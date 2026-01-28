 Azərbaycan Aİ ilə iqtisadi əməkdaşlığın perspektivlərini müzakirə edib | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
İqtisadiyyat

Azərbaycan Aİ ilə iqtisadi əməkdaşlığın perspektivlərini müzakirə edib

Qafar Ağayev12:32 - Bu gün
Azərbaycan Aİ ilə iqtisadi əməkdaşlığın perspektivlərini müzakirə edib

Azərbaycan və Avropa İttifaqı (Aİ) arasında iqtisadi əməkdaşlığın mövcud vəziyyəti və gələcək inkişaf perspektivləri müzakirə edilib.

1news.az xəbər verir ki, bunu iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov "X" sosial şəbəkəsində hesabında bildirib.

"Aİ-nın Genişlənmə və Şərq Qonşuluğu üzrə baş direktoru Gert Yan Koopman ilə yenidən görüş xoş oldu. Azərbaycan və Aİ arasında iqtisadi əməkdaşlığın mövcud vəziyyəti və gələcək inkişaf perspektivləri ətrafında müzakirələr apardıq, Aİ-nin Azərbaycanın regional nəqliyyat və əlaqəlilik təşəbbüslərinə dəstək imkanlarını dəyərləndirdik", - deyə o qeyd edib.

Paylaş:
131

Aktual

Siyasət

Azərbaycan və Çin XİN rəhbərləri fikir mübadiləsi aparıblar - YENİLƏNİB

Cəmiyyət

Milli Məclisin yaz sessiyasının ilk iclasında 16 məsələ müzakirə olunacaq - SİYAHI

İqtisadiyyat

Azərbaycanın dövlət borcu açıqlanıb

Cəmiyyət

Horovlu kəndində daha 20 ailəyə evlərinin açarları təqdim olunub - YENİLƏNİB

İqtisadiyyat

Azərbaycanın dövlət borcu açıqlanıb

“Xaqani Rüstəmov-Ağa Neymətulla” layihəsinin başa çatacağı tarix açıqlanıb

Bakı və ətraf ərazilərdə dəmir yolu şəbəkəsi genişləndirilir - VİDEO

Nazir müavini: Bəzən piyada yolu nəzərdə tutulmayan yerdən keçir

Redaktorun seçimi

Bakıda qorunan ölüm maskaları: Rəşid Behbudov, Üzeyir Hacıbəyli, Bülbül… - FOTO - VİDEO

ASCO-ya sədr təyin olunan Əfqan Cəlilovun DOSYESİ

“Bank Melli Iran”-ın qəribə hekayəsi: Bakının ən qeyri-adi maliyyə qurumunun hesabatının içində nələr var?

Bəzi banklar “ölməlidir”: Azərbaycan təcrübəsinin müsbət nəticələri

2025-ci ildə Azərbaycanda kadr islahatları: Prezidentin vəzifəyə təyinatları və azad etdiyi şəxslər - YENİLƏNİB

Sizin üçün xəbərlər

Neftin qiyməti 66 dollara yaxınlaşıb

Yanvarın pensiya ödənişi yekunlaşıb

AZAL pərakəndə satış üzrə NDC strategiyasının inkişafı üçün “Accelya” ilə əməkdaşlığa başlayır

Azərbaycan qlobal bazara qabıqsız fındıq ixrac edən ölkələrin ilk 5-liyində yer alıb

Son xəbərlər

Sabah Xətai rayonunun bəzi ərazilərində su kəsiləcək

Bu gün, 17:54

Bir ildə 5 nəfər valideynlik hüququndan məhrum edilib, 6 işə məhkəmədə baxılır

Bu gün, 17:50

Uyğunsuzluq aşkarlanan 3 ton araxis məhsulunun satışa çıxarılmasının qarşısı alınıb

Bu gün, 17:33

Azərbaycan və Çin XİN rəhbərləri fikir mübadiləsi aparıblar - YENİLƏNİB

Bu gün, 17:22

Bakıda yağıntı intensivləşəcək - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 17:13

Bir ildə 65 nəfər təqsirləndirilən şəxs Azərbaycana ekstradisiya edilib

Bu gün, 16:56

Bakıda oğurluq etdikləri evlərin kameralarını sındıran şəxslər saxlanılıb - VİDEO

Bu gün, 16:39

Sahibə Qafarova Omanda səfərdədir

Bu gün, 16:20

Elçin Quliyev generalı rəis təyin etdi

Bu gün, 16:08

QS Avropa reytinqində Azərbaycan universitetlərinin sayı ilk dəfə 15-ə yüksəlib

Bu gün, 15:48

Gözəllik salonunda tərk edilən bacı-qardaşla bağlı - Rəsmi açıqlama

Bu gün, 15:39

Milli Məclisin yaz sessiyasının ilk iclasında 16 məsələ müzakirə olunacaq - SİYAHI

Bu gün, 15:11

Azərbaycanın dövlət borcu açıqlanıb

Bu gün, 15:05

Rəşad Nəbiyev ölkənin qabaqcıl İKT şirkətləri ilə əsas çətinlikləri müzakirə edib

Bu gün, 14:45

“TikTok”da özünü hüquqşünas kimi təqdim edən şəxs həbs olunub

Bu gün, 14:30

Horovlu kəndində daha 20 ailəyə evlərinin açarları təqdim olunub - YENİLƏNİB

Bu gün, 13:56

“Xaqani Rüstəmov-Ağa Neymətulla” layihəsinin başa çatacağı tarix açıqlanıb

Bu gün, 13:48

Metroda sıxlığın qarşısını almaq üçün 11 müvəqqəti avtobus xətti yaradılacaq

Bu gün, 13:27

Bakı və ətraf ərazilərdə dəmir yolu şəbəkəsi genişləndirilir - VİDEO

Bu gün, 13:20

Tikinti işləri ilə bağlı bu küçədə yollar tam bağlanacaq

Bu gün, 12:59
Bütün xəbərlər