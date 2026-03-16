AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Qafar Ağayev09:20 - Bu gün
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

1news.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,5 % azalaraq 1,9453 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,7 % azalaraq 2,1208 manat təşkil edib.

Valyuta

Məzənnə

1 ABŞ dolları

1,7000

1 Avro

1,9453

100 Rusiya rublu

2,1208

1 Avstraliya dolları

1,1911

1 Belarus rublu

0,5810

1 BƏƏ dirhəmi

0,4628

100 Cənubi Koreya vonu

0,1136

1 Çexiya kronu

0,0795

1 Çin yuanı

0,2464

1 Danimarka kronu

0,2603

1 Gürcü larisi

0,6232

1 Honq Konq dolları

0,2171

1 Hindistan rupisi

0,0184

1 İngilis funt sterlinqi

2,2531

10 000 İran rialı

-

1 İsveç kronu

0,1801

1 İsveçrə frankı

2,1518

1 İsrail şekeli

0,5406

1 Kanada dolları

1,2395

1 Küveyt dinarı

5,5320

100 Qazaxıstan təngəsi

0,3472

1 Qətər rialı

0,4663

1 Qırğız somu

0,0194

100 Macarıstan forinti

0,4958

1 Moldova leyi

0,0977

1 Norveç kronu

0,1744

100 Özbək somu

0,0141

100 Pakistan rupisi

0,6078

1 Polşa zlotası

0,4554

1 Rumıniya leyi

0,3818

1 Serbiya dinarı

0,0165

1 Sinqapur dolları

1,3265

1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

0,4530

1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

2,3085

Türk lirəsi

0,0385

Türkmənistan manatı

0,4857

Ukrayna Qrivnası

0,0385

Yapon yeni

1,0655

Yeni Zelandiya dolları

0,9871

Qızıl

8524,7435

Gümüş

136,3919

Platin

3504,6350

Palladium

2676,9305

