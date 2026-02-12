 Hərbi təhsil müəssisələrinin nümayəndələrinin şagirdlərlə görüşləri keçirilib | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Hərbi təhsil müəssisələrinin nümayəndələrinin şagirdlərlə görüşləri keçirilib

Qafar Ağayev13:33 - Bu gün
Hərbi təhsil müəssisələrinin nümayəndələrinin şagirdlərlə görüşləri keçirilib

“Zəfər varisləri” layihəsi çərçivəsində Azərbaycan Respublikasının Hərbi Prokurorluğunun təşkilatçılığı ilə internat məktəblərinin şagirdlərinin xüsusi təyinatlı təhsil müəssisələrinə hazırlanmasına dair tədbirlərin icrasına başlanılıb.

Bu barədə 1news.az-a Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, layihə çərçivəsində Müdafiə Nazirliyinin Milli Müdafiə Universitetinin, Cəmşid Naxçıvanski adına Hərbi Liseyin, Dövlət Sərhəd Xidmətinin Xüsusi Məktəbinin və Dövlət İmtahan Mərkəzinin nümayəndələrinin iştirakı ilə 1 və 2 nömrəli ümumi təyinatlı internat tipli ümumi təhsil məktəblərinin şagirdləri ilə görüşlər keçirilib.

Görüşlərdə hərbi təhsil müəssisələri barədə geniş məlumat verilib və qəbulla bağlı videoçarxlar nümayiş etdirilib. Həmçinin xüsusi təyinatlı təhsil müəssisələrində təhsilini davam etdirmək istəyən şagirdlərin sənədlərinin qəbulu və qeydiyyatı aparılıb, imtahanlara hazırlıq üçün zəruri tədris vəsaitləri ilə təminatına köməklik göstərilib.

Şagirdlərə bildirilib ki, Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyevanın diqqət və qayğısı hərbi təhsil müəssisələrində təhsil aldıqları müddətdə də davam edəcək, məzun olduqdan sonra isə Müzəffər Ali Baş Komandan, Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə qalib Silahlı Qüvvələrimizdə qürurla xidmət edəcəklər.

Paylaş:
64

Aktual

Müsahibə

“Azərbaycanın yeni rəqəmsal arxitekturası”: Bizi hansı yeniliklər gözləyir? - Tahir Mirkişili ilə MÜSAHİBƏ

Siyasət

DTX Ramiz Mehdiyev, Abbas Abbasov, Əli Kərimli və digərləri barədə məlumat yayımlayıb - VİDEO

Siyasət

ABŞ-nin Vitse-prezidenti Cənubi Qafqaza səfərinin yekunları ilə bağlı paylaşım etdi - VİDEO

Siyasət

Bolqarıstanda “Şuşa” parkı salması ilə bağlı saziş imzalanıb - FOTO

Cəmiyyət

“Şəki” kafesində nöqsanlar aşkarlanıb - FOTO

Salatın Əsgərovanın oğlu da reabilitasiya mərkəzi açır

DTX: Milli Şura xarici xüsusi xidmət orqanlarının dəstəyi ilə iğtişaşlara hazırlaşıb

Hərbi təhsil müəssisələrinin nümayəndələrinin şagirdlərlə görüşləri keçirilib

Redaktorun seçimi

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

“Xiaomi SU7”nin qapısı açılmadı — insanlar yandı: elektromobillərdə gizli qapı dəstəklərinə qadağa niyə qoyulur?

Mərkəzdə sabitlik, qəsəbələrdə bahalaşma: Bakıda əmlak bazarındakı dəyişikliyin SƏBƏBLƏRİ – ŞƏRH

Bakıda qorunan ölüm maskaları: Rəşid Behbudov, Üzeyir Hacıbəyli, Bülbül… - FOTO - VİDEO

Sizin üçün xəbərlər

Bakıda liseydə müəllimini güllələyən şagird həbs edilib

Bakıda bacı-qardaş dəm qazından boğularaq ölüb

“İdrak” liseyində güllələnən müəllim əməliyyatdan çıxıb, vəziyyəti açıqlandı - YENİLƏNİB

Müəllimin xəsarət alması faktı ilə bağlı araşdırma aparılır - YENİLƏNİB

Son xəbərlər

“Azərbaycanın yeni rəqəmsal arxitekturası”: Bizi hansı yeniliklər gözləyir? - Tahir Mirkişili ilə MÜSAHİBƏ

Bu gün, 15:24

“Şəki” kafesində nöqsanlar aşkarlanıb - FOTO

Bu gün, 15:22

Salatın Əsgərovanın oğlu da reabilitasiya mərkəzi açır

Bu gün, 14:50

Mastercard və Azərbaycan Mərkəzi Bankı birgə araşdırmanı təqdim edir: “Azərbaycanda rəqəmsallaşmanın növbəti dalğası”

Bu gün, 14:44

DTX: Milli Şura xarici xüsusi xidmət orqanlarının dəstəyi ilə iğtişaşlara hazırlaşıb

Bu gün, 14:34

Dövlət Agentliyi: Ötən il təbii inhisar subyektlərinin hərəkətləri ilə bağlı 18 müraciət təsdiqlənib

Bu gün, 14:20

Qənimət Zahid və Fuad Qəhrəmanlı barəsində qiyabi həbs qətimkan tədbiri seçilib

Bu gün, 13:51

Hərbi təhsil müəssisələrinin nümayəndələrinin şagirdlərlə görüşləri keçirilib

Bu gün, 13:33

DTX: Ramiz Mehdiyev cinayət yolu ilə əldə edilmiş 17 milyon manatdan artıq vəsaiti leqallaşdırıb

Bu gün, 13:16

ICESCO-nun Baş direktoru Prezident İlham Əliyevə məktub ünvanlayıb

Bu gün, 13:01

DTX Ramiz Mehdiyev, Abbas Abbasov, Əli Kərimli və digərləri barədə məlumat yayımlayıb - VİDEO

Bu gün, 12:54

Cümə gününə gözlənilən hava - PROQNOZ

Bu gün, 12:33

ABŞ-nin Vitse-prezidenti Cənubi Qafqaza səfərinin yekunları ilə bağlı paylaşım etdi - VİDEO

Bu gün, 12:15

RİNN: “Gemini” istifadəçilərə artıq Azərbaycan dilində də təqdim olunur

Bu gün, 12:14

“Qafur Məmmədov” gəmisi təmirdən sonra ilk səfərini başa vurub

Bu gün, 12:13

SABAH.HUB əməkdaşı Prezidentin Gənclər Mükafatına layiq görülüb

Bu gün, 11:57

Bakıda qırmızı işıqdan keçən avtomobil svetoforu aşırdı - VİDEO

Bu gün, 11:48

Trendyolmilla ilkə imza atıb: Regenerativ pambıqdan cins kolleksiyası - FOTO

Bu gün, 11:43

ABŞ 21 ölkəyə səfərlə bağlı vətəndaşlarına sərt xəbərdarlıq etdi - SİYAHI

Bu gün, 11:31

Vətənpərvərlik mövzusunda çəkilən rəsm əsərləri nümayiş olunub

Bu gün, 11:13
Bütün xəbərlər