİDEO

ASCO-ya sədr təyin olunan Əfqan Cəlilovun DOSYESİ

“Bank Melli Iran”-ın qəribə hekayəsi: Bakının ən qeyri-adi maliyyə qurumunun hesabatının içində nələr var?

Bəzi banklar “ölməlidir”: Azərbaycan təcrübəsinin müsbət nəticələri

2025-ci ildə Azərbaycanda kadr islahatları: Prezidentin vəzifəyə təyinatları və azad etdiyi şəxslər - YENİLƏNİB

Sizin üçün xəbərlər

Əmtəə bazarlarında qızılın qiyməti 5 100 dolları ötüb - YENİ REKORD

Neftin qiyməti 66 dollara yaxınlaşıb

Parklanma üçün qanunsuz ödəniş tələb edənləri hansı cəza gözləyir? – AYNA-dan XƏBƏRDARLIQ

Azərbaycan qlobal bazara qabıqsız fındıq ixrac edən ölkələrin ilk 5-liyində yer alıb

Son xəbərlər

Bakıda narkotik satışını həyata keçirən 6 nəfər saxlanılıb

Bu gün, 16:53

Azərbaycanın İrandakı Səfirliyinə terror hücumunda yaralanan Vasif indi bu səfirlikdə işləyir

Bu gün, 16:53

Sabah külək güclənəcək - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 16:32

MEDİA Azərbaycan–Türkiyə strateji müttəfiqliyini hədəf alan dezinformasiyaya münasibət bildirib

Bu gün, 16:21

​​​​​​​Bakıda saxlanılan Rusiya vətəndaşlarının həbs müddəti uzadılıb

Bu gün, 16:06

Paytaxtda evlərdən oğurluq edən şəxs saxlanılıb

Bu gün, 15:58

Sahibə Qafarova Aralıq Dənizi Parlament Assambleyasının Qadın Parlament Forumunun 2-ci sessiyasında çıxış etdi

Bu gün, 15:49

Ukraynaya elektrik avadanlıqlarından ibarət növbəti humanitar yardım göndərilib

Bu gün, 15:35

Generalın oğlu keçmiş sevgilisinin iddialarına cavab verdi: Bütün sübutlar dövlət orqanlarına təqdim olunub

Bu gün, 15:23

Azərbaycanın əməkdar məşqçisi Mirəli Seyidov vəfat edib

Bu gün, 15:01

Gələn ildən XI sinfin buraxılış imtahanında xarici dil fənni üzrə yeni imtahan modeli tətbiq ediləcək

Bu gün, 15:00

BDYPİ rəsmisi: Bu hadisə sadəcə yol qəzası deyil, bir ailənin taleyinə vurulmuş ağır zərbədir

Bu gün, 14:43

Qohumunun evindən 51 min manat oğurlayan şəxs saxlanılıb

Bu gün, 14:23

Azərbaycan hərbçiləri BƏƏ-də “Sülh Qalxanı – 2026” təlimində iştirak edəcək - FOTO

Bu gün, 13:59

Bərdədə gizlədilən silah-sursat tapılıb

Bu gün, 13:33

Dünya Bankı ADY ilə əməkdaşlığın genişləndirilməsində maraqlıdır

Bu gün, 13:07

AZAL-dan Gürcüstana səfər edənlərə sığorta ilə bağlı XATIRLATMA

Bu gün, 12:49

Növbəti köç karvanı Məmmədbəyli kəndinə çatıb - YENİLƏNİB

Bu gün, 12:39

Ceyhun Bayramov Çinə rəsmi səfərə yola düşüb

Bu gün, 12:33

Paytaxtda yeni parklanma yerləri təşkil edilib - FOTO

Bu gün, 12:25
Bütün xəbərlər