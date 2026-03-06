 İsrail ordusunun Tehranda Xameneinin yeraltı bunkerinə zərbələrin detallarını açıqladı - VİDEO | 1news.az | Xəbərlər
İsrail ordusunun Tehranda Xameneinin yeraltı bunkerinə zərbələrin detallarını açıqladı - VİDEO

Qafar Ağayev16:32 - Bu gün
İsrail Ayətullah Seyid Əli Xameneinin Tehranda istifadə etdiyi yeraltı hərbi bunkeri hədəf alıb.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə İsrail Müdafiə Qüvvələri (IDF) məlumat yayıb.

Məlumata görə, əməliyyatda İsrail Hərbi Hava Qüvvələrinin 50 qırıcısı iştirak edib.

Bildirilib ki, sözügedən obyekt Xamenei və digər yüksək rütbəli hərbi rəsmilərin komanda mərkəzi kimi fəaliyyət göstərib.

“Bunkerin hədəf alınması rejimin komanda və nəzarət qabiliyyətini daha da aşındırır”, - qeyd edilib.

Xatırladaq ki, fevralın 28-də İranın Ali Rəhbəri Seyid Əli Xamenei İsrailin aviazərbələri nəticəsində öldürülüb.

73

