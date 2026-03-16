AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
1news.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,5 % azalaraq 1,9453 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,7 % azalaraq 2,1208 manat təşkil edib.
|
Valyuta
|
Məzənnə
|
1 ABŞ dolları
|
1,7000
|
1 Avro
|
1,9453
|
100 Rusiya rublu
|
2,1208
|
1 Avstraliya dolları
|
1,1911
|
1 Belarus rublu
|
0,5810
|
1 BƏƏ dirhəmi
|
0,4628
|
100 Cənubi Koreya vonu
|
0,1136
|
1 Çexiya kronu
|
0,0795
|
1 Çin yuanı
|
0,2464
|
1 Danimarka kronu
|
0,2603
|
1 Gürcü larisi
|
0,6232
|
1 Honq Konq dolları
|
0,2171
|
1 Hindistan rupisi
|
0,0184
|
1 İngilis funt sterlinqi
|
2,2531
|
10 000 İran rialı
|
-
|
1 İsveç kronu
|
0,1801
|
1 İsveçrə frankı
|
2,1518
|
1 İsrail şekeli
|
0,5406
|
1 Kanada dolları
|
1,2395
|
1 Küveyt dinarı
|
5,5320
|
100 Qazaxıstan təngəsi
|
0,3472
|
1 Qətər rialı
|
0,4663
|
1 Qırğız somu
|
0,0194
|
100 Macarıstan forinti
|
0,4958
|
1 Moldova leyi
|
0,0977
|
1 Norveç kronu
|
0,1744
|
100 Özbək somu
|
0,0141
|
100 Pakistan rupisi
|
0,6078
|
1 Polşa zlotası
|
0,4554
|
1 Rumıniya leyi
|
0,3818
|
1 Serbiya dinarı
|
0,0165
|
1 Sinqapur dolları
|
1,3265
|
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|
0,4530
|
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
|
2,3085
|
Türk lirəsi
|
0,0385
|
Türkmənistan manatı
|
0,4857
|
Ukrayna Qrivnası
|
0,0385
|
Yapon yeni
|
1,0655
|
Yeni Zelandiya dolları
|
0,9871
|
Qızıl
|
8524,7435
|
Gümüş
|
136,3919
|
Platin
|
3504,6350
|
Palladium
|
2676,9305